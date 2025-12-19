Vivanco apuesta el todo o nada en la Suprema: apela para revertir el antejuicio

La defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, confirmó que presentará un recurso ante el máximo tribunal del país, buscando revertir la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público en su contra.

La apelación representa una apuesta de todo o nada para evitar que avance un antejuicio por presuntos delitos de corrupción relacionadas con causas tramitadas en la Suprema, entre ellas, la conocida «trama bielorrusa».

Cabe recordar que la Primera Sala del tribunal de alzada capitalino adoptó este miércoles, de manera unánime, la resolución que estimó cumplidos los requisitos legales para dar curso al antejuicio solicitado por la Fiscalía.

La Corte fundamentó su decisión en la existencia de lo que calificó como “indicios graves, precisos y concordantes” de que Vivanco habría aceptado retribuciones económicas de abogados ligados a la empresa chileno-bielorrusa CBM. El objetivo presunto de estos pagos habría sido favorecer a dicha firma en su litigio judicial con la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) durante los años 2023 y 2024.

«Del análisis de tales antecedentes es plausible inferir que la capitulada, en su calidad de funcionaria pública, recibió dinero para sí y su conviviente por favorecer los intereses de CBM en las instancias que le correspondió participar como integrante del Máximo Tribunal, con infracción al principio de probidad administrativa y a sus deberes de inhabilitación como reflejo de sus obligaciones estatutarias, sumas que recibió conociendo su origen ilícito, el que usó con ánimo de lucro, ocultando y disimulando su origen ilícito a través de diversas maniobras coordinadas con los restantes imputados aludidos en los cuatro capítulos de la acusación en análisis», se lee en el fallo emitido

Críticas al procedimiento y anuncio de apelación

Tras conocerse el fallo, el abogado defensor Carlos Mora expresó duras críticas al sistema judicial, revelando un inusual desfase en la notificación.

“Desafortunadamente, y como ha sido una constante en esta investigación, por medio de la prensa y de un comunicado del propio Poder Judicial, aun antes de ser notificados, nos hemos enterado de la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago”, sostuvo el jurista en declaraciones recogidas por Bio Bío Chile.

Mora manifestó su disconformidad con el contenido de la resolución, acusando que esta omitió abordar los argumentos centrales esgrimidos para descartar la participación de Vivanco.

“El fallo no se hizo cargo de los cuestionamientos levantados por parte de la defensa a la participación de nuestra representada en los hechos. En particular, a la circunstancia relativa a qué tribunal fue realmente el que ordenó las resoluciones judiciales cuestionadas por Codelco, así como la inexistencia de pruebas que establezcan la participación de nuestra representada”, afirmó.

Ante este escenario, el abogado anunció la estrategia legal que seguirán para bloquear el avance un antejuicio. “Ejerceremos los derechos que franquea la ley para intentar revertir esta resolución, para que sea nuestra excelentísima Corte Suprema quien finalmente se pronuncie al respecto”, explicò.

Los fundamentos del tribunal de alzada

El fallo de 17 páginas de la Corte de Apelaciones, que ahora será llevado a revisión por la Suprema, establece que los antecedentes presentados por la Fiscalía Norte y la Fiscalía Nacional Económica justifican la apertura de un antejuicio. Según el escrito, la exmagistrada habría infringido el principio de probidad administrativa y sus deberes de inhabildad, al participar en causas donde podría tener un interés personal.

Además, el tribunal sostuvo que existirían indicios de “eventuales maniobras para ocultar el origen ilícito de los dineros presuntamente recibidos”. Estas circunstancias, en conjunto, llevaron a los ministros a concluir que se configuran los presupuestos para que el Senado, en su función de jurado político, conozca y resuelva sobre la eventual responsabilidad penal de la exintegrante del máximo tribunal.

El camino que viene para Vivanco

Con el anuncio de la apelación, el caso ingresa ahora a una fase decisiva y de enorme complejidad institucional. La Corte Suprema deberá constituirse como tribunal de única instancia para revisar la procedencia del antejuicio contra una de sus exintegrantes.

Si confirma la resolución, el proceso dará un paso clave, ya que el escrito de acusación o “capítulos” sería remitido a la Cámara de Diputados para su admisibilidad y, eventualmente, al Senado para un juicio político. De revertirla, se pondría fin a la vía del antejuicio, aunque la investigación de fondo por parte del Ministerio Público podría continuar por otras vías penales.

La apuesta de la defensa es, en palabras simples, el todo o nada. O la Suprema frena el proceso en esta etapa preliminar, o Vivanco deberá enfrentar un juicio político ante el Senado por cargos de corrupción, en uno de los casos de mayor repercusión en la historia judicial reciente de Chile.