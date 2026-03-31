Petro presenta nueva patrullera contra el narcotráfico: “Es el buque más grande hecho en Colombia”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó el «buque más grande» que se ha fabricado en su país, el «ARC 24 de julio», como parte del proceso de modernización de la Armada Nacional.

La nueva patrullera apoyará misiones de búsqueda y rescate, atención de desastres, protección del medio ambiente, ayuda humanitaria y logística.

«Un arma contra el narcotráfico»

El mandatario colombiano quien encabezó la ceremonia de bautizo de la embarcación realizada en la Base Naval ARC Bolívar de Cartagena, destacó que estará al servicio de la Fuerza Naval del Caribe y será pieza fundamental en las operaciones de lucha contra el narcotráfico y contrabando.

«Entrego el buque más grande hecho en Colombia por un 100 % de ingenieros colombianos», indicó el líder progresista en un mensaje compartido en su cuenta en la red social X.

«Es la modernización de la Armada nacional hecha por Colombia. Es un arma contra el narcotráfico», subrayó.

Explicó que en el buque aterrizaran helicópteros y de su interior saldrán «lanchas super rápidas», que permitirán «incautar las drogas, detener a los delincuentes y respetar los derechos humanos».

El jefe de Estado colombiano contrastó el impulso que se ha dado al desarrollo de las capacidades del Estado en el terreno industrial y en defensa nacional, frente a los procesos de adquisición de material y equipos militares en administraciones anteriores.

Estas declaraciones guardan relación con el reciente accidente que sufrió un avión militar el municipio de Puerto Leguízamo, del departamento de Putumayo, el cual formó parte del lote de los Hércules C-130H de segunda mano procedentes de Estados Unidos (EE.UU.) que incorporó al Ejército el gobierno de Iván Duque.

Yo no meto a mis hijos en un avión de 40 años de viejo, y no le entrego a las fuerzas militares ese tipo de riesgos.



Entregó, nuevo, el buque más grande hecho en Colombia para luchar contra el narcotráfico pic.twitter.com/zzgXwM8wk9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 31, 2026

«Yo no meto a mis hijos en un avión de 40 años de viejo, y no le entrego a las fuerzas militares ese tipo de riesgos. Entrego nuevo, el buque más grande hecho en Colombia para luchar contra el narcotráfico», indicó a través de la red social.

En esa línea, Petro recordó que durante su gobierno entregó «el primer barco hospital al pacífico, la primera patrullera marítima guardacosta, muchas lanchas fluviales, la patrulla médica para San Andrés y el primer buque de investigación científica que ya llegó a la Antártida».

«Estamos terminando la primera fragata, la segunda nave marítima más compleja del mundo y lo que sigue es un portaviones», anunció.

Entrego el buque más grande hecho en Colombia por un 100% de ingenieros colombianos.



Es la modernización de la Armada nacional hecha por Colombia.



Es un arma contra el narcotráfico. Aterrizan allí helicópteros y salen de ella lanchas super rápidas. Incautar las drogas, detener… pic.twitter.com/2vtr6WkxD1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 28, 2026

Buque en honor a una batalla decisiva para la independencia de Colombia

Durante el bautizo, Gustavo Petro agradeció a su hija Antonella por ser la madrina de la patrullera ARC ‘24 de Julio’ y destacó que su nombre corresponde a fecha en que se conmemora la batalla del Lago de Maracaibo, librada el 24 de julio de 1823 bajo el liderazgo del almirante José Padilla, considerada una de las acciones navales más decisivas en la consolidación de la independencia de Colombia.

En dicha batalla se enfrentaron las escuadras de la República de Colombia y la Armada del reino de España, y terminó con la destrucción de esta última.

«Nos dio la definitiva libertad bajo la bandera tricolor de la Gran Colombia», señaló Petro.

«Impidió para siempre que una flota extranjera viniera a reconquistarnos y pudimos hacer para bien o para mal una patria que llamamos Colombia, que quizás debió ser la gran Colombia como se planeó», subrayó.

#Nación | “Este buque quizás innove; está hecho para varias funciones: DEFENDER LA VIDA EN EL MAR, PERO FUNDAMENTALMENTE PARA LUCHAR CONTRA EL NARCOTRÁFICO. En la proa aterrizarán helicópteros, y las lanchas son de rápida movilidad en el mar. La idea es que persigan, respetando… pic.twitter.com/dBxCFHDpo1 — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) March 28, 2026

Un buque de última generación fabricado en Colombia

La embarcación que presentó Gustavo Petro formó parte de un proyecto impulsado por la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial, COTECMA y concentró más de una década de trabajo por parte de ingenieros navales colombianos, consignó Radio Nacional de Colombia.

Su construcción comenzó en marzo de 2023 y fue entregada oficialmente a la Armada en enero de este año. Requirió cerca de 90.000 horas de ingeniería, generando 3.342 empleos directos e indirectos.

El buque cuenta con una extensión de 93 metros de eslora y 14 de manga, una capacidad para 2.460 toneladas y puede alcanzar una velocidad máxima de 18 nudos.

Esta patrullera está equipada con tecnología de última generación que le permite operar tanto en el mar territorial, como en las fronteras marítimas de Colombia.