Contra el golpe de Estado y el fraude electoral: pueblo de Honduras se moviliza para defender el orden constitucional y la democracia

Miles de hondureños inundaron este miércoles las calles aledañas a la Casa Presidencial en Tegucigalpa, como parte de una movilización contra el golpe de Estado y el fraude electoral en curso, tras los comicios generales del 30 de noviembre.

La concentración, convocada por el partido, Libertad y Refundación (Libre), junto a un amplio espectro de organizaciones sociales, sindicales, juveniles y populares, tuvo un objetivo claro: defender el orden constitucional y la democracia y garantizar el respeto el mandato popular que consideran en peligro.

Un llamado a la defensa pacífica y la transparencia

En medio de la protesta, la presidenta Xiomara Castro se dirigió a la multitud para alertar que la democracia hondureña atraviesa “serias dificultades”, ante los intentos de manipulación del proceso electoral.

“La democracia en Honduras está en serias dificultades. Quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden, en la única oportunidad democrática que tiene para manifestarse, que es un proceso electoral”, expresó.

“Al convocarlos es precisamente para que podamos manifestarnos en forma pacífica, así como estamos acostumbrados a hacerlo. La democracia se defiende de pie, no en silencio”, sostuvo

Ante unos comicios que han estado marcado por la incertidumbre, irregularidades técnicas, paralizaciones del escrutinio, denuncias de fraude e injerencia extranjera por parte del presidente estadounidense Donald Trump, y en el cual no se ha determinado un vencedor tras haber transcurrido dos semanas, la mandataria hondureña planteó un reclamo específico al Consejo Nacional Electoral (CNE): que los resultados se revisen voto por voto, como mecanismo para garantizar que se respete la decisión ciudadana.

Indicó que con esta medida se busca que los resultados electorales reflejen la «representación exacta» «de la voluntad ciudadana, poniendo el acento en la transparencia como antídoto a la crisis.

La mandataria, cuyo gobierno debe concluir el próximo 27 de enero, solicitó «el respaldo consciente, firme y pacífico del pueblo hondureño».

En un mensaje dirigido a posibles actores desestabilizadores, sentenció : «Aquí no va a haber ningún golpe», consignó TeleSUR.

Castro aseguró contar con la lealtad de las Fuerzas Armadas, afirmando que «el Ejército garantizará la estabilidad y la alternabilidad democrática», descartando así cualquier participación castrense en acciones contra el orden constitucional.

Durante su alocución hizo un balance de su gestión al frente del Ejecutivo, señalando que recibió un país endeudado, empobrecido y excluido, y sostuvo que, junto a la población, su gobierno ha sentado las bases para la refundación del Estado y el desarrollo nacional.

“Ustedes saben perfectamente en qué condiciones recibí el país hace cuatro años: endeudado, empobrecido, excluido y sin oportunidades. Hoy tenemos una Honduras diferente, con grandes posibilidades de desarrollarse”, afirmó la líder progresista.

#ENVIDEO | La presidenta de Honduras, Xiomara Castro durante una movilización del pueblo, se pronunció por los resultados electorales en el país, y el golpe electoral que se lleva a cabo en el país.



La mandataria hondureña indicó el peligro en que se encuentra la democracia… pic.twitter.com/oWiYsLGWjC — teleSUR TV (@teleSURtv) December 18, 2025

Imágenes de la movilización en Honduras (TeleSUR).

Golpe electoral construido con «miedo, amenazas y fraude»

Durante la masiva movilización los dirigentes de Libre señalaron que el golpe electoral «se construyó con miedo, amenazas y fraude».

Denunciaron que se produjeron alteraciones en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), mecanismo clave para la divulgación rápida de datos.

También acusaron a grandes conglomerados de comunicación de realizar una campaña de desinformación y terrorismo mediático para predisponer a la población y a la comunidad internacional y apuntaron directamente contra la administración del presidente estadounidense Donald Trump, a quien responsabilizan de actos flagrantes de injerencia para influir en el proceso y sus resultados.

Imágenes de la movilización en Honduras (TeleSUR).

Proceso electoral cargado de incertidumbre e irregularidades

La movilización no surge en el vacío. Las elecciones generales del 30 de noviembre se desarrollaron en un clima de alta tensión política, con una reñida contienda donde la exministra de Defensa y candidata de Libre, Rixi Moncada, buscaba la continuidad del proyecto progresista de Castro, enfrentándose a los derechistas Nasry Asfura, del Partido Nacional-apoyado por Trump-, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Sin embargo, el proceso postelectoral se ha visto marcado por graves irregularidades. El propio CNE ha reconocido inconsistencias técnicas en entre el 14% y el 15% de las actas de votación, un porcentaje extraordinariamente alto que ha obligado a ordenar un escrutinio especial de miles de registros para intentar dilucidar un resultado final.

La lentitud y opacidad del conteo, atribuida por el ente electoral a «errores técnicos», ha generado protestas espontáneas en distintas regiones del país y una desconfianza generalizada en la transparencia del organismo electoral.

*Imagen destacada (TeleSUR).