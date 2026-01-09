77 fallecidos identificados tras ataques de EE.UU.: 45 verificados por periodistas venezolanos y 32 reportados por Cuba

Al menos 77 personas perdieron la vida durante los ataques militares estadounidenses ejecutados en la madrugada del pasado de enero contra Venezuela, que terminaron con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La cifra, consolidada hasta el 6 de enero, combina la verificación periodística de 45 decesos registrados tras las operaciones perpetradas en Caracas y los estados Miranda y La Guaira, y el reporte oficial de Cuba, que confirmó la muerte de 32 de los miembros de sus fuerzas armadas que se encontraban en el país caribeño.

Hasta el momento no existe un balance oficial de víctimas militares o civiles. Sin embargo el 6 de enero el Ejército de Venezuela dio a conocer los nombres de 23 de sus fallecidos, mientras que el fiscal general, Tarek William Saab, anunció el desarrollo de una investigación para recoger información sobre las que estimó como «decenas» de muertes, tanto de civiles como de militares.

«Nosotros hemos designado como Ministerio Público a tres fiscales para investigar las decenas de bajas inocentes civiles y militares ocurridas en medio de este horrible crimen de guerra, de esta agresión inusitada contra la patria venezolana», indicó Saab.

No obstante un reporte realizado conjuntamente por Monitor de Víctimas y La Hora de Venezuela permitió arrojar un número aproximado de fallecidos durante los ataques.

De acuerdo con el monitoreo publicado por el medio digital Efecto Cocuyo, al menos 42 de las 77 víctimas eran funcionarios militares venezolanos, identificados a través de publicaciones castrenses, fuentes familiares y reportes hospitalarios. A este número se suman tres civiles fallecidos y los 32 militares y asesores cubanos confirmados por su gobierno.

El 4 de enero, La Habana emitió un comunicado suscritoconfirmando las bajas entre su personal. El texto señala que los 32 cubanos “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de los órganos homólogos de ese país”.

En respuesta, el presidente Miguel Díaz-Canel decretó dos días de duelo nacional. Posteriormente, el Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela publicó un comunicado para rendir homenaje a los combatientes cubanos

Víctimas civiles de la agresión

Entre las cifras emergen los nombres de civiles que fueron alcanzados por los mísiles disparados contra Venezuela por orden del presidente estadounidense Donald Trump.

Entre estos casos figura el de la adulta mayor Rosa Helena González, quien próxima a cumplir 80 años, murió durante el bombardeo registrado en la población de Catia La Mar, en el estado La Guaira, cuando un misil impactó el edificio de la urbanización Rómulo Gallegos, donde residía desde hacía más de cuatro décadas.

“En la madrugada escuchamos las detonaciones y el bloque se estremeció por completo con las explosiones. A nosotros nos separa una montaña de la Meseta de Mamo [donde está ubicada la Infantería de Marina que también fue bombardeada] y por eso decidimos evacuar el edificio. La mayoría había salido cuando el misil que impactó en el edificio explotó”, relató uno de los vecinos del sector, Jonathan Mayora, quien perdió su vivienda como consecuencia de la explosión.

Mayora detalló los intentos por salvar a la adulta mayor. “La señora Rosa no había salido. Nosotros la fuimos a ayudar. Estaba golpeada, pero nos dijo que la ayudáramos a salir, que ella mejoraba. No fue así. La llevamos directo al hospitalito [el hospital Dr. Alfredo Machado, ubicado en la misma zona], pero no aguantó y allí murió”.

Por su parte, la familia confirmó que el acta de defunción consigna como causa de la muerte un infarto al miocardio.

Otra de las víctimas civiles que fue identificada es Yohanna Rodríguez Sierra, de 45 años y nacionalidad colombiana. Trabajaba como cuidadora en una residencia en el sector El Volcán, Miranda, a menos de un kilómetro de un complejo de antenas de transmisión militares y de telecomunicaciones que resultó bombardeada por las fuerzas estadounidenses.

“Yohanna, muy querida por nosotros, decidió salir a ver qué estaba pasando en El Volcán”, indicó un familiar de los propietarios de la casa.

Señaló que su hija, Ana Corina Morales de 22 años y quien resultó herida, intentó disuadirla, poero fue en vano.

“La hija le pidió que no se moviera, pero ella insistió en ir porque estaba decidida a tomar fotos de lo que estaba pasando”, señaló el testigo.

Narró que Yohanna llegó al sitio en el momento en que cayó el segundo misil y fue alcanzada por objetos en el pecho que le causaron la muerte.

«Tenemos información que en ese sector hubo varios muertos, no solo mi familiar. La prensa no ha revelado pero son muchas las personas que perdieron la vida ese día», destacaron los familiares de la víctima al medio colombiano El Universal.

“Tenemos conocimiento de que ellos (los estadounidenses) ya sabían dónde estaba Maduro, entonces no entendemos por qué atacaron puntos rodeados de civiles, mientras dormían, cuando ya tenían localizado su objetivo. Es un gobierno sin conciencia humana, sin respeto por los inocentes porque son más de 100 los muertos en estos momentos. Ellos querían ejercer su poder como fuera”, indicaron.

Sangre en las fuerzas armadas venezolanas por los ataques de EE.UU.

El grueso de las víctimas verificadas corresponde a militares venezolanos, la investigación de Monitor de Víctimas y La Hora de Venezuela logró a 26 víctimas que murieron en el bombardeo de Estados Unidos contra el Fuerte Tiuna en Caracas y otras instalaciones militares , elevando la lista a 42 fallecidos confirmados del componente castrense.

Entre los nombres figuran: las sargentas Eliannys Camacho, de 22 años de edad, y Yorlianny Michel Delgado Suárez; el capitán Moisés Sequera; Eduardo Soto Libre y José Salvador Rodríguez Ramírez, cuyos rangos se desconocen hasta el momento.

A quienes se suman los sargentos primeros Pedro Miguel González Escala, Jesús Martínez Morantes, Bayan Núñez León, Adrián Alejandro Robles, Pedro Carrillo Paiva, César Augusto García Palma y Yoicar José Brito Prepo; los sargentos segundos Ángel Eduardo Vivas Montilva,Crisbel Adriana Gómez Gómez, José Vera Rangel, Ramón Martínez Ramón y Fabián Enrique Estevez.

También figuran en la lista, el sargento mayor de segunda Nervis José Toro Peroza; el sargento mayor de tercera Andrés Eloy Marín Valladares; los soldados Yechezkel Lafore Monges y José Rafael Suárez Rodrígues y los alumnos Víctor Hernández Palma, Pablo García García, Yoel García García, Carlos Mata Muñoz y Pedro Garrido Cabello..

Estos se suman a las bajas previamente reportadas en unidades de élite: la Guardia de Honor Presidencial, el Escuadrón Bravo, el Batallón de Custodia, la Academia Militar y la Aviación. Entre ellos destacan la primera teniente de la Aviación Deimar Elizabeth Páez Torres y Lenin Osorio Ramírez, hijo de la presidenta del IDENNA.

Las edades confirmadas de seis de estos militares oscilan entre los 19 y los 37 años. Fuentes del Hospital Militar reportaron la presencia de 25 cadáveres en esa instalación, los cuales podrían corresponder a parte de los 42 militares venezolanos o a algunos de los cubanos.

Duelo en Cuba

El diario oficial Granma publicó el pasado 6 de enero los nombres, rangos, edades y fotografías de los 32 fallecidos: 12 del Ministerio del Interior y 20 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

El listado incluye a altos oficiales como los coroneles Humberto Alfonso Roca Sánchez (67) y Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62), del Ministerio del Interior, y el teniente coronel Orlando Osoria López (45). También figuran cuatro mayores, tres capitanes y dos primeros tenientes del mismo ministerio.

De las FAR, fallecieron desde soldados hasta suboficiales y oficiales. Los nombres publicados son: Erdwin Rosabal Ávalos, Daniel Torralba Díaz, Yandrys González Vega, Yordanys Marionis Núñez, Yunior Estévez Samon, Yasmani Domínguez Cardero, Fernando Antonio Báez Hidalgo, Yoandys Rojas Pérez, Giorki Verdecia García, Adrián Pérez Beades, Suriel Godales Alarcón, Adelkis Ayala Almenares, Alexander Noda Gutiérrez, Ervis Martínez Herrera, Juan Carlos Guerrero Cisneros, Juan David Vargas Vaillant, Rafael Enrique Moreno Font, Luis Alberto Hidalgo Canals, Luis Manuel Jardines Castro y Sandy Amita López. Sus edades iban de los 26 a los 59 años.

Diosdado Cabello denuncia que “hasta ahora”, se reporta 100 muertos

Mientras la cifra de víctimas sigue en construcción, el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció que el ataque militar de Estados Unidos contra la nación caribeña, ha dejado “hasta ahora” al menos 100 muertos y un número similar de heridos.

“Venezuela fue víctima de un ataque bárbaro y artero. Hasta ahora, hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos y otra cantidad parecida de heridos”, dijo Cabello el pasado miércoles durante su programa “Con el mazo dando“, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El ministro calificó la invasión militar ordenada por el mandatario estadounidense Donald Trump como un “terrible ataque”.

«Eso es cierto y no ha manera de taparlo y el mundo lo está descubriendo de plena», afirmó.

Señaló que el gobierno de Estados Unidos cometió “un terrible crimen” contra Venezuela al bombardear zonas civiles mientras sus habitantes dormían, lo que habría provocado la muerte de personas inocentes durante la operación militar.

Cabello indicó que entre los muertos hay civiles y mujeres que nada tenían que ver con el conflicto, y que fueron alcanzados por las “poderosísimas bombas lanzadas contra nuestro país”.