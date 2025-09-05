Otra vez mintiendo: Ante fracaso de convocatoria en acto de su partido Javier Milei subió una foto editada para que se viera más gente

El "fake" fue revelado por numerosos usuarios y usuarias de redes sociales. Desde la Revista Sudestada comentaron que "en la transmisión en vivo se veían huecos por todos lados. Incluso en la propia foto, supuestamente aportada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se ven espacios vacíos en los bordes", agregando que "editan una foto para hacernos creer que lo sigue la gente y que la inestabilidad que están teniendo no es tal".

Siguiendo con lo que ya es una alarmante tendencia entre los políticos de ultraderecha, el Presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a compartir una imagen falsa -esta vez en Instagram- para intentar ocultar la escasa convocatoria que tuvo el acto de cierre de campaña de su partido «La Libertad Avanza» en la localidad de Moreno.

El «fake» fue revelado por numerosos usuarios y usuarias de redes sociales. Al respecto, desde la Revista Sudestada comentaron que «en la transmisión en vivo se veían huecos por todos lados. Incluso en la propia foto, supuestamente aportada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se ven espacios vacíos en los bordes».

«La euforia del presidente, sus gritos y su show habitual tuvo poco público y mucha policía», agregaron desde Sudestada, compartiendo en su publicación la foto original y la editada, donde se aprecia claramente el «retoque».

«Editan una foto para hacernos creer que lo sigue la gente y que la inestabilidad que están teniendo no es tal», indicaron en su posteo, destacando que «después de que se desató el escándalo del 3%, las coimas y los audios de Karina Milei, la imagen del gobierno viene en caída».

En tanto, el periodista @gabrielediego calificó el hecho como «insólito. El Presidente acaba de subir una foto trucada del cierre de campaña en Moreno. Mirá cómo quintuplicaron la cantidad de gente retocando la imagen y de paso acusa de mentir a quienes mostraron la imagen real. Nunca visto».

