The Intercept (III): Chats filtrados entre Moro y fiscal que encarceló a Lula revelan colaboración prohibida y dudas sobre la evidencia

Escrito por Andrew Fishman, Rafael Moro Martins, Leandro Demori, Alexandre de Santi, Glenn Greenwald.

Texto traducido del inglés, tomado de «The Intercept» en su publicación original con fecha de 9 de junio de 2019.

The Intercept, archivo secreto de Brasil – Parte 3

El juez Sergio Moro aconsejó repetidamente al fiscal Deltan Dallagnol a través de Telegram, durante más de dos años, de la Operación Lava Jato

Una gran filtración de documentos proporcionados exclusivamente a The Intercept Brasil revela serias violaciones éticas y una colaboración legalmente prohibida entre el juez y los fiscales que en 2018 encarcelaron al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por cargos de corrupción, una condena que dio como resultado el bloqueo de Lula de cara a las elecciones presidenciales. Estos materiales también contienen evidencia de que la Fiscalía tenía serias dudas sobre si había evidencia suficiente para establecer la culpabilidad de Lula.

El archivo, proporcionado a The Intercept por una fuente anónima, incluye años de archivos internos y conversaciones privadas del equipo de fiscales detrás de la extensa Operación Lava Jato de Brasil, una investigación de corrupción en curso que ha dado lugar a decenas de condenas importantes, incluidas las de los principales ejecutivos corporativos y políticos poderosos.

En los archivos, las conversaciones entre el fiscal principal, Deltan Dallagnol, y el entonces juez Sergio Moro revelan que Moro ofreció asesoramiento estratégico a los fiscales y dio consejos para nuevas vías de investigación. Con estas acciones, Moro excedió en gran medida las líneas éticas que definen el papel de un juez. En Brasil, como en Estados Unidos, los jueces deben ser imparciales y neutrales, y se les prohíbe colaborar en secreto con un lado en un caso.

Otros chats plantean preguntas fundamentales sobre la calidad de los cargos que finalmente enviaron a Lula a la cárcel. Fue acusado de haber recibido un apartamento triple frente a la playa por parte de una contratista, como soborno por facilitar contratos multimillonarios con la empresa petrolera estatal Petrobras. Dallagnol expresó sus crecientes dudas sobre los dos elementos clave del caso de la Fiscalía en las charlas grupales entre los miembros del equipo fiscal, días antes de presentar la acusación: si el apartamento era en realidad de Lula y si tenía algo que ver con Petrobras.

El supuesto . Foto: Webrecibo del tríplex de Lula era el ingrediente clave para probar que actuó de manera corrupta

Estas dos preguntas fueron críticas para su capacidad de procesar a Lula. Sin el enlace de Petrobras, el grupo de trabajo que ejecuta la investigación de Lava Jato no tendría una base legal para procesar este caso, ya que quedaría fuera de su jurisdicción. Aún más en serio, sin probar que el triplex pertenecía a Lula, el caso en sí mismo se desmoronaría, ya que el supuesto recibo del apartamento triple de Lula era el ingrediente clave para probar que actuó de manera corrupta.

La Operación Lava Jato es una de las tramas políticas más importantes en la historia de la democracia brasileña y también una de las más controvertidas. Ha derribado a actores poderosos que antes se creían intocables y reveló esquemas de corrupción masiva que sacaron miles de millones de las arcas públicas.

Sin embargo, la investigación también ha sido señalada por sesgo político, repetidas violaciones de garantías constitucionales y filtraciones ilegales de información a la prensa. (Un artículo separado publicado hoy por The Intercept revela que los fiscales, quienes insistieron durante mucho tiempo en que eran apolíticos y estaban preocupados únicamente por combatir la corrupción, de hecho estaban planeando internamente cómo prevenir el regreso al poder de Lula y su Partido de los Trabajadores).

El exitoso procesamiento de Lula lo dejó inelegible para postularse en las elecciones presidenciales de 2018, en un momento en que todas las encuestas mostraban que el expresidente era claramente el favorito. Como resultado, la Operación Lava Jato fue despreciada por sus simpatizantes, quienes la consideraron un esquema políticamente impulsado por ideólogos de derecha disfrazados de fiscales apolíticos anticorrupción, para evitar que Lula se postulara para presidente y para destruir al Partido de los Trabajadores (PT).

La investigación de corrupción convirtió a Moro en un héroe, tanto en Brasil como en todo el mundo. Foto: Agencias

Pero, en la derecha brasileña hubo un amplio apoyo popular para la investigación de corrupción, el equipo de fiscales y Moro. La investigación de corrupción de un año de duración convirtió a Moro en un héroe tanto en Brasil como en todo el mundo, un estatus que solo se fortaleció una vez que se convirtió en el hombre que finalmente derribó a Lula.

Después de que un tribunal de apelación afirmara rápidamente el veredicto de culpabilidad de Moro, la candidatura de Lula fue prohibida por la ley. Con Lula fuera de la contienda, el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro se lanzó a las urnas y luego ganó fácilmente la presidencia, al derrotar al reemplazo elegido de Lula, el exalcalde de São Paulo, Fernando Haddad.

Bolsonaro luego nombró a Moro, el juez que había presidido el caso contra Lula, como su ministro de Justicia. Los juristas y académicos continuarán debatiendo el papel de Lava Jato durante décadas, pero estos archivos ofrecen una ventana sin precedentes a este momento crucial en la historia reciente de Brasil.

Sergio Moro cruza la línea

Los mensajes de telegramas entre Sergio Moro y Deltan Dallagnol revelan que Moro repetidamente se alejó de los límites permisibles de su posición como juez mientras trabajaba en el Lava Jato. A lo largo de más de dos años, Moro le sugirió al fiscal que su equipo cambiara la secuencia de quiénes investigarían, insistió en menos tiempo de inactividad entre las redadas, dio consejos estratégicos y consejos informales, proporcionó a los fiscales conocimiento anticipado de sus decisiones, ofreció críticas constructivas de las presentaciones de la Fiscalía e, incluso, regañó a Dallagnol como si el fiscal trabajara para el juez. Dicha conducta no es ética para un juez, quien es responsable de mantener la neutralidad para garantizar un juicio justo, y viola el Código de ética del Poder Judicial para Brasil.

En una charla ilustrativa, Moro, refiriéndose a nuevas rondas de órdenes de búsqueda e interrogatorios, sugirió a Dallagnol que podría ser preferible «revertir el orden de las dos [fases] planeadas».

Tras ganar las elecciones, Jair Bolsonaro nombró a Moro como su Ministro de Justicia. Foto: Agencias

Muchos otros casos en este archivo revelan que Moro, entonces un juez y ahora el ministro de justicia de Bolsonaro, colaboró activamente con los fiscales para fortalecer su caso. Después de un mes de silencio del equipo de trabajo de Lava Jato, Moro preguntó: «¿No ha pasado mucho tiempo sin una operación?».

En otra instancia, Moro dijo: «No puedes cometer ese tipo de error ahora», una referencia a lo que consideró un error de la Policía Federal. «Pero piense bien si es una buena idea (…) los hechos tendrían que ser serios», aconsejó después de que Dallagnol le contó sobre una moción que planeaba presentar. “¿Qué piensas de estas locas declaraciones de la junta nacional del PT? ¿Deberíamos refutar oficialmente? «, preguntó, usando el plural» nosotros «, en respuesta a las críticas a la investigación de Lava Jato por parte del partido de Lula, demostrando que se veía a sí mismo y a los fiscales unidos por la misma causa.

Al igual que en Estados Unidos, el sistema de justicia penal de Brasil emplea el modelo acusatorio, que requiere una separación entre el acusador y el juez. Bajo este modelo, el juez debe analizar las alegaciones de ambas partes de manera imparcial y desinteresada. Pero las conversaciones entre Moro y Dallagnol muestran que, cuando era juez interfirió indebidamente en el trabajo del grupo que investigaba Lava Jato, actuando de manera informal como asesor y asistente de la Fiscalía. En secreto, él estaba ayudando a diseñar y construir el mismo caso criminal que luego adjudicaría «neutralmente».

Dicha coordinación entre el juez y la Oficina del Fiscal Público, fuera de los procedimientos oficiales, contradice directamente la narrativa pública que los fiscales de Lava Jato, Moro y sus partidarios han presentado y defendido vigorosamente a lo largo de los años. Moro y Dallagnol han sido acusados ​​de colaboración secreta desde los primeros días de Lava Jato, pero estas sospechas, hasta ahora, no estaban respaldadas por pruebas concretas.

Manifestaciones multitudinarias en Brasil exigen constantemente la libertad de Lula da Silva. Foto: Agencias

Otro ejemplo de Moro cruzando la línea que separa al fiscal y al juez es una conversación con Dallagnol el 7 de diciembre de 2015, cuando informalmente transmitió un consejo sobre el caso de Lula a los fiscales. «Así que. El seguimiento. La fuente me informó que a la persona de contacto le molesta que se le haya pedido que emita un borrador de los documentos de transferencia de propiedad de uno de los hijos del expresidente. Aparentemente la persona estaría dispuesta a proporcionar la información. Por lo tanto, estoy pasando esto. La fuente es seria «, escribió Moro.

«¡¡Gracias!! Nos pondremos en contacto «, respondió rápidamente Dallagnol. Moro agregó: «Y serían docenas de propiedades». Dallagnol luego le dijo a Moro que llamara a la fuente, pero ella no quiso hablar: «Estoy pensando en redactar una citación, basada en noticias apócrifas», dijo el fiscal. Si bien no está del todo claro qué significa esto, parece que Dallagnol estaba flotando en la idea de inventar una queja anónima que podría usarse para obligar a la fuente a declarar. Moro, en lugar de castigar al fiscal o guardar silencio, parece respaldar la propuesta: «Mejor formalizarla entonces», respondió el juez.

Moro ha negado públicamente y con vehemencia en varias ocasiones que trabajó en colaboración con el equipo de fiscales. En un discurso de marzo de 2016, Moro negó explícitamente estas sospechas:

«Vamos a dejar algo muy claro. Se oye mucho sobre la estrategia de investigación del juez Moro. […] No tengo ninguna estrategia de investigación. Las personas que investigan o que deciden qué hacer son el Fiscal Público y la Policía [Federal]. El juez es reactivo. Decimos que un juez normalmente debería cultivar estas virtudes pasivas. Incluso, a veces me irrito, veo críticas algo infundadas de mi trabajo diciendo que soy un juez investigador».

En su libro de 2017, “La lucha contra la corrupción”, Dallagnol escribió que Moro “siempre evaluó las solicitudes del fiscal público de manera imparcial y técnica”. El año pasado, en respuesta a una queja de los abogados de Lula, el fiscal general de Brasil, designado para dirigir la investigación, escribió que Moro «se mantuvo imparcial durante todo el proceso» de la condena de Lula.

Dudas, malas interpretaciones y un apartamento triple

Más allá de las interjecciones de Moro, los documentos obtenidos por The Intercept Brasil revelan que, si bien se jactaban públicamente de la solidez de las pruebas contra Lula, los fiscales admitían internamente grandes dudas. También sabían que su derecho jurisdiccional reclamado para procesar a Lula era inestable, en el mejor de los casos, si no completamente infundado.

En los documentos, Dallagnol expresó su preocupación por los dos elementos más importantes del caso de la Fiscalía. Su acusación contra Lula por recibir un apartamento triple frente a la playa -de parte de la empresa de construcción Grupo OAS, como soborno a cambio de facilitar millones de dólares en contratos con Petrobras- carecía de pruebas documentales sólidas para demostrar que el apartamento era de Lula o que él facilitó algún contrato. Sin el departamento no había caso, y sin el enlace de Petrobras el caso quedaría fuera de su jurisdicción, y pasaría a la división de la oficina de la Fiscalía de São Paulo, que había argumentado que, en lugar de los fiscales de la Operación Lava Jato, tenía jurisdicción sobre el caso contra Lula.

Lula da Silva lideraba todas las encuestas para ganar las elecciones presidenciales de 2018. Foto: Agencias

«Dirán que estamos acusando en base a artículos periodísticos y evidencia frágil … por lo que sería bueno si este asunto se cierra. Además de este tema, hasta ahora estoy preocupado por la conexión entre Petrobras y el enriquecimiento, y después de que me dijeron estoy preocupado por la historia del apartamento», escribió Dallagnol en un chat de Telegram grupal con sus colegas el 9 de septiembre de 2016, cuatro días antes de presentar su acusación contra Lula. «Estos son puntos en los que debemos tener respuestas sólidas y en la punta de nuestras lenguas».

Ninguno de los subordinados de Dallagnol respondió a sus mensajes en los materiales examinados para este artículo.

Los fiscales en São Paulo cuestionaron públicamente la conexión de Petrobras en un expediente oficial de la corte, y señalaron que “en 2009-2010 no se habló de escándalo en Petrobras. En 2005, cuando la pareja presidencial, en teoría, comenzó a pagar cuotas en la propiedad, no hubo indicios de un «escándalo del petróleo».

El equipo de Lava Jato, con sede en Curitiba, finalmente se impuso por encima de sus contrapartes de São Paulo y pudo mantener este caso de alto perfil y políticamente explosivo dentro de su jurisdicción. Pero las conversaciones privadas revelan que su argumento fue un engaño: en realidad no estaban seguros del enlace de Petrobras, que era la clave para mantener su jurisdicción.

El sábado por la noche, a las 22:45, hora local, un día después de expresar sus dudas originales, Dallagnol le envió un mensaje al grupo nuevamente: «Estoy muy excitado por este artículo de O Globo de 2010. Voy a besar a cualquiera de ustedes que haya encontrado esto». El artículo, titulado «Caso Bancoop: Se retrasa el apartamento triple de la pareja de Lula», fue el primero en mencionar públicamente que Lula es dueño de un apartamento en Guarujá, una ciudad costera en el estado de São Paulo. El artículo de 645 palabras, publicado años antes de que comenzara la investigación de Lava Jato, no menciona al Grupo OAS ni a Petrobras, sino que cubre la quiebra de la cooperativa de construcción detrás del desarrollo y cómo podría afectar negativamente la fecha de entrega del nuevo apartamento de vacaciones de Lula.

El artículo fue presentado como prueba y, en su decisión de condenar a Lula, Moro escribió que el artículo de O Globo «es bastante relevante desde un punto de vista probatorio». Pero los abogados defensores de Lula discuten que él era dueño de un apartamento triple, afirmando en cambio que compró un apartamento más pequeño de un solo nivel en un piso inferior, y que el artículo de O Globo no presentaba documentación que probara lo contrario.

Además, existe una pequeña pero contundente inconsistencia entre el artículo de O Globo y los reclamos de la acusación con respecto al apartamento triple. El artículo en sí coloca el penthouse de Lula en la Torre B, e incluso señala que la Torre A aún no se ha construido al momento en que se escribió: «La segunda torre, si se construye de acuerdo con los planos del proyecto, finalizados a principios de la década de 2000, puede terminar parte de la alegría de Lula: el edificio estará frente a la propiedad del presidente, obstruyendo su vista al mar en Guarujá”.

Pero los fiscales alegaron que Lula era dueño de un apartamento frente a la playa en la Torre A. Sin notar esta contradicción, el artículo 191 de la acusación cita el artículo de O Globo: «En este artículo se explicaba que el entonces presidente Lula y [su esposa] Marisa Letícia recibirían un penthouse con vista al mar.» Ese es el apartamento que eventualmente será tomado por las autoridades y por el cual Lula sería condenado.

Los fiscales de Lava Jato utilizaron el artículo como evidencia de que el apartamento pertenecía a la familia presidencial, pero acusaron y condenaron a Lula por un apartamento en un edificio diferente, lo que demuestra que la investigación fue imprecisa en el punto central de su caso: identificar el soborno que Lula supuestamente recibido del contratista.

Deltan Dallagnol fue el fiscal que se encargo de llevar la investigación fraudulenta en contra del expresidente brasileño. Foto: Agencias

Cuando se reveló la acusación en una conferencia de prensa el 14 de septiembre, el apartamento triple y su procedencia como soborno del Grupo OAS fueron las piezas clave de evidencia sobre los cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero. En un momento ahora infame, Dallagnol presentó una presentación de PowerPoint cargada de caracteres que mostraban «Lula» escrita en una burbuja azul rodeada por otras 14 burbujas que contenían todo, desde «reacción de Lula» y «expresividad» hasta «enriquecimiento ilícito» y «soborno». Todas las flechas apuntaban a Lula, a quien caracterizaban como el cerebro detrás de una empresa criminal en expansión. La presentación fue ampliamente falsificada y criticada como evidencia de la debilidad del caso de los fiscales.

Dos días después, Dallagnol envió un mensaje a Moro y, en privado, explicó que hicieron todo lo posible para caracterizar a Lula como el «líder máximo» del esquema de corrupción, como una forma de vincular al político con los 87 millones de reales (unos 26,7 millones de dólares) pagado en sobornos por el Grupo OAS por contratos en dos refinerías de Petrobras, un cargo sin evidencia material -admitió-, pero que era esencial para que el caso pudiera ser juzgado bajo la jurisdicción de Moro en Curitiba.

«La acusación se basa en una gran cantidad de evidencia indirecta impuesta, pero no sería adecuado decir que en la acusación y en nuestras comunicaciones evitamos ese punto», escribió Dallagnol. “No se entendió que la larga exposición al mando del esquema era necesaria para imputar por corrupción al expresidente. Mucha gente no entendió por qué lo pusimos como el líder para ganar 3,7 millones por lavado de dinero, cuando no fue por eso, sino para imputarle 87 millones por corrupción «.

Moro respondió dos días después: «Definitivamente, las críticas a su presentación son desproporcionadas. Mantente firme». Menos de un año después, el juez condenó al expresidente a nueve años y seis meses de prisión. El fallo fue rápidamente confirmado por unanimidad por un tribunal de apelaciones y la sentencia se extendió a 12 años y un mes. En una entrevista, el titular de la corte de apelaciones calificó la decisión de Moro como «justa e imparcial», antes de admitir más tarde que aún no había obtenido acceso a la evidencia subyacente del caso. Uno de los tres jueces del panel era un viejo amigo y compañero de clase de Moro.

En Brasil, el sistema de justicia se manipuló para darle la victoria electoral a Jair BOlsonaro. Foto: Agencias

Incluso, los críticos más vehementes de Lula, incluyendo aquellos que creen que él es corrupto, han expresado dudas sobre la fuerza de esta condena en particular. Muchos han argumentado que se eligió como el primer caso porque era lo suficientemente simple como para procesarse rápidamente, a tiempo para cumplir el objetivo real: impedir que Lula fuera reelegida.

Hasta ahora, la mayor parte de la evidencia necesaria para evaluar los motivos y las creencias internas del grupo de trabajo de Lava Jato y Moro permanecían en secreto. Informar sobre este asunto ahora finalmente permite al público, en Brasil e internacionalmente, evaluar la validez de la condena de Lula y la convicción de aquellos que trabajaron tan incansablemente para lograrlo.

The Intercept se comunicó con las oficinas del grupo de trabajo de Lava Jato y de Sergio Moro inmediatamente después de la publicación y actualizará las historias con sus comentarios cuando los proporcionen.

Actualización: 9 de junio de 2019, 8:13 p.m. ET

El grupo de trabajo del caso Lava Jato no refutó la autenticidad de la información publicada por The Intercept. En un comunicado de prensa publicado el domingo por la noche, escribieron: “posiblemente entre la información copiada ilegalmente se encuentran documentos y datos sobre las estrategias e investigaciones en curso y sobre las rutinas personales y de seguridad de los miembros del grupo de trabajo y sus familias. Estamos tranquilos porque cualquier información obtenida refleja las actividades desarrolladas con total respeto por la legalidad y de manera técnica e imparcial durante más de cinco años de la operación».

Actualización: 9 de junio de 2019, 9:53 p.m. ET

El ministro de Justicia, Sergio Moro, también publicó una nota en respuesta a nuestro informe: «Acerca de los supuestos mensajes que me involucrarían, publicado por el sitio web de The Intercept este domingo, 9 de junio, lamento la falta de indicación de la fuente de la persona responsable del delito de invasión a los celulares de los fiscales, así como la posición del medio que no me contactó antes de la publicación, contrariamente a la regla básica del periodismo.

En cuanto al contenido de los mensajes que mencionan, no hay indicios de ninguna anormalidad o de proporcionar instrucciones como magistrado, a pesar de haber sido sacados de contexto y del sensacionalismo de los artículos, ignoran el gigantesco esquema de corrupción revelado por la Operación Lava Jato«.

También te puede interesar: