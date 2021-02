Arauz sobre resultados electorales: “Somos la principal fuerza política del territorio ecuatoriano”

El candidato presidencial de Ecuador de la coalición Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, se pronunció este martes 9 de febrero sobre los resultados de las elecciones del pasado domingo.

De acuerdo con los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), con 90 % de las actas computadas, Arauz ha conseguido 32,06 % de los sufragios.

“Somos la primera y principal fuerza política del territorio ecuatoriano“, dijo durante una conferencia de prensa.

Asimismo, agregó que los resultados del domingo “demuestran que, aproximadamente, el 70 % del Ecuador optó por opciones vinculadas a la justicia social y a la prosperidad”.

Las urnas han sido contundentes y el pueblo nos ha dado una amplia ventaja sobre los otros candidatos. Sin importar cuál sea el representante del continuismo, nuestro proyecto seguirá tendiendo puentes de unidad con los frentes sociales, productivos y progresistas de la Patria. pic.twitter.com/GQtNdiuuJB February 8, 2021

“Yo creo que el 7 de febrero, el país, el Ecuador, tuvo una victoria popular […] La gran mayoría del país no quiere seguir por la ruta del neoliberalismo, no quiere seguir por la ruta de la bancocracia, no quiere seguir privilegiando los intereses de unos pocos en desmedro de las grandes mayorías”, enfatizó Arauz.

Segunda vuelta

Este domingo 7 de febrero ningún candidato se proclamó como presidente, al no conseguir los votos requeridos, puesto que para ello necesitan alcanzar 50 % de los sufragios más uno o al menos el 40 % y una diferencia mayor de 10 puntos sobre el segundo. Por ello se realizará el balotaje que se disputará el 11 de abril, reseñó la cadena RT.

En la nación sudamericana todavía se mantiene la incógnita de quién se enfrentará a Arauz porque hay un empate técnico en el segundo lugar entre Yaku Pérez, candidato del partido indigenista Pachakutik, que acumula 20,11 % de los votos; y el banquero Guillermo Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO), en alianza con el Partido Social Cristiano, que ha conseguido 19,50 %. Su destino podría definirse con el 10 % de actas que resta por computar.

Gracias al CNE y a la OEA por sus felicitaciones 😉 pic.twitter.com/PD8sRaTnpS February 9, 2021

La campaña para esa segunda vuelta está prevista que se desarrolle, según el calendario electoral, del 19 de marzo al 8 de abril.

En este sentido, Arauz insistió en que quieren una “campaña limpia”, al recordar que previo a la elección del domingo, la fuerza política que representa fue víctima “de una intensa campaña sucia, en donde se ha desinformado abiertamente al pueblo ecuatoriano, en donde se han inventado videos y acusaciones totalmente falsas”.

Sobre la elección de los 137 legisladores de la Asamblea Nacional (Parlamento), Arauz informó que, de acuerdo con el conteo que adelanta el CNE, la coalición Unión por la Esperanza ha conseguido más de 50 asambleístas, posicionándose, también, como la primera fuerza en el órgano legislativo.

“Tenemos el principal bloque de asambleístas en la futura Asamblea Nacional, con expectativas de que pueda crecer un poquito más, en función de las actas que están pendientes”, manifestó el candidato presidencial.

Fuente: RT.