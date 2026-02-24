«Es hora de pensar en el bienestar de las personas»: Lula marca diferencias con reforma laboral de Milei y destaca que en Brasil quieren garantizar 2 días de descanso a la semana

En medio de la conmoción que existe en Argentina por el avance de la reforma laboral ideada por el gobierno del ultraderechista Javier Milei, el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió al tema de forma indirecta en un posteo en sus redes sociales, marcando una clara diferencia con las políticas de su par argentino.

«El mundo del trabajo está cambiando. El filósofo coreano Byung-Chul Han dice que vivimos en una ‘sociedad de la fatiga’, donde la presión para rendir afecta el equilibrio entre la vida personal y profesional», planteó en primer término el Mandatario brasileño.

Seguidamente, Lula destacó que «en Brasil, estamos discutiendo acabar con la llamada jornada laboral 6×1 para garantizar que los trabajadores tengan dos días de descanso por semana».

«La tecnología nos ha permitido alcanzar niveles inimaginables de productividad. Es hora de pensar en el bienestar de las personas», agregó el Presidente de Brasil.

Más tarde, en otro posteo, Lula resaltó que en su país «estamos aumentando el salario mínimo, reduciendo la inflación y rompiendo récords de empleo y comercio exterior, con previsibilidad, estabilidad y responsabilidad».

O mundo do trabalho está em transformação.



O filósofo coreano Byung-Chul Han diz que vivemos em uma 'sociedade do cansaço', em que a pressão pelo desempenho afeta o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional.



Estamos discutindo no Brasil o fim da chamada jornada 6×1,… — Lula (@LulaOficial) February 23, 2026

Estamos aumentando o salário mínimo, reduzindo a inflação, batendo recordes de emprego e de comércio exterior, com previsibilidade, estabilidade e responsabilidade.



Hoje, o Brasil voltou a ser um dos países de maior credibilidade no cenário internacional. 🇧🇷



🎥 Audiovisual/PR pic.twitter.com/Rf18qkD5BY — Lula (@LulaOficial) February 23, 2026

Sigue leyendo sobre este tema:

El Ciudadano