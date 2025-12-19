Brasil: Lula confirma veto a ley que reduce condena al expresidente Jair Bolsonaro

"Las personas que cometieron crímenes contra la democracia brasileña deberán rendir cuentas. El juicio no ha terminado, hay personas siendo condenadas y ya se están decidiendo reducciones de penas", cuestionó el Presidente brasileño.

Brasil: Lula confirma veto a ley que reduce condena al expresidente Jair Bolsonaro
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que vetará la ley aprobada por el Congreso de Brasil, la cual podría reducir considerablemente la pena de cárcel del exmandatario Jair Bolsonaro, condenado a 27 años por intentar un Golpe de Estado en el país.

«Con el debido respeto al Congreso, cuando llegue a mi mesa, lo vetaré (…) Tengo derecho a vetarlo, y luego ellos tienen derecho a revocar o no mi veto», dijo Lula este jueves en una rueda de prensa.

«Las personas que cometieron crímenes contra la democracia brasileña deberán rendir cuentas. El juicio no ha terminado, hay personas siendo condenadas y ya se están decidiendo reducciones de penas», enfatizó críticamente el Presidente desde Brasilia.

Recordemos que esta iniciativa permitiría reducir las penas de quienes fueron condenados por los disturbios del 8 de enero de 2023 y el intento de golpe de Estado contra el Presidente electo, Lula. En total, suman más de un centenar de presos.

En esa línea, de acuerdo a la legislación brasileña, en caso de que se concrete el veto presidencial a esta ley, el Congreso aún tiene la posibilidad de anularlo a través de una votación de mayoría absoluta, por lo que el asunto está aún lejos de zanjarse.

¿Y qué dice el proyecto?

La iniciativa en disputa impide, entre otros puntos, que se acumulen las penas de dos de los crímenes por los que fue condenado el exmandatario: el de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y el de Golpe de Estado.

Según el texto aprobado, al tratarse de delitos parecidos, se aplicaría solo la pena más grave de los dos, en este caso el de Golpe de Estado, que prevé hasta 12 años de prisión, y que no se sumaría a la pena por intento de abolición violenta, que prevé hasta 8 años de cárcel.

Seguiremos informando

Relacionados

Absalón Opazo

Bolsonaro empieza a cumplir condena de 27 años por intento de golpe de Estado

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

Brasil: Ultraderechista Jair Bolsonaro es condenado por intento de Golpe de Estado contra actual Presidente Lula Da Silva

Hace 3 meses
Absalón Opazo

“¡Ninguna amnistía a los golpistas!”: Brasil se moviliza contra ley que podría reducir pena a Bolsonaro

Hace 2 días
Absalón Opazo

Brasil: Tribunal sentencia a 27 años de cárcel a ultraderechista Jair Bolsonaro por intento de Golpe de Estado contra Lula

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Lula: Condena a Bolsonaro es una lección de democracia para el Mundo

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

Del cuartel a la cárcel en Brasil: condenan a militares por planear el asesinato de Lula

Hace 4 semanas
Absalón Opazo

Presidente Boric: "Mis respetos a la democracia brasileña que resistió un intento de Golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables"

Hace 3 meses
Absalón Opazo

“Brasil casi vuelve a una dictadura”: juez Moraes pide condenar a Bolsonaro por cinco delitos

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Bolsonaro, al borde de la cárcel: Corte Suprema de Brasil deja sin piso su apelación por intento de golpe de Estado

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano