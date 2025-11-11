China donó a Cuba 5.000 sistemas fotovoltaicos para electrificar hogares de zonas rurales afectadas por el huracán Melissa

Este es el segundo donativo de este tipo que realiza China a Cuba. La isla ya cuenta con más de 30 parques fotovoltaicos producto de la cooperación con el país asiático.

Autor: Absalón Opazo
El Gobierno de China hizo entrega oficial de una donación de 5.000 sistemas fotovoltaicos destinados a electrificar viviendas aisladas en zonas rurales de la isla de Cuba, afectadas por el reciente paso del huracán Melissa por el Caribe.

En una ceremonia celebrada en la Terminal de Contenedores de Mariel, autoridades de ambos países destacaron el impacto humanitario del donativo, que beneficiará directamente a familias de áreas rurales identificadas como claves para la producción de alimentos y la economía local.

Desde el gobierno cubano, el viceministro de Energía y Minas, Argelio Jesús Abad, junto con agradecer el apoyo constante de China, resaltó que la ayuda «contribuye directamente a mejorar la calidad de vida de miles de familias cubanas, y fortalece el compromiso compartido con el desarrollo sostenible».

Por su parte, el embajador de China en Cuba, Hua Xin, vinculó la asistencia con la reciente afectación del huracán Melissa: «Esto proporcionará apoyo energético estable y limpio para la recuperación postdesastre», entregando «esperanza y ánimo a los afectados».

Así, la distribución de los sistemas en los municipios se hace según un estudio técnico previo. Luego, un equipo técnico chino colabora con especialistas cubanos en la inspección de las mercancías para asegurar su funcionalidad hacia la comunidad beneficiada.

El Ciudadano

