The Intercept (V): Lea las conversaciones entre Sergio Moro y Deltan Dallagnol en las que se basan los reportajes de Lava Jato

Texto traducido del iportugués, tomado de «The Intercept» en su publicación original con fecha del 13 de Junio de 2019.

The Intercept, archivo secreto de Brasil – Parte 5

La publicación de las conversaciones entre el ex juez y actual ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, con fiscales que investigaron el caso de corrupción Lava Jato revelan la existencia de una maniobra para meter preso a Lula da Silva y el abuso de poder y falta de ética dentro de la justicia brasileña.

The Intercept publicó el domingo fragmentos de conversaciones entre Sergio Moro y Deltan Dallagnol que provocaron un terremoto político. En el reportaje, «Chats privados revelan la colaboración prohibida de Sergio Moro con Deltan Dallagnol en el caso Lava Jato», mostramos los comportamientos prohibidos y antiéticos entre el entonces juez y el coordinador de Lava Jato que ponen en duda el trabajo y la credibilidad de ambos.

En The Intercept, siempre trabajamos con el principio de máxima transparencia posible. Esto significa que colocamos enlaces a fuentes primarias, explicamos por qué – excepcionalmente – preservamos la identidad de algunas de nuestras fuentes y siempre luchamos para publicar los documentos que fundamentan nuestras investigaciones.

Esos son principios editoriales fundamentales de nuestra redacción y se han implementado para crear confianza entre nosotros y nuestros lectores. Usted no necesita confiar en nuestra palabra: evalúe los hechos por sí mismo.

Es bajo esta lógica que decidimos publicar de forma íntegra los diálogos privados referentes al reportaje publicado el domingo, que son claramente de interés público. Las conversaciones ocurrieron entre octubre de 2015 y septiembre de 2017.

«Hemos publicado sólo los fragmentos de las conversaciones en los que se basaron las revelaciones del domingo, ahora en su contexto completo, algo que no cabe en un reportaje. No se trata de todas las conversaciones completas entre Moro y Dallagnol o del grupo FT MPF Curitiba 2, también citado en el texto, por dos razones: todavía trabajamos en otras revelaciones que se basan en el material completo. Nuestra misión es proteger la intimidad de los citados, publicando sólo lo que es de interés público.

Entre los fragmentos extendidos pertinentes, sólo suprimimos los que contienen las frases «Tremenda bola en la espalda de la PF» y «Continúa siendo un desastre. No puede cometer este tipo de error ahora”. Esta parte pertenece a una investigación en curso.



ACTUALIZACIÓN – 13 de junio de 2019, 11h40

Texto actualizado para aclarar que los mensajes con horarios idénticos fueron enviados juntos al destinatario – y por eso presentan el mismo minuto y segundo.

Los chats de Telegram publicados por The Intercept muestran complicidad política e ideológica entre el juez Sergio Moro y el fiscal del Lava Jato, Deltan Dallagnol. Foto: Web.

Conversación entre Sergio Moro y Deltan Dallangol

16 de octubre de 2015

Deltan – 11:46:32 – Estimado, STF ( Supremo Tribunal Federal ) soltó a Alexandrino (Alencar). Estamos con otra denuncia a punto de salir, y pedimos prisión sobre la base de motivos adicionales en la cuota. Si usted puede decidir esto hoy, antes de que finalice el turno o una eventual extensión, lo mandamos hoy. Si no, lo enviamos el lunes. ¿Sería posible hacerlo hoy?

Moro – 11:51:08 – No creo que pudiera verlo. Pero pienso que puede ser una buena idea.

Moro – 12:00:00 – Tendrían que ser hechos graves

El martes, creo que voy a levantar el secreto de todos los testimonios del <la fecha-tooltip = «Fernando» Baiano «Soares, operador de propinas para el MDB» FB. No vinieron con cuidado, no veo fácilmente un riesgo para la investigación y ya está saliendo. Debo asegurar que sólo es sobre un negocio de Argentina y que es nuevo. ¿Algún problema para ti?

Deltan – 13:38:26 – Ya te respondo

Deltan – 14:35:00 – El personal hasta ahora pidió mantener el secreto del caso de Pasadena (refinería), pues pediremos BA (orden de solicitud y aprehensión). Si quieres abrirlo, nos manifestamos.

Moro – 16:03:35 – Ya los abrimos ayer.

Deltan – 20:30:33 – El personal está haciendo análisis riguroso y va a pedir de algunos testimonios.

Moro – 20:59:04 – Los eliminados ya saben que están retrasados hace tiempo.

Deltan – 21:48:12 – Pero la divulgación dificulta la BA y especialmente la prisión. Ellos van a explicar, solicitar y entrar con HC (Habeas Corpus) etc. Hablo sin estudiar el caso y repasar las consideraciones.

Deltan – 23:53:00 – Estimado Juez, sería posible reunirnos al final de la martes para tratar de nuevas fases, incluyendo la capacidad operacional y la fecha considerando el receso? También incluye PF (Policía Federal).

17 de octubre de 2015

Moro – 08:41:56 – Pienso que sería oportuno. Pero el martes será un día difícil. El miércoles sería ideal.

Moro -10: 53: 00 – A menos que sea por la mañana

Deltan – 22:43:54 – Martes 9am, puede ser?

Deltan – 22:44:00 – O 10?

18 de octubre de 2015

Moro – 03:02:28 – 10:30

19 de octubre de 2015

Moro – 11:41:24 – ¿Agendado entonces? He decretado nueva orden de prisión de tres del Odebrecht, intentando no pisar huevos. Me temo una reacción negativa del STF. Conviene quizá avisar a la PGR (Procuraduría General de Brasil).

Deltan – 13:13:44 Agendado. Shou

Moro – 15:47:32 – Para informar, solté lo de César Roca.

Deltan – 17:39:49 – Ok. Fue genial la decisión

17 de noviembre de 2015

Moro – 12:07:09 – Mira un poco difícil de entender unas cosas. ¿Por qué el mpf (Ministerio Público Federal) recurrió a las condenas de los colaboradores Augusto (Mendoca) , Barusco (Pedro) Emario Goes (Mario Gomes), en el proceso penal 5012331-04? El efecto práctico es impedir la ejecución de la pena.

Moreno – 12:18:16 – Y Julio Camargo tb. Y ahora no entiendo en el recurso si quieren o no alteración de las penas del acuerdo?

Deltan – 12:25:08 – Voy a chequear

Deltan – 14:07:49 – Estamos aquí discutiendo el caso. El problema es que el recurso tiene una serie de cuestiones objetivas, fácticas y jurídicas, que se comunican a los coacusados y no para colaboradores. No hubo condena en relación al avión. El Tribuna no tiene como revisar la relación de los coacusados y la de los colaboradores. ¿O cómo el tribunal va a reconocer una tesis jurídica, como concurso material, para los coacusados, y no para colaboradores, para los mismos hechos? Serían dos derechos en el mismo caso para los mismos hechos. No recordamos aún si en todos hubo recurso con relación a circunstancias personales de cada uno, y tendríamos que chequear si hay riesgo de que juzguen perjudicado el recurso en relación a los no colaboradores, lo que podría otorgar prescripción, por comenzar a correr la prescripción de la pretensión ejecutoria.

Deltan – 14:08:47 – En síntesis: no estamos viendo cómo podemos recurrir sólo a los no colaboradores en cuestiones que se aplican a todos, so pena de que se juzgue perjudicado el recurso.

Deltan – 14:09:25 – Si no recurrimos a las penas de los no colaboradores, hay el riesgo de disminución de pena también …

Deltan – 14:10:08 – Es un «catch 22», en el lenguaje norteamericano. Las dos soluciones tienen problemas. La solución de recurrir también genera el riesgo de postergar la solución, porque si se rompe el acuerdo del colaborador él podrá recurrir la decisión del TRF (Tribunal Regional Federal) …

Moro – 16:49:32 – Sinceramente no he visto ningún sentido en los recursos ya que no se pretende la alteración de las penas finales de los colaboradores. El MP (Ministerio Público) está recurriendo de la fundamentación, sin ningún efecto práctico. Basta con recurrir a las penas de los no colaboradores a mi modo de ver. En mi opinión está provocando confusión

Moro – 16:50:20 – Y el efecto práctico será posponer indefinidamente la ejecución de las penas de los colaboradores.

7 de diciembre de 2015

Moro – 17:42:56 – Entonces. Siguiente. La fuente me informó que la persona del contacto estaría molesta por haber sido solicitada para la redacción de los borradores de escrituras para la transferencia de propiedad de uno de los hijos del ex Presidente. Aparentemente la persona estaría dispuesta a proporcionar la información. Estoy entonces repasando. La fuente es seria.

Deltan – 17:44:00 – ¡Gracias! Nosotros haremos contacto

Moro – 17:45:00 – Y serían decenas de inmuebles

Deltan – 18:08:08 – Llamé y se desanimó. Dijo que no tiene nada que decir etc… cuando le presioné, me trancó… Estoy pensando en hacer una citación , con base en la noticia apócrifa

Moro – 18:09:38 – Extraño pues él es quien habría alertado a las personas que me comunicaron. Mejor formalizar entonces.

Moro – 18:15:04 – Supuestamente habría comentado con SUPRIMIDO SUPRIMIDO SUPRIMIDO (información privada) que a su vez repasó la información hasta llegar aquí.

Deltan – 18:16:29 – ¿Puedo indicar la fuente intermedia?

Moro – 18:59:39 – Ahora ya tengo dudas

Moro – 19:00:22 – Tal vez sea mejor que hable con este SUPRIMIDO primero

Deltan – 20:03:00 – Ok

Deltan – 20:03:32 – Ok, gracias, voy a llamar

21 de febrero de 2016

Deltan – 01:07:44 – Estimado, sugiero un mes y medio más cauteloso con seguridad a partir de la otra semana. Uno de los destinos del dinero es el probable abogado de José Reina. Tiene mucho fanático que no tendría mucho que perder y podría querer convertirse en un héroe.

Moro – 01:09:56 – Hola Frente a los últimos. los desdoblamientos tal vez fuera el caso de invertir el orden de las dos planificadas

Deltan – 11:12:04 – El problema es el riesgo de que nos atropellaran en SP o en BSB. En el caso de que se trate de una persona, En BSB con el acuerdo hecho a las presas y testimonios del senador de madrugada tememos también que adelante algo

Moro – 12:43:52 Ok. Piensen. Sugerí por el reciente acompañamiento

Deltan – 13:47:24 – Estamos reflexionando. Por el momento la tendencia es contraria. Voy a leer estos resultados parciales

27 de febrero de 2016

Moro – 11:21:24 ¿Qué crees de esas notas locas del directorio nacional del PT? ¿Deberíamos rebatir oficialmente?

Deltan – 12:30:44 – En mi opinión y de nuestra asesoría de comunicación, no, porque no ha repercutido y dará más visibilidad al que no tiene credibilidad.

Deltan – 12:31:16 – Sin embargo, vale contestar IMPLICITAMENTE y sin referencia directa a las manifestaciones públicas (y en su caso, decisiones)

Deltan – 12:36:47 – [imagen no encontrada]

Deltan – 12:36:47 – [imagen no encontrada]

Deltan – 12:37:48 – Hay una queja sobre competencia con ella. La defensa alega que MPF y MPSP están investigando el mismo hecho y que le corresponde al STF decidir entonces si pide suspensión de las inv hasta quese decida quién es competente

Moro – 12:41:32 – Humm. Hasta donde tengo entendido, ella es una persona sería. No tiene tb la tendencia de entrar en bola dividida. Pero claro, todo es posible.

13 de marzo de 2016

Deltan – 02:26:01 – En caso de que no lo hayas visto:

Deltan – 02:26:03 – http://m.alias.estadao.com.br/noticias/geral,maos-aida-sujas,10000020828

Deltan – 02:26:07 – Sensacional

Moro – 20:48:47 – Buena entrevista.

Moro – 20:50:01 – Noble, eso no puede vaciar, pero es bastante probable que la acción penal de sp se incline para acá si el LL no se convierte en Ministro antes.

Deltan – 22:15:50 – Ok

Deltan – 22:15:55 – ¡Gracias!

Deltan – 22:19:29 – Y felicitaciones por el inmenso apoyo público hoy. Usted hoy no es más que un juez, pero un gran líder brasileño (aunque no lo ha buscado). Sus señales conducirán a multitudes, incluso para las reformas que Brasil necesita, en los sistemas político y de justicia criminal. Sé que ve esto como una gran responsabilidad y me alegro porque todos conocemos su competencia, equilibrio y dedicación.

Moro – 22:31:53 – Hice un pronunciamiento oficial. Felicitaciones para todos nosotros.

Moro – 22:48:46 – Todavía desconfío mucho de nuestra capacidad institucional de limpiar el congreso. Lo mejor sería que el congreso se autolimpiara pero eso no está en el horizonte. Y no sé si el stf tiene fuerza suficiente para procesar y condenar tantos y tan poderosos.

Deltan – 22:59:49 – La vi. Quedó genial.

Deltan – 23:03:37 – No va a suceder. La experiencia italiana es un ejemplo de las dificultades. Si aprobamos las 10 medidas (ya cuentan con más de 1,6 millones de firmas, y el apoyo creciente de los parlamentarios), el próximo paso que podemos dar es el fin del foro por prerrogativa de función, reservándolo a 15 personas. Tendremos voz para eso, pq los casos del supremo no van con 1/10 de la celeridad. Sé que todo es difícil, pero necesitamos creer y hacer. Fue en razón de la experiencia con el Banestado que el año pasado invirtió tanto tiempo en las 10 medidas. Si no cambiamos el sistema, sabemos lo que sucederá con los casos. En el Congreso ya hay un acuerdo de líderes encaminado para, mediante proyecto de ley, revertir la reciente decisión del STF. Necesitamos atacar y avanzar en el ámbito legislativo tanto como en las acciones penales.

Moro – 23:07:10 – Sé del proyecto pero no creo que tengan coraje en el momento. pero el clima puede cambiar. Bueno, vamos paso a paso, día a día.

Deltan – 23:14:53 – Necesito que usted asuma otras 10 medidas u otras modificaciones que se necesiten tambiñen, si entiende que eso no traerá problemas serios. La sociedad quiere cambios, quiere un nuevo camino, y espera líderes serios y reconocidos que apunten el camino. Usted es el hombre. No es por nosotros ni por el caso (aunque afecte directamente los resultados del caso), sino por la sociedad y por el futuro del país.

Moro se alejó de los límites permisibles en su posición como juez mientras trabajaba en el caso Lava Jato. Foto: Web.

16 de marzo de 2016

Moro – 09:09:18 – En la quintan 2000 hablaré a los auditores de la RF en el Borbón. Leonel (Roberto Leonel de Oliveira) sabe los detalles

Deltan – 12:44:28 – La decisión de abrir se mantiene incluso con el nombramiento, me lo confirma?

Moro – 12:58:07 – ¿Cuál es la posición del mpf?

Deltan – 15:27:33 – Abrir

Deltan – 16:21:47 – ¿Me confirma si va a abrir?

Moro – 17:11:20 – Abrí. Pero todavía está anotado a pedido carlos / pgr

Moro – 17:12:12 – Otra cosa aquí no voy a abrir a nadie

Moro – 17:38:17 – Envíeme un email urgente

Deltan – 17:47:53 – ok

Deltan – 17:47:56 – voy a ver

Deltan – 17:49:47 – sólo vi el correo electrónico de las 9.35 AM

Deltan – 17:49:54 – ¿hubo otro?

Deltan – 17:50:11 – conversamos entonces personalmente

Moreno – 17:56:40 – Envíelo ahora a las 17:35

Deltan – 18:20:57 – Lo recibí

Deltan – 18:21:00 – Ya lo veré

Deltan – 18:22:00 – Pero creo que no lo hemos recibido todavía. Chequearé

22 de marzo de 2016

Deltan – 21:42:40 – ¿Sabes lo que incomodó al STF específicamente? Sólo las grapas o hay algo más?

Deltan – 21:45:29 – La liberación de las grapas fue un acto de defensa. El análisis de las cosas con hindsight privilege (beneficio de retrospectiva) es fácil, pero aún así no entiendo que tuviéramos otra opción, bajo pena de abrir margen para ataques que estaban siendo tentados de todos modos …

Deltan – 21:57:17 – http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/03/teori-determina-que-moro-envie-investigacao-sobre-lula-para- o-stf.html

Moro – 22:10:55 – no me arrepiento de haber revelado el secreto. Era la mejor decisión. Pero la reacción está mal.

En las conversaciones del chat los fiscales admitían internamente grandes dudas sobre las pruebas y la solidez del caso Lava Jato. Foto: Web.

21 de junio de 2016

Delan – 11:58:10 – VISIÓN GENERAL EN 06-06-15: 1. TOTAL DE RELATOS: 98 2. COLABORADORES: 45 3. NUMERO DE POLÍTICOS: 150 4. POLÍTICOS CUYOS PAGOS YA SE LOCALIZADOS: R $ 470 MILLONES de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 7 Ministros de Estado): 1. MICHEL TEMER 2. DILMA 3. LULA 4. EDUARDO CUNHA 5. AECIO NEVES 6. ALCKIM 7. ALOISIO MERCADANTE 8. PAULO SKARF 9. ANTONIO PALOCCI (DILMA) 10. SERGIO CABRAL 11. JOSE SIERRA En el caso de que se produzca un cambio en la calidad de vida de las personas que viven con el VIH / SIDA, FRANCISCO DORNELES 22. GUIDO MANTEGA (DILMA) 23. RENAN CALDERAS 24. MARCOS PEREIRA (MIN. INDUSTRIA) 2 5. JAQUES WAGNER 26. BRUNO ARAUJO (MIN. Ciudades) Paes 27. 28. 29. Moreira Franco kassab Pezão 30. 31. Marconi Perillo (GOV. GOIAS) 32. Gleisi Hoffmann

Moro – 12:40:32 – Reservado. Creo que la revelación de los hechos y la apertura de los procesos debería ser paulatina para evitar un abrupto pereat mundus (que perezca el mundo)

Moro – 12:42:13 – Apertura paulatina según gravedad y calidad de la prueba

Moro – 13:28:32 – Espero que LJ sobreviva o por lo menos nosotros

Deltan – 13:55:27 –OK

31 de agosto de 2016

Moro – 18:44:08 – ¿No es mucho tiempo sin operación?

Deltan – 20:05:32 – Sí. El problema es que las operaciones están con las mismas personas que están con la denuncia de Lula. Decidimos postergar todo hasta salir de esa denuncia, menos la op del taccla por el riesgo de evasión, pero ella depende de Articulación con los americanos

Deltan – 20:05:45 – (Que se está haciendo)

Deltan – 20:05:59 – Estamos preparados para denunciar el día 14

Moro – 20:53:39 – Ok

15 de diciembre de 2016

Deltan – 16:01:03 – Estimado, por favor no pasar adelante:

Deltan – 16:01:03 Odebrecht (favor mantener aquí): 9 presidentes(1 en ejercicio), 29 ministros (8 en ejercicio), 3 secretarios federales, 34 senadores (21 en ejercicio), 82 diputados (41 en ejercicio), 29 ministros (8 en ejercicio), 3 secretarios federales, 34 senadores (21 en ejercicio), 82 diputados (41 en ejercicio) , 63 gobernadores (11 en ejercicio), 17 diputados estadales, 88 alcaldes y 15 concejales

Deltan – 16:01:03 – 62 diputados / senadores en ejercicio. Con gobernadores da 73

Deltan – 16:01:03 – 301 políticos en la relación

Deltan – 16:01:03 – Más 72 políticos extranjeros

Deltan – 16:04:40 – brasileños son políticos por cargo que OCUPA, OCUPÓ O PARA CUÁL FUE CANDIDATO

Deltan – 16:04:45 – por eso los 9 presidentes

Moro – 17:22:10 – Todo esto corrupción y lavado o muchos casos de cx2?

Deltan – 17:25:21 – Para decir, tendría que mirar uno a uno. No tenemos esa información todavía. Intuitivamente, con base en las lecturas y análisis: el 30% claramente propina: ellos y nosotros reconocemos el 40% de la zona gris: depende de las diligencias o análisis 30% claramente caja 2 y estamos de acuerdo

Deltan – 17:51:34 – Las donaciones vía caja 1 sin indicios de contrapartida no entran en eso. Se quedan fuera.

Moro – 18:32:37 – Opinión: mejor quedarse con el 30 por ciento inicial. Muchos enemigos y que trascienden la capacidad institucional del mp y judicial.

Moro – 18:32:46 – Reservado obviamente

Deltan – 19:00:34- De acuerdo

Sergio Moro cuestionó las capacidades verbales de la fiscal Laura Tessler. Foto: Web.

13 de marzo de 2017

Moro– 12:32:39 – Estimado, la colega Laura Tessler de vcs es excelente profesional, pero para la investigación en audiencia, ella no va muy bien. Siento decir eso, pero con discreción, intenta darle unos consejos a ella, para su propio bien. Un entrenamiento haría bien. Por favor mantenga en privado este mensaje.

Deltan – 12:42:34 – Ok, lo haré, gracias!

Moro – 18:41:59 – Estimado, la Sra. Mara Gabrili mandó el texto abajo para mí, pueden chequear eso. Por favor, mantenerlo reservado.

Moro – 18:42:07 – Querido Moro, ¿Está bien? ¿Recuerda que te pregunté si interferiría en algo hablar con Marcos Valerio? «Yo fui al Presidio de Contagem, conversé con él sobre el contenido» del chantaje de Ronan «y le pedí que recibiera a los promotores del MP de SP (los naturales del caso del asesinato del Celso Daniel). En esa ocasión, me dijo que los fiscales no estaban interesados ​​en ese asunto. El hombre cambió de idea y me mandó una carta, pidiendo que los fiscales de SP fueran a hablar con él, ya que este contenido está presente en la acusación no homologada aún por el MP de Minas Gerais. Me pidió por el amor de Dios tratar de intentar y acelerar, pues descubrió más cosas y tiene miedo de morir. Comentó que el dr. Rodrigo Janot envió dos fiscales del MPF para escucharlo (me parece que una se llama Dra Melissa). Estos dos procuradores no saben aún que en esta acusación del MP de Minas Gerais tiene ese contenido. Y en el caso de que se trate de una persona, A finales del año pasado, otro procurador aquí del MP de SP, Edilson Mongenot Bonfim intentó reabrir el caso del homicidio, por cuenta de pruebas nuevas, pero no tuvo éxito, pues el Dr. Smanio devolvió el proceso para el Pic de 2005, que nunca salió del lugar. De que sirve que yo tenga esa información, si ningún promotor la tiene oficialmente. Siento una resistencia muy grande aquí en SP para solucionar el caso. Yo tengo mucho miedo que suceda algo con Marcos Valerio y nunca vamos a desentrañar ese misterio. Ayer, él me buscó pidiendo que conversara con Rodrigo Janot para reenviar a los fiscales del MPF. Me ayuda, ¿qué hago? Y siempre te agradezco desde el fondo del corazón lo que ha hecho por Brasil y aún más específicamente por la ciudad de Santo André. Un beso Mara

Deltan – 19:22:41 – Hablé con Diogo, que chequeará

8 de mayo de 2017

Moro – 19:09:34 – ¿Qué historia es esa que ustedes quieren aplazar? Debes estar jugando.

Moro – 19:09:52 – No tiene nulidad ninguna, es sólo un montón de tontería

9 de mayo de 2017

Deltan – 08:41:54 – Pasé el día ayer. Defenderemos mantener. Hablaremos con Nivaldo.

El fiscal Daltan Dallagnol lideró la investigación de Lava Jato y en todo momento estuvo en contacto con el juez del caso, Sergio Moro, violando las leyes brasileñas. Foto: Web.



11 de mayo de 2017

Deltan – 22:14:23 – Estimado, se pidieron revisiones en la fase del 402, pero siéntete libre de más está decir para rechazarla. Por nuestra parte, fue un pedido más por estrategia. No son imprescindibles.

Deltan – 22:16:26 – Informo aunque evaluamos desde ayer, a lo largo de todo el día, y entendemos, de modo unánime y con la ascom (Asociación de Funcionarios y Servidores de Comercio de Brasil) , que la prensa estaba cubriendo las contradicciones y que nos manifestamos sobre ellas podría ser peor. Pasamos algunos datos relevantes para los periodistas. Decidimos hacer una nota sólo sobre la información falsa, informando que nos manifestamos sobre otras contradicciones en las alegaciones finales.

Moro – 23:07:15 – Blz, tranquilo, todavía estoy preparando la decisión pero la tendencia es rechazar incluso

27 de junio de 2017

Moro – 18:24:25 – Ante la absolución del Vaccari sería tal vez conveniente agilizar el juicio del caso del Skornicki en el cual él tb está preso y condenado. Parece que se parece a la segunda instancia

Deltan – 20:54:24 -Ok

Deltan – 20:54:53 – Tenemos la nota de que la PRR va a recurrir

Deltan – 20:57:31 – Hay otras tb en el TRF. ¿Alguna razón especial para señalar esto?

Moreno – 23:20:53 – Porque Vaccari tb fue condenado en esta ?!

10 de septiembre de 2017

Moro – 15:28:29 – Cara, recibí una fotos tuyas vestido de súper hombre con un tal de Castor, no sé lo que hago pero la Mónica Bergamin está preguntando si te convirtiste en Superman?

Deltan – 22:47:06 – Kkkkkkk

Deltan – 22:47:28 – ¿Está en el el face tb?

Deltan – 22:48:10 – Si tienes, necesito sacar … ella me está difamando, era en realidad de príncipe que yo estaba rs

11 de septiembre de 2017

Moreno – 09:48:04 – Rs. No hay que preocuparse, sólo me enteré, no tengo las fotos y ni ella, creo.

Sergio Moro y los fiscales hicieron todo lo posible para caracterizar a Lula como el «líder máximo» del esquema de corrupción de Lava Jato. Foto: Wweb.

Chat MPF 2

16 de octubre de 2015

Athayde – 11:39:34 – http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/alexandrino-o-diretor-da-odebrecht-que-acompanhava-lula-em-suas-viagens-sera- sueltas hoje.html

Athena – 11:39:54 – VIERON ESO ????

Athayde – 11:40:12 – Riesgo de extensión

Roberson – 11:41:42 – wtf MPF!

Roberson – 11:41:54 – MPF STJ manteniendo y STF soltando

Athena – 11:42:00 – Tiene que meter esa denuncia pronto

Diogo – 11:46:48 –

Diogo – 11:46:52 – vergüenza

Athayde – 11:47:55 – Pedidos de MO (Marcelo Odebrecht y otros ya deben estar en la mesa ….Ahí puede caer los de la AG (Andrade Gutierrez) tb

Athayde – 11:51:00 – Q mierda

Welter Prr – 11:59:52 – Creo que es el canguro, el polvo que STJ no había juzgado

Deltan – 12:02:52 – Habrá reunión con PF la próxima semana, para definir próximos objetivos. Importante que vaya.

Deltan – 12:04:40 – Hablé con ruso (Sergio Moro)

Deltan – 12:05:35 – Estimado, STF soltó a Alexandrino (Alencar). Estamos con otra denuncia a punto de salir, y pedimos prisión sobre la base de motivos adicionales en la cuota. Si usted puede decidir esto hoy, antes del turno y de eventual extensión, mandamos hoy. Si no, enviamos el lunes. ¿Sería posible apreciar hoy? Respuesta No creo que pueda ver hj. Pero piensen bien si es una buena idea. Tendrían que ser hechos graves

Deltan – 12:10:04 – CF (Carlos Ferndando Dos Santos Lima), venga a comer con nosotros

Diogo – 12:13:16 – será que fue HC (Habeas Corpus) mismo?

Diogo – 12:13:24 – ¿no fue una queja?

Diogo – 12:13:32 – ni la noticia de rechazo de liminar del STJ nosotros teníamos

Diogo – 12:13:52 – http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/stj-derruba-limar–auditorios-denunciados-la-publicano–podem-voltar-para-a- arresto-8fw97dc41oihe0t0j9db01yw1

Diogo – 12:14:00 – creo que fue una queja

Delan – 12:20:08 – Hablé con SB y le pedí que levantara la decisión lo que sucedió para revisar y

Deltan – 12:20:08 – etc

Deltan – 12:21:56 – Estimados, no creo que sea el momento de estar tranquilos con esa decisión. Si fueran traficantes, estarían presos indefinidamente, y esa situación es más grave. Nada cambió, los fundamentos permanecen, incluso la empresa que empleaba corrupción sistemáticamente. No colaboran con las investigaciones, no presentaron cuentas del exterior, etc. El caso fue cortado y ahora arrojado en 4 meses? Creo que debemos hacer una reacción tranquila, pero tenemos que reaccionar. Si seguimos quietos, quedaremos como un perro sin dueño. No estoy diciendo nada precipitado, pero podemos publicar una reacción por una nota de prensa, bien firme.

Pablo – 12:27:51 – Estoy de acuerdo, pero desafortunadamente no veo mucho efecto en lo que hacemos, por más duro que sea.

Orlando SP – 12:31:12 – Tb q creo que podemos decir algo que sí

Orlando SP – 12:33:01 – personal, para ir a escuchar Pf Bernardi. SUPRIMIDOSUPRIMIDOSUPRIMIDO

Deltan – 12:34:12 – Orlando, cuéntanos para todo. SUPRIMIDO SUPRIMIDO SUPRIMIDO (información privada).

Orlando – 13:00:00 – SP Blz. TKS. ABC

