Brasil: presidente del Senado dice que no admitirán frustración de elecciones de 2022

El presidente del Senado de Brasil, Rodrigo Pacheco, expresó su rechazo a las especulaciones de que no habrá elecciones presidenciales en Brasil en 2022, después de que el presidente Jair Bolsonaro dijera que si no se cambia el actual sistema de voto podría no haber comicios.

«Todo lo que sean especulaciones sobre algún retroceso de la democracia, como la frustración de las elecciones del año 2022, es algo que el Congreso Nacional, además de no estar de acuerdo, rechaza, evidentemente; no admitiremos ningún tipo de retroceso en ese sentido«, advirtió en declaraciones a la prensa, según recoge el portal de noticias local G1.

Por la mañana del 9 de julio, Bolsonaro dijo que Brasil «corre el riesgo» de que no se celebren elecciones si no se cambia el sistema de voto electrónico actual por el voto impreso, una demanda del líder ultraderechista basada en supuestas teorías de fraude no comprobadas.

Bolsonaro también llamó «imbécil» al presidente del Tribunal Superior Electoral, Luis Roberto Barroso, que defiende la seguridad y eficiencia de las urnas electrónicas, que se usan en Brasil sin problemas desde hace más de 20 años.

Bolsonaro. Foto: AFP.

El presidente del Senado afirmó que no está de acuerdo con ataques personales a autoridades públicas o a cualquier ciudadano, y subrayó que la discusión sobre el cambio del sistema de votación debe hacerse «con todos los personajes de la República».

Pacheco recordó que en la Cámara de Diputados está en trámite una enmienda a la Constitución, impulsada por parlamentarios bolsonaristas, para añadir el voto impreso como método para elegir al presidente, y que si esa propuesta sale adelante «deberá ser respetada por todos los poderes y todas las instituciones de Brasil».

Las amenazas de Bolsonaro a la celebración de elecciones el próximo año se producen en un momento de desgaste de su popularidad entre la opinión pública, y con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) como claro favorito para ganar esas elecciones.

Fuentes: Agencia Sputnik.