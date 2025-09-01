La Argentina de Milei: En 18 meses cerraron 14.000 panaderías y producción del sector se redujo a la mitad

Una preocupante situación atraviesa el sector panadero en Argentina. Según cifras entregadas por el Centro de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, en los últimos 18 meses han cerrado 14 mil panaderías en todo el país.

En declaraciones consignadas por el portal Ámbito, el dirigente Martín Pinto describió el impacto de la recesión que azota al país administrado por el cuestionado Presidente Javier Milei, señalando que en la actualidad «solo 6 de cada 10 máquinas están encendidas», mientras que la producción se redujo a la mitad.

«Producir en Argentina cada vez cuesta más. Soy panadero y solo uso la mitad de las máquinas», afirmó Martín Pinto en conversación con Radio Rivadavia.

En esa línea, destacó que el consumo de pan, alimento clave que en muchos países sirve para medir la pobreza, cayó un 50% en el último año y medio en Argentina.

Consultado por algunos productos tradicionales de Argentina, como las facturas, el presidente del Centro de Panaderos indicó que «se venden un 85% menos. Ya ni siquiera la docena del día anterior al 50% de descuento se vende. Hoy las panaderías producen por pedido, con dos o tres productos básicos, y las heladeras están apagadas porque lo que no se vende se tira».

«Antes en el mostrador tenías una gran variedad: panes, facturas, sándwiches. Hoy la realidad es muy distinta. Trabajamos con lo justo y apagamos equipos para ahorrar energía y evitar pérdidas», se lamentó Pinto, quien lleva más de 30 años en el oficio de panadería.

