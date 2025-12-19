Brasil: Lula confirma veto a ley que reduce condena al expresidente Jair Bolsonaro

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que vetará la ley aprobada por el Congreso de Brasil, la cual podría reducir considerablemente la pena de cárcel del exmandatario Jair Bolsonaro, condenado a 27 años por intentar un Golpe de Estado en el país.

«Con el debido respeto al Congreso, cuando llegue a mi mesa, lo vetaré (…) Tengo derecho a vetarlo, y luego ellos tienen derecho a revocar o no mi veto», dijo Lula este jueves en una rueda de prensa.

«Las personas que cometieron crímenes contra la democracia brasileña deberán rendir cuentas. El juicio no ha terminado, hay personas siendo condenadas y ya se están decidiendo reducciones de penas», enfatizó críticamente el Presidente desde Brasilia.

Recordemos que esta iniciativa permitiría reducir las penas de quienes fueron condenados por los disturbios del 8 de enero de 2023 y el intento de golpe de Estado contra el Presidente electo, Lula. En total, suman más de un centenar de presos.

En esa línea, de acuerdo a la legislación brasileña, en caso de que se concrete el veto presidencial a esta ley, el Congreso aún tiene la posibilidad de anularlo a través de una votación de mayoría absoluta, por lo que el asunto está aún lejos de zanjarse.

¿Y qué dice el proyecto?

La iniciativa en disputa impide, entre otros puntos, que se acumulen las penas de dos de los crímenes por los que fue condenado el exmandatario: el de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y el de Golpe de Estado.

Según el texto aprobado, al tratarse de delitos parecidos, se aplicaría solo la pena más grave de los dos, en este caso el de Golpe de Estado, que prevé hasta 12 años de prisión, y que no se sumaría a la pena por intento de abolición violenta, que prevé hasta 8 años de cárcel.

