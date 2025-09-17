Tricel ratificó inhabilidad de Cathy Barriga para ejercer cargos públicos por 5 años 

Según lo informado, la decisión se fundamenta en el artículo 51 bis de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el cual permite declarar la inhabilidad de exautoridades cuando se comprueben faltas graves a la probidad o abandono de deberes.

Autor: El Ciudadano
En forma unánime, el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana ratificó la inhabilitación de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, para ocupar cargos públicos por 5 años, esto, tras ser imputada por faltas a la probidad y notable abandono de deberes en su cargo edilicio.

Según lo informado, la decisión se fundamenta en el artículo 51 bis de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el cual permite declarar la inhabilidad de exautoridades cuando se comprueben faltas graves a la probidad o abandono de deberes.

«Los hechos que se han tenido por acreditados, la falta de adherencia a las recomendaciones de la Contraloría General de la República y el incumplimiento a la normativa de contratación pública, dan cuenta de una gestión desprolija, en el ejercicio del cargo y el incumplimiento del actuar imparcial que le exige la normativa por sobre el interés privado (…) Generando a juicio de este tribunal un daño significativo en la confianza pública y afectando gravemente la gestión municipal», se lee en el fallo.

