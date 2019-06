Asciende a 246 cifra de muertos por tragedia minera en Brasil

Aún no han sido definidas las causas de la tragedia, pero la principal línea de investigación es la acumulación anormal de agua y la falla en el sistema de drenaje de la represa

A 246 ascendió la cifra de muertos identificados, víctimas del colapso de una represa el 25 de enero del presente año en el municipio Brumadinho, en el estado brasileño de Minas Gerais (sudeste), destacó este viernes Prensa Latina.



Cuatro meses después de la ruptura del depósito minero, el cuerpo de Cristiano Jorge Dias, de 42 años, encontrado a nueve metros de profundidad e identificado en el Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, estaba casi intacto en el lodo, confirmaron fuentes cercanas a los rescatistas.



El cadáver de Dias fue hallado en el lugar donde se hacía embarque del mineral en vagones de tren. El hombre estaba al servicio de una empresa subcontratada por la compañía Vale, propietaria de la represa colapsada.



Los legistas intentaron identificar el cuerpo por medio de un tatuaje en el hombro y huellas digitales, pero solo la confirmación fue posible con el examen del arco dental.





En Brumadinho prosiguen las búsquedas de víctimas y no hay fecha de término, según el Cuerpo de Bomberos. Al menos 24 personas continúan desaparecidas. Foto: Folha de Sao Paulo.



El 25 de enero los diques de contención del depósito de la mina Córrego do Feijão quebraron y más de 12 millones de metros cúbicos de residuos minerales y fango arrasaron con todo lo que encontró a su paso.



El alud de lodo tóxico contaminó al río Paraopeba, uno de los afluentes del São Francisco, que baña cinco estados y suministra agua a regiones muy desérticas y empobrecidas.



Vale enfrenta por esa desventura una severa presión pública y algunos políticos e inspectores solicitan un caso criminal.



Aún no han sido definidas las causas de la tragedia, pero la principal línea de investigación es la acumulación anormal de agua y la falla en el sistema de drenaje de la represa.

