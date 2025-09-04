Revelan que Milei se habría «afanado» 1 millón de dólares que le entregó Israel: Presentarán denuncia penal

El abogado y dirigente social argentino, Juan Grabois, anunció la presentación de una denuncia penal por el supuesto robo, por parte del Presidente Javier Milei, de 1 millón de dólares correspondientes a un premio otorgado por Israel al Mandatario, y que según la ley del país debió ser registrado y transferido al patrimonio de la Nación, lo cual no ocurrió.

«En el último viaje a Israel, Milei recibió el Genesis Prize: un millón de dólares. La ley argentina dice que el presidente no se puede quedar personalmente con el dinero, sino que pasa a patrimonio de los argentinos, y que está obligado a registrarlo», explicó Grabois.

Pero, agregó, «del palo verde ‘no hay registros’, como dice la respuesta oficial del gobierno al pedido de informes que presentamos. Es decir, no están en el Tesoro Nacional. En la semana vamos a presentar la denuncia penal por este nuevo robo», anunció Grabois.

Seguidamente, el abogado recordó que Milei «dijo que los donó a una fundación. ¿Será la Fundación Garrahan? No, amigo. A una fundación trucha en Estados Unidos. Eso también sería ilegal porque el Presidente no puede disponer del patrimonio nacional como propio… pero ni siquiera es verdad lo que dijo».

Finalmente, Juan Grabois resaltó que el Genesis Prize, que algunos denominan como el ‘Premio Nobel israelí’, «no es filantropía: es una coima que le paga el gobierno genocida de Israel a Milei para obtener apoyo diplomático a la masacre palestina».

CONFIRMADO: LOS MILEI SE AFANARON OTRO MILLON DE DÓLARES



