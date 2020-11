Brasil: Tribunal aplaza apelación de Lula en caso Guarujá

El Tribunal Superior de Justicia (STJ, por sus siglas en portugués) de Brasil decidió este martes postergar nuevamente el análisis de un recurso legal de la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en el llamado caso tríplex de Guarujá.

Por la causa referida, Lula fue condenado a ocho años y diez meses de privación de libertad en un “proceso lleno de irregularidades y sin pruebas”, de acuerdo con los señalamientos de los defensores del exmandatario.

La defensa de Lula presentó una nueva apelación para cambiar el régimen inicial de cumplimiento de la pena y reducir el importe mínimo de la indemnización impuesta por la condena, la cual fue postergada.

El Superior Tribunal d Justicia d #Brasil, por orden d @jairbolsonaro, pospuso nuevamente el examen de un recurso presentado por la defensa de #LulaLivre en el caso triplex de #Guarujá. Otra acción para empañar a Lula de cara a futuras elecciones brasileñas#DeZurdaTeam pic.twitter.com/2LzD8ULEdm — Marcoserrano🇨🇺 (@MarcoSerrano80) November 4, 2020

Este segundo aplazamiento fue justificado por problemas técnicos en el sistema de videoconferencia que interrumpieron la sesión, según fuentes judiciales. Por la pandemia de la Covid-19, los ministros del STJ efectúan las sesiones de modo virtual.

Al exlíder de los trabajadores brasileños se le acusa por la posesión de un apartamento tríplex en el área litoral de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, supuestamente recibido a cambio de beneficiar a la empresa OAS.

No obstante, Lula ha reiterado en varias ocasiones su inocencia y su defensa alega que el apartamento no es suyo, por lo que no hay pruebas en su contra de que haya cometido delitos antes, durante o después del mandato entre 2003 y 2011 en Brasil.

Cortesía de TeleSUR

