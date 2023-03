Cristina Fernández de Kirchner en FMDH2023: «Si me van a meter presa, no me importa. Me importa reconstruir un Estado democrático y constitucional»

El viernes 10 de marzo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal de Argentina, publicó los fundamentos por las cuales condenan a la Dra. Cristina Fernández de Kirchner en la Causa de Vialidad a la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Pasadas las dos horas de haberse comunicado los fundamentos del fallo, la dirigente política argentina apareció públicamente en la Universidad de Río Negro (UNRN) en el acto por su condecoración al Doctorado Honoris Causa, en donde volvió a recordar cuando acusó públicamente al tribunal de haber conformado un partido judicial para sustituir al viejo partido militar.

“Si al día 2 de diciembre del 2019, cuando me tocó hablar por primera vez ante este tribunal, dije que era el tribunal del Lawfare, luego de todo los nos ha tocado vivir, y en particular lo que me ha tocado vivir, debo decir que esto más que un tribunal del Lawfare, en realidad es un verdadero ‘pelotón de fusilamiento’ (…) Que tiene y tuvo por objeto, desde un principio, estigmatizar a un espacio político y fundamentalmente a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio” exclamó la dirigenta política.

“Uds. dirán, ‘señores jueces, señores fiscales: ¡qué exagerada! ‘pelotón de fusilamiento’ (…) Después, de ese 1 de septiembre, el diario Clarín, en su edición del lunes 12 de septiembre, nos regala esta tapa: ‘La bala que no salió y el fallo que sí saldrá’. Miren si no hay una identificación con un fusilamiento y esta causa. Freud se toma esas licencias y explica lo que es el subconsciente.” Advirtió CFK, en referencia a la fecha del intento de su magnifemicidio realizado en la puerta de su departamento en el barrio de Recoleta, Capital Federal, Buenos Aires, el jueves 1 de septiembre de 2022.

Diario Clarín. Tapa edición: Lunes, 12 de septiembre de 2022.

“Los fiscales (Diego) Luciani y (Sergio) Mola, se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar no conforme a derecho sino a cuál editorial del diario Clarín o La Nación. Realmente merecerían ser los periodistas estrella de esos medios” expresó la mandataria argentina.

Esta es la segunda vez en la historia argentina que proscriben a dirigentes políticos. El 5 de marzo de 1956, la dictadura militar argentina autodenominada “Revolución Libertadora”, sancionó por el entonces presidente de facto Pedro Aramburu, el Decreto 4161/56 la cual prohibía enunciar los nombres de Juan

Domingo Perón y Eva Duarte de Perón. En el Art. 3, se establecía como infracción la pena no excarcelable desde treinta días a seis años de prisión, adicionalmente las personas culpables debían pagar una multa y en consecuencia quedaban también inhabilitadas para ejercer cargos públicos, sindicales o en partidos políticos. El decreto formó parte de la política jurídica y cultural de ‘desperonizar’ a la sociedad argentina, la cual provocó el exilio de J. D. Perón por dieciocho años.

Hasta el momento, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) tiene un total acumulado de 654 denuncias. Sólo en segundo lugar, la prosigue en el puesto Juan Domingo Perón con un total de 123 denuncias.

Durante el FMDH2023 (Foro Mundial de Derechos Humanos 2023) llevado a cabo el martes 21 de marzo, en la Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la actual Vicepresidenta de la Argentina, aclaró, “¿Qué es el Lawfare? Lo que el partido militar fue a los gobiernos populares, de la primera mitad del siglo XX en América Latina, el Lawfare es a los gobiernos nacionales, populares y democráticos del siglo XXI, exactamente lo mismo”.“Hay también profundos y numerosos segmentos de la sociedad que también sufren la falta de un sistema judicial. Y este neoliberalismo que finalmente desplaza al Estado, permite el ingreso del otro gran drama de nuestro tiempo, de nuestra región, de nuestras sociedades que es el narcotráfico. Cuando desaparece el Estado, ha aparecido este fenómeno que es el narco que ocupa el lugar del Estado. (…) Miren, si tenemos que luchar contra el narcotráfico, primero tenemos que desarmar el sistema financiero que es el que lava la güita del narco. A ver, a ver, ¡despabílense todos de una vez!”, remarcó la lideresa peronista en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

“Es necesario también recuperar un sistema judicial (…) para enfrentar los dramas de nuestros tiempos, desde el narcotráfico hasta cuando vengan también por los recursos naturales.” “No me interesa, en definitiva, si nos van a condenar, si me van a inhabilitar, si me van a meter presa. No me importa. Lo que me importa fundamentalmente es que volvamos a reconstruir un Estado democrático y constitucional en el que las garantías que establece la Constitución no sean cartón pintado.” “Lo que se necesita tener hoy y siempre: coraje y amor por la patria.”, agregó.

Además, la mandataria se manifestó en el acto frente a la comunidad académica del UNRN resaltando que “este es mi gran temor: a la fragmentación política, porque la gente sigue convencida de que los políticos son los malos y no, son los modelos económicos son los que causan esta fragmentación”. “Aportar ideas y discusiones. No podemos seguir en un debate tan chato, mediocre y tan manejado desde los medios de comunicación, no nos lo merecemos y sobre todo ustedes estudiantes de universidades públicas”, concluyó.

