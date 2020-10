Comenzó conteo de votos de elecciones generales en Bolivia

El conteo de votos en la mayoría de los colegios electorales de Bolivia ya comenzó, según lo planificado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en una fase del proceso que será pública.



Los Tribunales Electorales Departamentales iniciaron el escrutinio que es transmitido en directo y cuyo resultado oficial será anunciado entre el martes y miércoles, según anunció el TSE.

Por lo tanto se espera, que durante la noche de este domingo se darán a conocer los resultados parciales de las elecciones generales.

El titular del TSE, Salvador Romero, indicó que será un proceso que no se detendrá por ninguna razón hasta que el trabajo esté totalmente concluido, con resultados finales de los comicios.

«La instrucción del Tribunal Supremo Electoral y el compromiso de los tribunales departamentales es que este trabajo debe avanzar de manera ininterrumpida (…). El cómputo no debe suspenderse mientras existan actas»,dijo.

En una conferencia de prensa aseguró que una vez hecho públicos los resultados, estos serán ‘oficiales y definitivos’ y transmitió la certeza de que reflejarán la votación ciudadana.

Asimismo, se refirió al «compromiso de verificar todas las actas de manera confiable y verificable por todas las personas».

Al respecto, indicó que todos los bolivianos pueden ser testigos del conteo de votos y fotografiar las actas como medida para garantizar la transparencia del proceso.

De igual manera, Romero llamó a no impedir a nadie el ejercer el voto, así como observar el conteo de los votos que se producirá en cada colegio al cierre de los mismos.

El recuento de votos del extranjero comenzó a las 17:00 (hora local) de este domingo, mientras que el escrutinio dentro de Bolivia se activó desde las 18:00 (hora local). Se prevé que los primeros datos nacionales consolidados serán conocidos en forma progresiva.

No obstante, el presidente del TSE dijo que un número no determinado de mesas de votación prolongaba su trabajo después de las 17:00 (hora local) debido a que todavía había filas de votantes, fenómeno atribuido a la lentitud del proceso de sufragio a causa de las precauciones sanitarias ante la pandemia de COVID-19.

Dijo que las mesas de Panamá y Chile, las cuales no abrieron por no recibir autorización de los gobiernos locales, no se computarán esos votos, aunque sí estarán en una posible segunda vuelta, si hubiera.

Romero ratificó, de igual manera, que a las 18: 00 (hora local) comenzarán los tribunales departamentales el cómputo oficial por departamento, el cual se comienza a publicar desde ese momento y ya es oficial: «desde que llega la primera acta comienza el cómputo y no debe suspenderse […] Nos comprometemos a que esa información refleje la voluntad de los votantes».

Irregularidades en las elecciones

La celebración de los comicios generales en Bolivia este domingo ha estado acompañada de denuncias de irregularidades, incidentes en los alrededores de los colegios electorales y agresiones contra reporteros, sobre todo, de medios comunitarios.

La emisora comunitaria local Radio Kawsachun Coca denunció «que personas de la derecha agredieron a Ollie Vargas», periodista de ese medio, «en el recinto electoral del Colegio Mejillones en Ciudad Satélite, La Paz, cuando estaba filmando la llegada de Eva Copa», la dirigente parlamentaria del MAS, que ha encabezado hasta ahora el Senado boliviano, reseñó TeleSur.

Ciudadanos presentes en el colegio de la unidad educativa Juana Azurduy de Villa Montes, Gran Chaco tarijeño, denunciaron la ausencia del ánfora para el voto y reclamaron respeto para quienes se encontraban esperando en largas filas para el sufragio.

Desde la sede del Servicio de Registro Cívico (Sereci), el teniente coronel Ricardo Verdeja, coordinador de la Policía en el tribunal electoral, reveló la existencia de problemas con el acceso a internet lo que entorpeció la agilidad de los comicios.

Por su parte, el viceministro de facto de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, informó que, al menos dos personas fueron detenidas por el robo de unas maletas con papeletas de votos, las cuales fueron recuperadas. Issa aseguró que las boletas de sufragio robadas, y luego recuperadas, no estaban marcadas.

Mientras tanto, unos 1.300 indígenas de la localidad San Miguel de Velasco, Santa Cruz, quedarán hoy sin votar por la ausencia de las boletas especiales para ese grupo poblacional, que las autoridades responsables achacan a un «problema logístico».

