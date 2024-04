Jorge Arreaza, secretario del ALBA-TCP: «Estamos avanzando en activar el Consejo de Movimientos Sociales»

La creación de un Consejo de Movimientos Sociales de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) constituye una de las prioridades de este mecanismo de integración regional, indicó este viernes el secretario ejecutivo de este bloque latinoamericano y caribeño, Jorge Arreaza.

Foto: El Ciudadano

«El ALBA debe ser una voz con autoridad moral conjunta, debemos ir a los foros internacionales con una posición única, discutida, negociada previamente, pero además hay que escuchar a los pueblos para que los gobiernos puedan decidir. Por eso estamos logrando y avanzado en que se active por fin el Consejo de los Movimientos Sociales del ALBA-TCP», afirmó a la prensa durante su participación en el Encuentro para una Alternativa Social Mundial, que se desarrolla en la ciudad de Caracas.

«Este es un mecanismo no de integración, sino de unión y si los pueblos no están plenamente empoderados, no vamos a poder a avanzar en aquello que nos obliga la situación y la coyuntura mundial. Avanzar en lo cultural, en lo político, en lo económico», indicó el excanciller de Venezuela.

Foto: El Ciudadano

Destacó que la agenda del ALBA-TCP está orientada a atender las necesidades de las comunidades más pobres, en superar las desigualdades y abordar los grandes problemas de nuestra sociedad.

«Tenemos tanta diversidad que nos une, pareciera paradójico pero es así, por lo que debemos presentarnos con una sola voz ante el mundo (…) debemos impregnar del espíritu del ALBA al resto de los mecanismos de integración de nuestra América», expresó Arreaza.

Foto: El Ciudadano

«El 14 de diciembre cumplimos 20 años, ojalá podamos instalar el Consejo de Movimientos Sociales de ALBA-TCP», dijo.

Alternativa Social Mundial

Con relación al encuentro que agrupa a 600 delegados nacionales e internacionales, que representan a movimientos sociales de 60 países de América Latina y el Caribe, Europa, Asia y África, el secretario ejecutivo del ALBA-TCP señaló que tiene como uno de sus objetivos crear un documento conjunto denominado «Alternativa Social Mundial».

«Es un documento donde estamos identificando el momento histórico que atravesamos, con el capitalismo, el imperialismo, las guerras, la destrucción de Palestina, los fenómenos financieros, ahí es donde nosotros tenemos que colocarnos y ver como pueblos qué hacer», explicó.

«Ese qué hacer está esbozado en ese documento, qué hacemos en materia de salud. en materia de finanzas, de democracia y gobierno, de cultura, de educación, de vivienda. Ahí está planteada una agenda común y estamos recibiendo insumos en este encuentro», destacó.

«Solo los pueblos seremos capaces de contener al imperialismo en su fase de declive», acotó.

Arreaza llama a los movimientos sociales a apropiarse del ALBA

Al presentar su ponencia «El principio de la unidad como elemento transformador«, el diplomático venezolano destacó que el objetivo del ALBA-TCP es lograr la autodeterminación, que seamos libres y felices con las necesidades satisfechas. Recordó que son 10 los países miembros de la alianza, pero indicó que “ojalá pronto seamos más”

Arreaza planteó que «los pueblos son el combustible, la energía pero necesitan estar en contacto con algo como una institucionalidad democrática para poder comunicar su sentir».

Señaló que esta alianza «es la gran plataforma, el gran aporte geopolítico, que los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez le legan a los pueblos”.

En su presentación abogó por la necesidad de construir un método para la construcción de ese Consejo de Movimientos Sociales, pero no desde la burocracia de la secretaría ejecutiva y desde las cancillerías.

“Solo es posible hacerlo con ustedes”, exhortó a las organizaciones y movimientos sociales presentes en el encuentro, convocada por la Alianza y el Instituto Simón Bolívar y a la cual acudieron también intelectuales y dirigentes políticos internacionales.

“Nos reunimos con los movimientos hace tres días y les decía, aprópiense del ALBA, empodérense, el ALBA no es solo para los gobiernos. Los gobiernos están como consecuencia de que los pueblos se mueven en esa dirección, pero hay que lograr que ustedes asuman que el ALBA, así como El Libertador, Simón Bolívar, son de los pueblos del mundo. Debemos tener mucha claridad de lo que significa Bolívar”, dijo el secretario ejecutivo de la alianza.

Foto: El Ciudadano

“El ALBA no puede ser una Cumbre que se realiza dos veces al año con presidentes, nosotros tenemos que asumirlo como algo de los pueblos. Hablarle a nuestros hijos del ALBA”, dijo Arreaza.

“Si no hay ALBA lo que tenemos son proyectos liberales, neoliberales. Basta de la mezquindad, de la fragmentación. La unidad es el único camino posible para actuar en lo concreto”, enfatizó.

«Tenemos que ser complementarios, respetar las asimetrías, respetar las realidades económicas y leyes de cada país», agregó.

Foto: El Ciudadano

Agenda del Consejo de Movimientos Sociales

Indicó que el método para crear el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA-TCP, debe tener una agenda y un programa, y ser una alternativa social mundial de un nuevo momento para la humanidad, en que exista cooperación, solidaridad, complementariedad, defensa de la identidad y cultura latinoamericana.

Remarcó que si los pueblos no son capaces de ponerse de acuerdo mínimamente, “no podremos lograr nuestros propósitos” y señaló que la unidad es el único camino posible para avanzar.

El secretario ejecutivo aseveró que el ALBA-TCP debe ser la herramienta común. “Lleven las banderas y espíritu de ALBA, no tenemos más tiempo, hay que pasar a la acción, a la agenda concreta”, instó.

Arreaza planteó que espera «la próxima vez que nos veamos esté presente el Consejo de Movimientos Sociales y ojalá el 14 de diciembre venidero podamos oficializar su creación”, durante la celebración de una reunión cumbre en La Habana, Cuba, por los 20 años del surgimiento del mecanismo integrador.

