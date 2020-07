Plan Paso a Paso: mayoría de chilenos temen salir a la calle tras largo confinamiento

El 73 por ciento de las personas temen salir a la calle cuando se levanten las medidas de confinamiento tras largas cuarentenas por la Covid 19, reveló un estudio realizado por la Asociación Chilena de Municipios (AChM).

Este martes siete comunas de la capital y dos de la región de Valparaíso entrarán en la etapa de Transición tras salir de la de Cuarentena, como parte de un plan de desconfinamiento denominado Paso a paso, impulsado por el gobierno para el retorno gradual a la normalidad.



Según el estudio de la AChM, titulado “Medidas y apreciación sobre un eventual retorno a la normalidad” el 39 por ciento de los entrevistados calificaron de malo el plan gubernamental, 31, de regular y solo el 16 lo evaluó positivamente mientras que 14 por ciento dijeron no conocerlo, destacó un reporte de Prensa Latina.

Las cuarentenas comenzaron a implantarse en el país a principios de marzo, y algunas comunas de la capital se han mantenido desde entonces en esa situación, calificando entre las más prolongadas a nivel mundial. Europa Press.

El estudio revelado por la agencia de noticias destacó que el 90 por ciento de los entrevistados considera que no se debiese volver a clases presenciales durante este año, mientras que 72 por ciento dijeron que no volverían tranquilo al trabajo sabiendo que sus hijos retoman las clases en los escuelas.



Aunque la reducción de los contagios respalda la decisión del gobierno de aflojar las medidas de confinamiento en algunas comunas del país, el estudio advierte que se deben tomar las medidas necesarias de protección a nivel de toda la sociedad para no retroceder a situaciones críticas de la pandemia como ocurrió en el mes de junio.

Al respecto, el 76 por ciento de los consultados dijo que el uso de mascarilla y el distanciamiento físico deben convertirse en hábitos, y 89 de cada cien se pronunciaron por conocer el grado de vulnerabilidad de los trabajadores de las empresas a un posible contagio cuando se reincorporen a sus laboreas.

El presidente de la AChM, Fernando Paredes, señaló que actualmente 77 comunas del país están en cuarentena y advirtió que el éxito del plan “paso a paso”, no sólo depende de las autoridades sanitarias sino también de cada ciudadano, para volver a la normalidad en medio de la crisis sanitaria que afecta al país.



En total casi la mitad de la población del país se encuentra hoy bajo esa medida extrema.

