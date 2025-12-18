Hijo de Jair Bolsonaro perdió su cargo de diputado en Brasil: Ha estado casi todo el año viviendo en EEUU

Este jueves, la Cámara de Diputados de Brasil informó que Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de ese país Jair Bolsonaro, perdió su cargo de diputado por superar el límite de ausencias no justificadas permitidas por la ley.

Según consignó la Agencia Brasil, «en marzo de este año, Eduardo Bolsonaro solicitó una licencia de 120 días para ausentarse del cargo y se mudó a Estados Unidos con su familia, citando persecución política».

Pero, «desde el 20 de julio, cuando terminó su licencia, no ha asistido a ninguna sesión», señala el reporte, recordando en ese sentido que el parlamentario de extrema derecha enfrenta una acusación de coacción ante la Corte Suprema.

«En septiembre, fue denunciado en una investigación sobre sus acciones en Estados Unidos para influir en el juicio que condenó a su padre por intento de golpe de Estado», consigna la Agencia Brasil, refiriéndose a los llamados que hizo Bolsonaro a Trump para que salvara a su padre de la cárcel, llegando incluso a sugerir una intervención militar de EEUU en Brasil.

En tanto, en el marco de este mismo proceso, también se decretó la pérdida de la banca del diputado Alexandre Ramagem, quien fue condenado el pasado mes de septiembre a 16 años de cárcel por su participación en la trama golpista, y que actualmente se encuentra prófugo en el mismo Estados Unidos.

🇧🇷 URGENTE: Câmara cassa os mandatos dos deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ). pic.twitter.com/YWWjbtnatb — Eixo Político (@eixopolitico) December 18, 2025

🚨URGENTE



Hugo Motta ACABA de CASSAR o mandato de EDUARDO BOLSONARO!



– Tudo isso, depois da PRESSÃO POPULAR do povo nas ruas.



GRANDÍSSIMO DIA! 🇧🇷👍 pic.twitter.com/UZ8lYvacBI — Pedro Rousseff (@pedrorousseff) December 18, 2025

GRANDE DIA! Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem CASSADOS!



A Mesa Diretora da Câmara finalmente oficializou o que a lei exige: Eduardo perdeu o mandato por abandono (não aparece na Câmara desde fereiro para passear nos EUA) e Ramagem pela condenação definitiva por GOLPISMO.



É… pic.twitter.com/SnRYv94nEX — Luna (@lunazarattini) December 18, 2025

