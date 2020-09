Histórico avance en el caso Ayotzinapa: Ordenan captura de 70 policías y militares

El fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, anunció este sábado que se han obtenido 70 órdenes de captura contra agentes de la entonces Policía Federal, militares, policías municipales y estatales, así como funcionarios de la antigua Procuraduría General de la República, vinculados al caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas ocurrida hace 6 años en el estado mexicano de Guerrero.

Gómez Trejo informó que de las 70 órdenes de aprehensión se han cumplido 34, «nuestro compromiso es seguir buscando e ir identificando a cada uno de los estudiantes desaparecidos, la unidad investigativa no va a parar, seguiremos buscando», agregó.

«Es la primera vez que se vincula por los hechos a un elemento de la Policía Federal, deberá recordarse que por mucho tiempo se negó la participación de otros cuerpos policíacos en la desaparición», explicó.

«El resultado de las nuevas indagatorias evidencian que durante el Gobierno anterior (entonces presidente Enrique Peña Nieto) hubo inacción para callar la búsqueda y la verdad, esconder las cosas a través de una verdad que no existió», apuntó el fiscal Trejo.

Asimismo, Trejo señaló que durante la administración pasada se intentó dejar impune a los responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, «se confirma el encubrimiento de los responsables del hecho», añadió.

“Los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes están plenamente identificados y se les está procesando con total legalidad” frente a la “manipulación” y el “encubrimiento generalizado” de delitos y de delincuentes realizada por la administración anterior», aseguró por su parte, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

El Gobierno señala que para llegar a la verdad del asunto en estos momentos las autoridades investigan también a narcotraficantes que estarían involucrados y a las autoridades de la Administración anterior por considerar que encubrieron los hechos y crearon una versión “falsa”, tras torturas a presuntos implicados.

López Obrador no descansará hasta que se esclarezca el caso

Las declaraciones del fiscal se dieron en el marco de la conmemoración de los seis años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, un evneto que estuvo liderado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien prometió nunca descansar en el esclarecimiento del caso.

El mandatario aseguró que su gobierno estará satisfecho cuando ya no exista ninguna duda sobre el paradero de los 43 normalistas, «no por la prisa o por presiones vamos a fabricar otra falsedad, otra llamada verdad histórica, tenemos que tener consenso, es decir, todos estar de acuerdo de que así fueron en realidad los hechos».

«Llegar a un acuerdo general para que de esa manera no quede ninguna duda y también que quede claro que no vamos a ocultar nada y no queremos simular para cuestiones de propaganda política. Vamos a seguir adelante, ese es mi compromiso con la investigación y yo espero que lo mas pronto posible tengamos mejores resultados», mencionó.

El presidente mexicano, hizo un llamado al Poder Judicial a erradicar los antiguos vicios de corrupción que, aseguró, están demostrados.

Con información de TeleSur y France24.

