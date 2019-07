Coalición de Macri acepta como candidatos a abusadores de mujeres

En Argentina resulta que, aparentemente, acosar y violar físicamente y verbalmente a una personas no es inconveniente a la hora de postular una candidatura en el frente político que lidera el actual Presidente

¿Qué pensarías de un partido político que acepta candidatos que han abusado sexualmente de mujeres? Esto sucede en Argentina. Tres hombres, Héctor “Chabay” Ruiz, Enrique Aybar y Roberto Gómez, tienen en común el ejercicio de una carrera política y, lamentablemente, un abominable delito: han abusado sexualmente de féminas.

Los tres sujetos son candidatos a diversos cargos por la alianza Juntos por el Cambio, una coalición política electoral inscrita para participar en los venideros comicios generales en Argentina este año. Se trata de una ampliación de su antecesora, Cambiemos, con la que en 2015 Mauricio Macri se alzó como presidente.

Resulta que, aparentemente abusar sexualmente de una mujer no es problema a la hora de postular una candidatura en la mencionada coalición que lidera Macri.

Héctor “Chabay” Ruiz, candidato a senador en la provincia de Santiago del Estero. Foto: Web

El primer caso

El primero es Héctor “Chabay” Ruiz, actualmente es candidato a senador en la provincia de Santiago del Estero. En 2015 fue detenido en la provincia de Buenos Aires, tras estar 20 días prófugo de la justicia.

Al ser capturado confesó haber abusado de una mujer que había ido a pedirle trabajo cuando ostentaba el cargo de Intendente de La Banda. En febrero de ese mismo año, resultó condenado a una pena menor: tres años de ‘prisión en suspenso’ durante un juicio abreviado, difundió, La Política OnLine.

Prisión en suspenso o condena condicional es aquella que le permite al Juez, cuando se trata de una primera condena por un plazo no mayor a tres años, no efectivizar la detención del condenado. En otras palabras, no cumplió la pena en prisión.



Juntos por el Cambio lo inscribió como precandidato a senador nacional, luego de que su abogado consiguiera que la Cámara Nacional Electoral avalara su postulación.

Ante esto, el portal Cosecha Roja entrevistó a Natalia del Cogliano, doctora en Ciencias Políticas e integrante de Ojo Paritario, un espacio transversal creado para monitorizar la aplicación de la Ley de Paridad de Género. “Una cosa es que la justicia pueda reconocer y aceptar una candidatura y otra cosa es que el sistema político apañe a candidatos con esos antecedentes graves”, señaló.

El hecho lo denunció una mujer de 38 años de edad, en 2013. El 20 de diciembre de 2014, Ruiz escapó frente a un operativo policial que iba a su captura. Para esa época ya había abandonado la intendencia, difundió Cosecha Roja.

Enrique Aybar, maestro de profesión y actual Intendente de Puerta de Corral Quemado. Foto: Aqui Jujuy

El segundo caso

Se trata de Enrique Aybar, maestro de profesión y actual Intendente de Puerta de Corral Quemado, localidad de la provincia Catamarca, Departamento Belén, quien busca su reelección al encabezar la lista del frente Juntos por el Cambio.

Aybar es considerado el hombre más poderoso del pueblo y, según Clarín, ha sido denunciado por cuatro mujeres por abuso sexual. Sin embargo, la mayoría no ha podido con su poder, y solo una ha llegado a juicio, que casualmente iniciará este 3 de septiembre. A pesar de que la causa en su contra ya fue elevada a juicio, piensa ir por la reelección en los próximos comicios con el apoyo de Macri.

Se le acusa de abuso sexual contra una adolescente de 15 años. El 26 de abril de 2013, el intendente Aybar llegó a un motel de Buenos Aires junto a la joven oriunda de Puerta de Corral Quemado, a quien le había prometido una beca estudiantil. Según la madre de la joven, esta circunstancia habría sido aprovechada por el jefe comunal para intentar violar a la menor, tocando sus partes íntimas y besándola, mientras la amenazaba de muerte, publica la prensa local.

Clarín difundió que entrevistó a las otras dos jóvenes que presuntamente fueron abusadas por Aybar, y detalla que ambas víctimas tuvieron que dejar el pueblo por las persecuciones del Intendente. «Tiene un grupo de hombres que te sigue por todos lados, te amenazan. Aybar maneja todo», dijo una de ellas.

El material publicado por Clarín cita lo expresado por una de las denunciantes, quien ahora tiene 22 años y no quiso dar su nombre. Los abusos ocurrieron cuando Aybar era el director de una escuela y ella tenía 11, 12, 13 y 14 años.

«Siempre pedía que yo fuera a la dirección a llevarle el libro de registros. Esa era su excusa. Entonces, cerraba la puerta y me tocaba, me daba besos», cuenta la joven. Abusaba de ella dentro de la escuela. Antes de dejarla ir, la amenazaba: «si hablaba la iba a expulsar del colegio, o no iba a conseguirle trabajo a su mamá».

La joven confiesa al medio que nunca se animó a denunciarlo sino hasta 2013, tras escuchar que otra mujer lo había acusado de violación. «Pero la Justicia no hizo nada, archivaron la causa, no sé qué más pasó, porque él hizo que todos me señalaran a mí, la condena me la llevé yo, y tuve que irme del pueblo, perdí todo. Es una sociedad muy machista y conservadora».

Ante esta situación, Sofía Branbilla, diputada Nacional y Secretaria General de Pro Mujeres, destacó: «Si hay indicios claros del delito, el candidato deberá apartarse del cargo electivo (…) Si tiene fecha de juicio, debería ponerse a disposición de la justicia y desistir de su candidatura», reseña Clarín.

Roberto Gómez fue denunciado por acoso y abuso sexual por una exempleada de la clínica que posee. Foto: El Esquiú

El tercer caso

El cardiólogo Roberto Gómez es precandidato a gobernador de la provincia de Catamarca por el frente Juntos por el Cambio. Fue denunciado por acoso y abuso sexual por una exempleada del Instituto Sanitario Roberto Gómez, una clínica de la que es dueño.

La presunta vítima manifestó en la denuncia que trabajó cerca de 10 años en el centro médico, y percibió en los primeros años cierto maltrato, el cual fue aumentado con el tiempo. En los últimos dos años sufrió de acoso y violencia sexual.

En la acusación, la mujer indica que el cardiólogo tocó sus partes intimas y fue víctima de maltrato psicológico, al no aceptar las intenciones del médico, señala El Esquiú.

Ante esta situación, Gómez simplemente se ha limitado a decir que todo forma parte de una campaña para desprestigiar su candidatura.

Al final, la duda que asalta a la cabeza es: ¿Tendrá Macri conocimiento de todas estas denuncias? Y de no tenerlo, ¿cómo procederá al enterarse de ellas?

