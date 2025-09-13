Cacerolazos y protestas en Argentina contra veto de Milei al Financiamiento Universitario y a los fondos del Hospital Garrahan

Un intenso cacerolazo se sintió la noche de este viernes (12/09) en distintos puntos de Buenos Aires, en lo que fue el cierre de una jornada de rechazo y protesta contra los vetos del Presidente Javier Milei al Financiamiento Universitario y los fondos del Hospital Garrahan, entre otros.

Fue este miércoles que el mandatario ultraderechista firmó el veto de la ley de Financiamiento Universitario, aprobada recién en agosto por el Congreso y que -recordemos- entregaba una reposición a las partidas presupuestarias de las universidades públicas.

Posteriormente, se confirmó que Milei también rechazó la ley de Emergencia Pediátrica, lo cual va en directo perjuicio del Hospital Garrahan.

Pero es no era todo. El Presidente argentino vetó además la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), dando un durísimo golpe a los gobernadores de todas las Provincias del país.

Así, al caer la tarde y la noche comenzaron a sonar fuerte los cacerolazos en distintos puntos de la capital, como en los barrios de Once, Boedo y Caballito, y en el frontis del mismo Hospital Garrahan, cuyos trabajadores y trabajadoras se manifestaron con un «ruidazo» contra las políticas restrictivas impuestas por Javier Milei.

En tanto, se confirmó que el próximo miércoles 17 de septiembre se realizará la tercera Marcha Federal Universitaria, convocada por la Federación Universitaria Argentina, el Frente Gremial y el Consejo Interuniversitario Nacional, en coincidencia con el tratamiento del veto en el Congreso.

A la protesta se sumará personal del sistema de salud pública y personas jubiladas, quienes también están exigiendo la restitución de los fondos públicos para los hospitales y varios otros servicios esenciales.

Hay CACEROLAZO en distintos puntos de la ciudad en contra el veto de Milei al Financiamiento Universitario y a los fondos del Hospital Garrahan. Todos a marchar el miércolespic.twitter.com/1tK51pgYmU — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) September 12, 2025

#AHORA Cacerolazos en Once. En distintos barrios en apoyo al Hospital Garrahan contra el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Pediatría. pic.twitter.com/19nfMtbKsr — Prensa Obrera (@prensaobrera) September 12, 2025

Cacerolazos en Rivadavia, cantos a favor del Garrahan, universidad y jubilados, pero sobretodo se vuelve a escuchar "unidad de los trabajadores"#RENUNCIAMILEI pic.twitter.com/IYeiAM8G2S — Pato del Corro (@Patriciodc) September 12, 2025

Ahora🚨Ruidazo en la puerta del Hospital Garrahan contra el veto de Milei. pic.twitter.com/7HaLfSQ8B1 — Estratósfera (@estratosferaok) September 12, 2025

Javier Milei vetó la ley que actualizaba los presupuestos de las universidades públicas, y en respuesta, profesores y alumnos llevaron las aulas a las calles. pic.twitter.com/F3cw2XwVDu — AJ+Español (@ajplusespanol) September 12, 2025

Hoy por la tarde diferentes sectores gremiales se convocaron en el Mástil Mayor en la Jornada de Lucha Nacional contra los vetos del gobierno de Milei. También marcharon a Casa de Gobierno para reclamar recomposición salarial en unos casos y reapertura de paritarias en otros pic.twitter.com/H1zFlhINM7 — Patagonia Obrera (@PatagoniaObrera) September 12, 2025

Sí a la Ley de Financiamiento. Sí a la Universidad Pública



Este miércoles 17 marchamos al Congreso contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Una ley en favor de todos.

Sumate en todo el país para cuidar lo que nos une: el valor de la educación pública pic.twitter.com/X0Gg24WCQq — Universidad Nacional de Lomas de Zamora (@UNLZoficial) September 12, 2025

#QuéEstáPasando en #Argentina | 📢 Docentes, estudiantes y personas trabajadoras se movilizan esta tarde en defensa de la educación y la salud pública



Hoy, viernes 12 de septiembre, docentes y estudiantes universitarios marcharon hacia Plaza de Mayo contra el veto presidencial… pic.twitter.com/HH0G2TBRJs — Factor 4 (@Factor4_GT) September 12, 2025

