El extraño e incómodo comportamiento de Javier Milei durante una entrevista televisiva que puede terminar de hundir su candidatura presidencial

De cara al balotaje que se celebrará el próximo 19 de noviembre en Argentina, el comportamiento errático del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, durante su más reciente entrevista televisiva desencadenó una ola de reacciones y críticas.

Durante la noche del jueves, el representante de la derecha fue entrevistado por el periodista Esteban Trebucq para el canal América 24. Durante algunos tramos de la entrevista, Milei pareció perder el hilo de sus razonamientos y reconoció que le estaba costando expresar sus ideas porque le molestaba el bullicio detrás de cámara.

«¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no paran de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita», expresó el economista, visiblemente molesto por la situación.

Ante el reclamo, el conductor le pidió disculpas y le dijo que «fuera del aire» le iba a explicar lo que estaba pasando, pero Milei insistió en que había varias personas en el lugar que desde que comenzó su explicación «hablan demasiado y es muy difícil seguir estos temas tan complejos con murmullo en el oído».

«No son temas fáciles y, además, va la vida de 47 millones en esto. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando», continuó.

Ante este incómodo escenario, Trebucq le ofreció al aspirante a la presidencia de Argentina volver a explicar sus ideas, pero éste se negó y remarcó que esperaba «que haya quedado bien explicado», porque hizo «un buen esfuerzo a pesar del ruido».

Los allegados a Millei intentaron explicar su comportamiento, alegando que en el inicio de la entrevista hubo un paro sorpresivo del gremio de los trabajadores del canal que provocó que algunos técnicos dejaran sus tareas intempestivamente y se produjeran algunas desprolijidades al aire.

«De vuelta, yo trataré de convencer sobre por qué creo que esta es la mejor alternativa. Yo, sinceramente, no creo en la independencia del Banco Central. Durante el gobierno de Mauricio Macri tuvimos el mejor Banco Central de la historia, hasta la conferencia de prensa del 28 de diciembre del 2017, cuando se lo llevaron puesto a Federico Sturzenegger», prosiguió.

Durante el resto de la entrevista, el candidato mostró algunos gestos inusuales y sus acostumbradas y parecía afectado y bastante desconcentrado mientras planteaba sus argumentos. Incluso se emocionó fuertemente cuando proyectaron una foto de su perro llamado Conan, al cual clonó después de haber muerto.

Al final de la entrevista, Esteban Trebucq le preguntó si se había sentido cómodo: «Sí, me costó mucho», reconoció Milei, mientras hacía con la mano gestos de murmullo.

«Sí, te lo conté por WhatsApp lo que pasaba, no quiero hacerlo público por un tema de respeto a los muchachos, a los trabajadores», afirmó el periodista.

Repercusiones de la entrevista para la candidatura de Milei

El comportamiento de Javier Milei durante la entrevista generó una ola de comentarios, críticas y burlas por parte de usuarios de redes sociales. Algunos de sus partidarios expresaron su preocupación por el estado mental del candidato, mientras que otros señalaron que ya no votaran por él el próximo 19 de noviembre en la segunda de los comicios presidenciales.

Varios analistas plantearon que su actitud en el espacio televisivo puede terminar de hundir su candidatura presidencial.

Carlos Maslatón, exaliado del economista en la Libertad Avanza, planteó: «Ver esto de hoy con Trebucq. Todo indica que entre el desastre electoral del domingo y la rendición ante Macri, a Milei se le terminó de arruinar totalmente el cerebro. Hay gravedad institucional en Argentina».

«Lo siento por los que confiaron de buena fe hasta último momento en este extraviado político que, hace un año y medio, traicionó al liberalismo y giró hacia el fascismo en cada uno de sus actos y declaraciones. Milei mintió, estafó y cerró con Macri, es su fin, reventó del todo», sentenció el analista de mercados financieros en un mensaje publicado su cuenta de X.

El reconocido periodista argentino Jorge Rial, compartió un fragmento de a entrevista, acompañado del siguiente mensaje: «El candidato está colapsando al aire, pocas veces visto».

César Biondini, ex precandidato presidencial por el Frente Patriota Federal, opinó que Milei se «quebró».

«No es chiste ni es un tema menor, este hombre no está bien. Déjenlo dormir un poco, fíjense si realmente puede continuar. Que los trolls y groupies digan lo que quieran, sabemos que lo parasitan, pero su falta de aptitud psicofísica actual es evidente», afirmó.

Por su parte, la cantante Érica García, una de las referentes culturales de los libertarios, expresó su descontento con la actuación de Milei y anunció que le retirará su apoyo de cara al balotaje.

