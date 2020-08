Bolivia: 600 médicos y enfermeras sin equipos de bioseguridad para operativo especial contra COVID-19

El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas Afines (Sirmes) de La Paz, en Bolivia, Fernando Romero, explicó este viernes que al menos 600 personas, entre médicos y personal de salud, no participan en el segundo fin de semana de “megarrastrillaje” para la detección de casos de coronavirus por falta de equipos de bioseguridad y pruebas.

“Somos 600 en total, hoy no estaremos, nos da mucha pena que se haya tenido que tomar esta determinación”, lamentó Romero en contacto con Panamericana.

Romero precisó que no cuentan ni con batas para cambiarse permanentemente cuando haya contacto con un paciente positivo. Además, destacó que las pruebas PCR tardan de 10 a 12 días. «Y limitar las pruebas rápidas, darle a uno u otro paciente y no al resto no corresponde”, aseveró.

El galeno dijo que no pueden ser parte de un proceso de rastrillaje que “no cumple la normativa”. No obstante, agregó que la atención en centros médicos continuará.

Este viernes comenzó el segundo fin de semana extendido de “megarrastrillaje” de casos de coronavirus, llevado a cabo por disposición del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de La Paz para evitar también el crecimiento del número de contagios que hay en el departamento.

La Paz concentra 29.851 casos positivos de Covid-19 en todo su territorio, y se acerca de manera vertiginosa a Santa Cruz, el departamento más golpeado por la pandemia, que registra 40.014 contagios acumulados.

No obstante, La Paz viene presentando la mayor cifra de infectados diarios desde hace al menos dos semanas, a la par que los infectados registrados en Santa Cruz van disminuyendo.

Medios locales bolivianos denunciaron hace unas semanas la muerte de personas en las calles, producto del colapso del sistema de salud.

Con información de Sputnik

