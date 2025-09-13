Cacerolazos y protestas en Argentina contra veto de Milei al Financiamiento Universitario y a los fondos del Hospital Garrahan

Un intenso cacerolazo se sintió la noche de este viernes (12/09) en distintos puntos de Buenos Aires, en lo que fue el cierre de una jornada de rechazo y protesta contra los vetos del Presidente Javier Milei al Financiamiento Universitario y los fondos del Hospital Garrahan, entre otros.
Fue este miércoles que el mandatario ultraderechista firmó el veto de la ley de Financiamiento Universitario, aprobada recién en agosto por el Congreso y que -recordemos- entregaba una reposición a las partidas presupuestarias de las universidades públicas.
Posteriormente, se confirmó que Milei también rechazó la ley de Emergencia Pediátrica, lo cual va en directo perjuicio del Hospital Garrahan.
Pero es no era todo. El Presidente argentino vetó además la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), dando un durísimo golpe a los gobernadores de todas las Provincias del país.
Así, al caer la tarde y la noche comenzaron a sonar fuerte los cacerolazos en distintos puntos de la capital, como en los barrios de Once, Boedo y Caballito, y en el frontis del mismo Hospital Garrahan, cuyos trabajadores y trabajadoras se manifestaron con un «ruidazo» contra las políticas restrictivas impuestas por Javier Milei.
En tanto, se confirmó que el próximo miércoles 17 de septiembre se realizará la tercera Marcha Federal Universitaria, convocada por la Federación Universitaria Argentina, el Frente Gremial y el Consejo Interuniversitario Nacional, en coincidencia con el tratamiento del veto en el Congreso.
A la protesta se sumará personal del sistema de salud pública y personas jubiladas, quienes también están exigiendo la restitución de los fondos públicos para los hospitales y varios otros servicios esenciales.
Sigue leyendo:
El Ciudadano