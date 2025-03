Congreso de Argentina aprueba que Milei asuma nueva deuda con el FMI en medio de intensos debates y protestas

En una jornada cargada de tensiones dentro y fuera del recinto, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó este miércoles un controvertido decreto que autoriza al gobierno de Javier Milei a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida, que recibió 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones, fue una importante victoria política para la administración libertaria, a pesar de las críticas desde diversos sectores.

Desde la mañana, miles de manifestantes, principalmente jubilados, se congregaron frente al Congreso para expresar su descontento con las políticas económicas del gobierno, mientras adentro, los legisladores protagonizaban encendidos debates. El kirchnerismo y la izquierda cuestionaron con vehemencia la decisión del oficialismo de avanzar con un decreto de necesidad y urgencia (DNU), eludiendo el procedimiento legislativo regular.

Vanesa Siley, diputada kirchnerista, criticó la falta de claridad del decreto: “¿Cuánto es el monto de esta deuda? No saben. Ni el monto, ni el costo, ni los intereses. Tampoco los activos de la Argentina que estarán en juego”. En la misma línea, Máximo Kirchner, referente del Frente de Todos, advirtió sobre el riesgo de endeudarse nuevamente con el FMI: «El problema es de fondo y con el Fondo. Esto va a fracasar y ustedes lo saben».

Entre la oposición moderada, las posturas fueron divididas. Facundo Manes, del bloque Democracia, calificó la aprobación por decreto como “una triple irresponsabilidad: institucional, económica y política”. Por otro lado, Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, criticó la falta de diálogo entre el Ejecutivo y los legisladores, y lamentó que se enviara a funcionarios secundarios a defender la medida.

A pesar de las críticas, la UCR, Pro y la Coalición Cívica respaldaron el acuerdo, aunque con ciertas reservas. Rodrigo de Loredo (UCR) enfatizó que este pacto con el FMI “no es una solución definitiva, sino un recurso temporal”. En tanto, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, expresó su incomodidad con la votación afirmativa: “Lo vamos a ratificar, pero no estamos orgullosos de eso”.

Durante la sesión, no faltaron los incidentes. Martín Menem, presidente de la Cámara, se vio envuelto en la polémica tras la filtración de un audio en el que incitaba a los diputados oficialistas a generar disturbios. La diputada disidente Marcela Pagano tomó un megáfono dentro del recinto para denunciarlo: “No les tengo miedo, no me van a callar”.

Finalmente, a pesar de la controversia, el oficialismo consiguió los votos necesarios para aprobar el decreto, asegurando, al menos por ahora, un respiro económico en medio de una situación de incertidumbre frente a los mercados internacionales.

Foto: X

