La Argentina de Milei: En 18 meses cerraron 14.000 panaderías y producción del sector se redujo a la mitad

Dirigente del Centro de Panaderos de la Provincia de Buenos Aires describió el impacto de la recesión que azota al país administrado por el Presidente Javier Milei, señalando que en la actualidad "solo 6 de cada 10 máquinas están encendidas" en las panaderías, mientras que la producción se redujo a la mitad.

La Argentina de Milei: En 18 meses cerraron 14.000 panaderías y producción del sector se redujo a la mitad
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Una preocupante situación atraviesa el sector panadero en Argentina. Según cifras entregadas por el Centro de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, en los últimos 18 meses han cerrado 14 mil panaderías en todo el país.

En declaraciones consignadas por el portal Ámbito, el dirigente Martín Pinto describió el impacto de la recesión que azota al país administrado por el cuestionado Presidente Javier Milei, señalando que en la actualidad «solo 6 de cada 10 máquinas están encendidas», mientras que la producción se redujo a la mitad.

«Producir en Argentina cada vez cuesta más. Soy panadero y solo uso la mitad de las máquinas», afirmó Martín Pinto en conversación con Radio Rivadavia.

En esa línea, destacó que el consumo de pan, alimento clave que en muchos países sirve para medir la pobreza, cayó un 50% en el último año y medio en Argentina.

Consultado por algunos productos tradicionales de Argentina, como las facturas, el presidente del Centro de Panaderos indicó que «se venden un 85% menos. Ya ni siquiera la docena del día anterior al 50% de descuento se vende. Hoy las panaderías producen por pedido, con dos o tres productos básicos, y las heladeras están apagadas porque lo que no se vende se tira».

«Antes en el mostrador tenías una gran variedad: panes, facturas, sándwiches. Hoy la realidad es muy distinta. Trabajamos con lo justo y apagamos equipos para ahorrar energía y evitar pérdidas», se lamentó Pinto, quien lleva más de 30 años en el oficio de panadería.

Sigue leyendo:

Nobel de Economía sobre políticas de Milei: “Un Estado débil solo empodera a élites privadas que manejan todo en su interés”

Milei

“No hay plata”, pero sí pérdida: Milei deja US$1.874 menos por trabajador, de acuerdo con centro de estudios MATE

Sigue el repudio a Milei en Argentina: Ahora su hermana Karina tuvo que ser retirada de acto de campaña en Corrientes

caso ANDIS

“Lo escuchamos todos los argentinos de la boquita del abogado y amigo personal de Milei”: Cristina arremete por el caso ANDIS

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

“No hay plata”, pero sí pérdida: Milei deja US$1.874 menos por trabajador, de acuerdo con centro de estudios MATE

Hace 11 minutos
El Ciudadano

Diputada acusa a Milei de “blindar” la economía a costa de los jubilados

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Milei en picada: Caso ANDIS lo deja tercero en imagen y sin control de crisis, según encuesta

Hace 4 días
El Ciudadano

Audios, presuntas coimas y el caso ANDIS: la semana negra que Milei intenta tapar con campaña

Hace 1 semana
El Ciudadano

Crisis para Milei: interviene la ANDIS tras audios de presuntas coimas y cae su hombre de confianza

Hace 1 semana
El Ciudadano

Sigue el repudio a Milei en Argentina: Ahora su hermana Karina tuvo que ser retirada de acto de campaña en Corrientes

Hace 4 días
El Ciudadano

Nobel de Economía sobre políticas de Milei: “Un Estado débil solo empodera a élites privadas que manejan todo en su interés”

Hace 2 días
El Ciudadano

Caso ANDIS golpea a Milei: 94,5% conoce la corrupción en ANDIS y 73,2% la ve grave, según M&F

Hace 5 días
El Ciudadano

“Netanyahu no es bienvenido”: La campaña que suma miles de adhesiones que exige arresto del genocida en visita a Argentina

Hace 1 semana

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano