Habla Lula tras anulación de condenas: fui víctima de una grave mentira jurídica

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) aseguró que fue víctima de una grave mentira jurídica, después de que la Justicia anulara las condenas que lo llevaron a la cárcel.

“Fui víctima de la mayor mentira jurídica contada en más de 500 años de historia“, aseguró Lula en sus primeras palabras tras la decisión judicial, que le permite ser candidato en las elecciones presidenciales de 2022.

Lula añadió que no hay un brasileño con más motivos para guardar rencor que él, pero que no tiene ese odio. “Sinceramente, no lo tengo porque el sufrimiento que el pueblo brasileño está pasando, el sufrimiento que los pobres están pasando en este país es infinitamente mayor que cualquier delito que cometieron contra mi”, aseguró.

“Faz 500 anos que fomos descobertos. Quando é que vamos tomar conta do nosso nariz?”, disse Lula aos brasileiros após ser inocentado.



📲Leia mais: https://t.co/biUwswVK8Y — PT Brasil (@ptbrasil) March 10, 2021

En este sentido, expresó su solidaridad a las víctimas del COVID-19 en Brasil y al trabajo de los “héroes y heroínas” del sistema de salud pública, recoge la agencia Sputnik.

Elecciones 2022

Lula aseguró que está pensando en las elecciones de 2022, y no descarta ser candidato, aunque añadió que aún no es el momento de pensar en posibles nombres, sino de buscar unidad en la izquierda.

“Estamos pensando en 2022, vamos a debatir si habrá un candidato de un frente amplio [de varios partidos de izquierda], si habrá un candidato del PT”, dijo el expresidente, remarcando que hay un momento para todo y que la prioridad ahora es recorrer Brasil “para hablar con el pueblo”.

"O PT tem o papel de mobilizar desde já a esperança do povo e de superarmos essa situação, unindo as forças democráticas populares em torno de um projeto de reconstrução para recuperar o Brasil para o seu povo." @gleisi pic.twitter.com/9H7ew8chQW — PT Brasil (@ptbrasil) March 10, 2021

Lula remarcó que ahora no hay que entrar en “peleas menores” y se mostró dispuesto a dialogar con las otras formaciones del campo progresista, pero dejando entrever que tiene ganas de volver a buscar la presidencia.

“Antes soñábamos con volver a hacer este país grande (…) por eso quiero deciros que quiero dedicar el resto de vida que me queda, y espero que sea mucho, a recorrer este país para conversar con el pueblo; el pueblo no puede permitir que un ciudadano que causa los males que (Jair) Bolsonaro causa al país continúe gobernando y vendiendo el país, algo vamos a tener que hacer para que el pueblo pueda volver a soñar”, remarcó emocionado.

Quero avisar que vou voltar a andar por esse país pra conversar com esse povo. O povo não pode permitir que um homem que causa os males que Bolsonaro causa continue governando. Não sei o que vamos fazer, mas vamos precisar fazer. — Lula (@LulaOficial) March 10, 2021

A sus 75 años, Lula afirmó que se siente joven “para pelear mucho” y con energía suficiente para asumir la construcción de ese sueño: “La palabra desistir no existe en mi diccionario”, subrayó, pero matizó que el tema de una hipotética candidatura en 2022 se debatirá “más adelante”.

En tono de precandidato, el líder izquierdista afirmó que quiere conversar con la clase política, destacando que hay que tener en cuenta a todas las formaciones, no sólo a los progresistas, y con los empresarios, sobre todo para intentar entender la “locura” que los lleva a estar de lado de las políticas de austeridad y recortes del Gobierno de Jair Bolsonaro.

“No tengan miedo de mí; soy radical porque quiero ir a la raíz de los problemas de este país”, advirtió como una especie de guiño para el mercado financiero, que reaccionó con pérdidas en la Bolsa brasileña cuando se supo que Lula podía volver a la presidencia en 2022.

Hoje aconteceu a primeira coletiva de imprensa do presidente @LulaOficial após ser inocentado pelo STF. 🚩



🌟 Assista os melhores momentos: https://t.co/vFuPtzQwA8 — PT Brasil (@ptbrasil) March 11, 2021

“Imbécil del presidente”

Lula da Silva cargó contra el mandatario Jair Bolsonaro diciendo que Brasil no tiene Gobierno y que es urgente apartarlo del poder, por lo que pidió que la izquierda se movilice y empiece a trabajar en las elecciones de 2022.

Lula pidió a los brasileños que se vacunen contra el COVID-19 y criticó duramente a Bolsonaro. “No sigan ninguna decisión del imbécil del presidente de la República o del ministro de salud, vacúnense”, pidió.

Lula, que a sus 75 años se vacunará en Sao Paulo la próxima semana, remarcó que si Bolsonaro “respetase” al pueblo brasileño, en marzo del año pasado habría creado un comité de crisis para afrontar la pandemia y habría priorizado el dinero para comprar el máximo de vacunas posible.

En su opinión, en la actualidad Brasil sufre con la falta de vacunas “porque un presidente se inventó una tal cloroquina, que el COVID-19 era una gripecita, una cosa de cobardes; ese no es el papel de un presidente de la República en el mundo civilizado”.

“Este país no tiene Gobierno, este país no cuida de la economía, no cuida del empleo, del salario, de la salud, del medio ambiente, de la educación de los jóvenes o de los niños de la periferia, ¿de qué cuidan?”, lamentó el expresidente.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) recordó que cuando él gobernaba Brasil era la sexta economía del mundo y se mostró dispuesto a “retomar” el sueño de un país grande, soberano y capaz de reducir la desigualdad y cuidar de los más pobres.

En contexto

El 8 de marzo el juez del Tribunal Supremo Federal Edson Fachin anuló las condenas por corrupción que pesaban sobre Lula por irregularidades en el proceso; el exmandatario recuperó así la posibilidad de presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de 2022.

El 9 de marzo, el Supremo también empezó a deliberar sobre un recurso presentado por la defensa de Lula hace años en que se pedía que las condenas se anularan con base en la presunta parcialidad del juez Sérgio Moro; la sesión se suspendió sin que los jueces emitieran una decisión final.

Lula realizó su primera aparición pública desde que recuperó sus derechos políticos en la sede del sindicato de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo (Sao Paulo), el lugar donde arrancó su carrera como sindicalista y donde fue recibido por una multitud después de pasar año y medio en la cárcel.

Estuvo rodeado de varias figuras importantes en el PT, como el excandidato presidencial en las elecciones de 2018, Fernando Haddad, pero también de otros partidos, como Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), uno de los nombres más prometedores de la nueva izquierda brasileña.

Fuente: agencia Sputnik.