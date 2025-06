Cristina Fernández lanza duras críticas contra Patricia Bullrich: «Como Macri, una gran y absoluta fracasada»

Durante este viernes, militantes kirchneristas se concentraron en el Parque Lezama de Buenos Aires por el Día de la Bandera y en defensa de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien comenzó a cumplir la pena de 6 años de prisión e inhabilitación política perpetua dictada por la justicia de su país, por supuestas causas de corrupción.

La exmandataria compartió un mensaje grabado para las miles de personas que se encontraban presentes y volvió a apuntar contra el gobierno de Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ordenó instalar un megaoperativo de seguridad en las inmediaciones de su domicilio n el barrio porteño de Constitución, donde justamente está cumpliendo la sentencia.

“En el peronismo teníamos dos fechas, el 17 de octubre por el Día de la Lealtad; y el 17 de noviembre, Día de la Militancia. Y ahora el 18 de junio como el día de la dignidad de un pueblo”, comenzó expresando la exmandataria.

«Todas las manifestaciones se realizaron en paz y en perfecto orden», afirmó al tiempo que denunció que la presencia de la Policía Federal frente a su domicilio fue montada “sin orden judicial” y con el objetivo de “provocar conflicto y caos” para ganar protagonismo y “tapar el desastre económico y social que vive nuestro país».

«El objetivo es caos y conflicto en la calle, protagonismo para ella, esa mujer (Bullrich) quiere mucho protagonismo para ella como Macri, una gran y absoluta fracasada, nunca llegó a ninguna parte, y generó dolor y daño”, agregó la expresidenta.

«Esa mujer nefasta, capaz de cualquier cosa: su historial lo demuestra. Integró todos los gobiernos que terminaron provocando grandes problemas al país. El gobierno de (Fernando) De la Rúa, Macri y, ahora, como frutilla del postre, el de Milei», enumeró, para luego agregar: «¡Mamita, que curriculum!».

En la misma línea apunto contra la administración del denominado libertario por las promesas incumplidas.

“Estos vinieron a hablarnos de futuro y solo nos traen lo peor del pasado. Le deben plata a todas las provincias, que tienen el agua llegando a la nariz. No hacen nada que sea responsabilidad del Estado, así cualquiera tiene superávit”, planteó.

Cristina sobre gobierno de Milei: «Cada vez necesitan más dólares que no tienen»

A su vez, la ex mandataria alertó sobre la caída de la industria del país austral y responsabilizó al gobierno de Milei por consumir dólares a un ritmo imparable. «Cae la industria, cae la construcción, el comercio. Y las cuentas públicas dejan de mejorar, cada vez necesitan más dólares que no tienen. Dólares que no tiene la economía argentina y que consume casi con la voracidad el drogadicto», resaltó.

En su mensaje, Cristina Fernández de Kirchner planteó desde que se levantaron las restricciones para la compra de dólares, salieron USD4.000 millones del país, un valor equivalente a un tercio del segundo préstamo del Fondo Monetario Internacional. «Si además le sumamos todos los dólares que se van y que se siguen yendo porque estamos en un país donde a los argentinos les resulta más barato comprar ropa, electrónica, consumir afuera del país. Bueno, la cuenta es sencilla. Estamos al horno», enfatizó.

La líder del peronismo insistió en que el modelo neoliberal que lleva adelante eel gobierno de Milei es «insostenible» y alertó que se caerá «tarde o temprano».

«Y podrán mandar guardias acá, y la federal, y la gendarmería, y la prefectura, y no sé qué fuerzas más acá, a San José 1111, pero la verdad no sé qué problemas piensan solucionar. La gente no come policías, ni tampoco come a Cristina Presa, la gente quiere comer pan, fideos, harina, comprarse algo, tener futuro», afirmó, según consignó Perfil.

Foto: Perfil

En un segundo mensaje, agradeció a quienes se movilizaron a Parque Lezama y pidió no ir a su casa.

“Nos despedimos en Parque Lezama. No vengan para acá que están todos los cabezas de tortuga con celulares y escudos. Quedémonos con la foto más linda, todos juntos, con banderas argentinas y mucha fuerza”, sumó.

*Foto destacada; Imagen del medio argentino Perfil