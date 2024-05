Milei desafía a la justicia e iglesia: Se niega a distribuir 5 millones de kilos de alimentos

El presidente de Argentina, Javier Milei, decidió no acatar la resolución del juez federal Sebastián Casanello mediante la cual ordenó al Ministerio de Capital Humano un informe sobre los 5 millones de kilos sw alimentos destinados a comedores sociales, que tiene almacenados en depósitos, y que la comida sea distribuida de forma inmediata “a los sectores que padecen inseguridad alimentaria”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó este lunes que el Gobierno del libertario apelará la decisión y señaló que «la Justicia no se puede entrometer en la política pública».

“Siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que utilicemos instrumentos legales cuando no estemos de acuerdo. Vamos a apelar esas decisiones. La Justicia no se puede entrometer en la política pública”, afirmó.

Según Ardoni, “estos alimentos son reservados para emergencias o catástrofes” y apuntó: «No es algo que ocurre sólo en la Argentina…. Imaginen repartir todos los alimentos y que el día de mañana tengamos una catástrofe que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock”.

El funcionario admitió que hay 5 millones de kilos de alimentos, que podrían estar próximos a vencer, sin distribuir y culpó al Gobierno anterior del expresidente Alberto Fernández.

“De los 5 millones de kilos de alimentos, 3.1 millones son yerba mate comprada por la gestión anterior”, dijo el vocero.

La existencia de las toneladas de alimentos sin distribuir fue revelada por una investigación periodística del sitio web El Destape y recogida por el Poder Judicial a través de la denuncia realizada por el dirigente social Juan Grabois, al que se adhirieron comedores sociales que condenaron la falta de provisión de alimentos.

En consecuencia, el juez federal Sebastián Casanello le encomendó al Ministerio de Capital Humano a que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”.

El magistrado también dispuso “librar una orden de presentación” (el aporte voluntario de documentación e información) “el detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán”.

Dicho informe “deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería”.

Además, el juez pidió “los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha; los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada”.

Imagen de los miles de kilos de alimentos almacenados. Nueva Región.

Milei también desafía a la Iglesia

La Iglesia tambiñen se pronunció sobre la demora en la entrega de alimentos por parte del gobierno de Milei.

El presidente del Episcopado Argentino, Monseñor Oscar Ojea, hizo público un comunicado en el solicitó rapidez para gestionar la distribución de la comida almacenada por el Ministerio de Capital Humano. A su vez, señaló que “hay dos depósitos con cinco millones de kilos de alimentos guardados”.

“No entro en las razones por las que están guardados, pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión. Rápidamente tienen que ser entregados, esta sensibilidad frente al pan que yo tengo y puede faltar en otras mesas va contra todo lo que significa, por ejemplo, cuando tiramos comida”, expresó el también obispo de San Isidro, citado por El Diario Ar.

“Dios quiera que rápidamente los hermanos con tantísimas necesidades puedan alcanzar su alimento diario», afirmó.

