Venezuela dio inicio a ejercicios militares para defensa de su soberanía

“Debemos ir con toda la fuerza de las armas de la República a quienes pretendan utilizar nuestro territorio, mares y ríos para dañar al pueblo, para dañar a nuestro país”, dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lideró este miércoles el inicio de los ejercicios militares de la Campaña Libertadora Simón Bolívar 2019, a propósito de la conmemoración de los 236 años del natalicio del Libertador Simón Bolívar y los 196 años de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Día de la Armada Bolivariana.

“Doy la orden de iniciar los ejercicios militares Campaña Libertadora Simón Bolívar 2019, en las operaciones para defender nuestros mares, nuestros ríos, nuestro espacio aéreo y todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela (…) Vamos a probar diversos armamentos que tiene Venezuela para defender la integridad territorial de nuestro país”, dijo.

Arrancó el Ejercicio de Acción Conjunta "Campaña Libertadora Simón Bolívar 2019”. Más de un millón de hombres y mujeres de nuestra FANB desplegados y preparados para defender la Patria con máxima disciplina, cohesión, moral y poder militar. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la FANB! pic.twitter.com/Fhxb9WEZ8R — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 24, 2019

El mandatario destacó que los ejercicios se realizarán en tres etapas. La primera de estas fases se desarrolla desde este miércoles 24 hasta el domingo 28 de julio en homenaje a la Armada Bolivariana.

«Es un despliegue conjunto de toda nuestra capacidad de defensa. Más de un millón de hombres y mujeres, sumados contingentes de milicianos, articulados de manera perfecta», precisó.

La segunda etapa, será del 28 de julio al 7 de agosto y exaltará los 200 años de la victoria obtenida en la Batalla de Boyacá, que acabó con el colonialismo español en tierras neogranadinas.



«Continuarán los ejercicios militares de unión, de cohesión, de moral, de lealtad militar bolivariana en donde vamos a conmemorar por lo más alto, junto al pueblo de Colombia, los 200 años de la gran victoria de Simón Bolívar en Boyacá, la gran victoria del Ejército Libertador en Boyacá”, expresó.

La tercera etapa, la más extensa del ejercicio, se llevará a cabo desde el 7 al 30 de agosto, y estará orientada a fortalecer al cuerpo castrense contra el delito trasnfronterizo.



«Ya tenemos victorias tempranas contra el delito transfronterizo, contra contrabandistas, criminales, delincuentes, narcotraficantes, defender la patria de todos los delincuentes y delitos transfronterizos con mucha energía, con mucha decisión, irles encima con toda la fuerza de las armas de la República a quienes pretendan utilizar nuestro territorio para dañar al pueblo», precisó.

Además, señaló que las maniobras cívico-militares, que iniciaron de manera simultánea en los 23 estados del país suramericano, contempla la ejecución de prácticas destinadas a elevar el apresto operacional de los componentes militares.

En los últimos cuatro meses se han registrado decenas de ataques al sistema eléctrico venezolano. Foto El País.

Ataque electromagnético de alta factura

El presidente venezolano aseguró que la falla eléctrica que se registró el pasado lunes en el país caribeño fue causada por un «ataque electromagnético de alta factura tecnológica«.

«Hace 72 horas sufrimos un ataque electromagnético de alta factura tecnológica. No es el primero, lo único es que en esta oportunidad los enemigos de nuestra patria lograron otra vez desconectar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) el cual ya estamos recuperando a alto nivel y estabilizando«, expresó.

Además, recordó que en los últimos cuatro meses han sufrido decenas de ataques al Sistema Eléctrico Nacional, pero que la conciencia del pueblo venezolano ha llevado a resistir este tipo de agresiones que buscan una desestabilización en el país.

«No han podido ni podrán con Venezuela, no han podido ni podrán con nuestro pueblo, no han podido ni podrán con la cohesión de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¡Nadie va a rendir nuestra voluntad absoluta!».

El mandatario anunció que en las próximas horas presentará un informe detallado del nuevo ataque al sistema eléctrico venezolano.

