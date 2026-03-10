Canciller de Cuba sobre Presidente de Ecuador Daniel Noboa: «Es conocido por su vocación de desconocer y violar el Derecho Internacional»

Una dura respuesta emitió el Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, a los dichos del Presidente de Ecuador, Daniel Noboa (en la foto) quien aseguró que su Gobierno tenía «evidencia suficiente» de una supuesta «injerencia cubana» en asuntos internos de su país, justificando así la expulsión de la delegación diplomática de la isla concretada hace unos días.

«Había bastante injerencia de parte de Cuba en actividades políticas, en actividades también de disidencia, en actividades violentas, incluso, en algunos casos», dijo el Mandatario ecuatoriano, generando la inmediata respuesta del ministro Bruno Rodríguez.

«El Presidente de Ecuador es conocido por su vocación de desconocer y violar el Derecho Internacional, en particular, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El asalto a la Embajada de México en Quito y la golpiza a un funcionario diplomático de esa Misión son evidencias fehacientes», afirmó el canciller cubano.

«Ahora», agregó, «miente cínicamente, con pretextos fabricados sobre la actuación del personal diplomático de Cuba en esa nación, y se jacta de haberlos expulsado».

Para el canciller Rodríguez, Noboa hizo esto «con servilismo evidente para complacer al gobierno de EEUU».

Previamente, tras la expulsión de su cuerpo diplomático de Ecuador, el Gobierno de Cuba manifestó su rechazo a la medida, calificándola de «arbitraria e injustificada».

«No parece casual que haya sido tomada en un contexto caracterizado por el reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos contra Cuba y de las fuertes presiones del gobierno de ese país a terceros Estados para que se sumen a esa política», señalaron las autoridades cubanas en un comunicado.

