Cuba vincula expulsión en Ecuador a presiones de EE.UU.: “no parece casual” a días de cumbre en Miami

Cuba planteó que «no parece casual» que la decisión de Noboa haya sido tomada en medio del reforzamiento de la agresión de EE.UU contra la isla.

El gobierno de Ecuador, presidido por Daniel Noboa, ordenó la expulsión de todo el personal diplomático, consular y administrativo de la Embajada de Cuba en Quito. La decisión, comunicada durante la tarde del miércoles a través de una nota verbal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, ha sido calificada por La Habana como un acto «inamistoso y sin precedentes».

La medida no solo incluye la declaración de persona non grata para el embajador cubano, Basilio Antonio Gutiérrez García, sino que se extiende a la totalidad de los funcionarios de la sede diplomática, a quienes se les ha impuesto un estricto plazo de 48 horas para abandonar el territorio ecuatoriano. De hecho, militares ecuatorianos se apersonaron en el frontis de la embajada cubana en Quito.

Según la a administración de Noboa, la decisión se sustenta en el Artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

«En ejercicio de las facultades que le confiere dicha disposición, el Gobierno de la República del Ecuador ha decidido declarar persona non grata al embajador de la República de Cuba en el Ecuador, señor Basilio Antonio Gutiérrez García, y a todos los miembros del personal diplomático, consular y administrativo de esa Misión», señaló la nota de las autoridades ecuatorianas.

Tras conocerse la medida, la Cancillería cubana emitió un comunicado de prensa en el que expresó su más enérgico rechazo a lo que considera una acción arbitraria y carente de justificación.

En el texto denunció que la expulsión se realizó «sin aportar argumento alguno», lo que, a juicio de las autoridades de la isla, evidencia un desprecio por las prácticas y cortesías diplomáticas que rigen la convivencia entre las naciones.

La tensión se materializó de manera inmediata en las calles de Quito, luego de que efectivos de las fuerzas militares ecuatorianas se apersonaron en el frontis de la embajada cubana,

Frente a esta escenario, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha salido al paso de cualquier posible cuestionamiento sobre la labor de sus funcionarios en el país suramericano y reafirmó categóricamente «que el personal de la Embajada de Cuba en Quito, tal como establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, ha cumplido estrictamente con el respeto a las leyes y reglamentos del Ecuador sin inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado».

«No parece casual»

Sin embargo, el comunicado planteó un análisis geopolítico para explicar las razones de fondo detrás de la arbitraria e injustificada medida. Para La Habana, no es un hecho aislado, sino que responde a un contexto internacional marcado por el reforzamiento de la agresión de Washington hacia la isla.

La Cancillería señaló directamente al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de estar detrás de la decisión de Noboa de cancelar la misión diplomática de Cuba en Ecuador.

«No parece casual que haya sido tomada en un contexto caracterizado por el reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos contra Cuba y de las fuertes presiones del gobierno de ese país a terceros Estados para que se sumen a esa política, a escasos días de la Cumbre que ha sido convocada en Miami, el 7 de marzo, con un grupo reducido de representantes de gobiernos de la región», planteó en el comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechaza en los términos más enérgicos la decisión arbitraria e injustificada del gobierno del Ecuador, de expulsar a todo el personal de la Embajada cubana en ese país.



📌 Comunicado del MINREX ⬇️

Cancillería de Cuba, March 4, 2026

El encuentro convocado por Trump y que reunirá a mandatarios de derecha de Latinoamérica y el Carible se realizará este sábado 7 de marzo en un hotel del magnate republicano en la ciudad de Doral, ubicada en el condado de Miami-Dade en Florida,

Además de Noboa, también recibieron las respectivas invitaciones los presidentes: Javier Milei (Argentina); Rodrigo Paz (Bolivia); Rodrigo Chaves (Costa Rica); Luis Abinader (República Dominicana); Daniel Noboa (Ecuador); Nayib Bukele (El Salvador); Mohamed Irfaan (Guyana); Nasry Asfura (Honduras); José Mulino (Panamá); Santiago Peña (Paraguy) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago). A quienes se sumará el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast.

En medio de esta escalada diplomática, que ha roto décadas de históricas relaciones de amistad y cooperación, el gobierno cubano apeló a la memoria y al sentir popular del pueblo ecuatoriano.

La Habana manifestó su convicción de que los lazos de solidaridad y hermandad que han unido a ambas naciones trascienden las decisiones de la administración de Noboa.

«Cuba está convencida de que el pueblo ecuatoriano sabrá defender los lazos de solidaridad y hermandad con Cuba», cerró el comunicado.