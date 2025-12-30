La defensa de Venezuela es la defensa del derecho de todos los pueblos a decidir su camino sin bloqueos ni saqueos

Las y los abajo firmantes, partidos comunistas, organizaciones del movimiento obrero y popular, y personalidades de Nuestra América, denunciamos ante nuestros pueblos y la comunidad internacional el régimen de agresión integral que el gobierno de los Estados Unidos de América mantiene contra la República Bolivariana de Venezuela.

Este régimen se expresa en:

• Medidas coercitivas unilaterales (“sanciones”) de carácter ilegal y extraterritorial, condenadas reiteradamente por organismos y relatores de Naciones Unidas por constituir castigo colectivo y violar la Carta de la ONU, el principio de no intervención y el derecho de los pueblos a la autodeterminación.

• Bloqueo económico, financiero y comercial, que impide importaciones esenciales de alimentos, medicinas, insumos y repuestos, y obstruye pagos y cobros internacionales de empresas y organismos venezolanos.

• Apoderamiento y saqueo de activos del pueblo venezolano en el exterior, incluyendo la apropiación de CITGO, Monómeros y otras empresas, así como la retención de reservas de oro en el Banco de Inglaterra. Esto constituye piratería moderna y robo de patrimonio público.

• Amenazas militares y militarización del Caribe, con despliegues navales, “operaciones conjuntas” y preposicionamiento de “reservas de guerra”, así como la promoción de células mercenarias y operaciones encubiertas.

• Injerencia política directa, mediante la fabricación de “gobiernos paralelos”, intentos de desconocer elecciones, financiamiento a operaciones de desestabilización y lawfare.

• Campañas de desinformación y guerra mediática para justificar la agresión y socavar la cohesión nacional.

Estas acciones han producido daños humanos medibles: deterioro de indicadores sociales, restricciones de acceso a bienes básicos y afectación del derecho al desarrollo del pueblo venezolano. Nada de esto es “sanción dirigida”: es bloqueo contra una nación.

Exigimos:

• Levantamiento inmediato, total e incondicional de todas las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y sus instituciones, en concordancia con la Carta de la ONU y el Derecho Internacional.

• Devolución íntegra de activos y empresas saqueados o retenidos, así como reparaciones por los daños causados.

• Fin de la militarización del Caribe y cese de toda amenaza o acción de fuerza directa o encubierta.

• Respeto irrestricto a la soberanía y a los procesos electorales y constitucionales de Venezuela; rechazo a cualquier intento de tutelaje, “certificación” o desconocimiento de su institucionalidad.

• Fin de la extraterritorialidad de la legislación estadounidense y sus efectos sobre terceros países, bancos y empresas de la región.

Llamamos:

• A los gobiernos de Nuestra América a no secundar ni “acomodar” sanciones ajenas, a restablecer y ampliar relaciones comerciales y financieras en monedas locales con Venezuela, y a impulsar en CELAC, ALBA, CARICOM y UNASUR resoluciones y mecanismos regionales que blinden a nuestros países frente a agresiones de potencias.

• A los parlamentos, sindicatos, centrales obreras, organizaciones campesinas, feministas, juveniles, culturales y académicas a construir un frente continental anti-bloqueo, con campañas de agitación y formación, pronunciamientos y acciones coordinadas.

• A los medios populares y a la comunidad cultural a romper el cerco informativo y a narrar la verdad sobre el impacto criminal del bloqueo y el robo de activos.

• A organizar una Semana Continental de Solidaridad con Venezuela cada año (proponemos la última semana de febrero), con movilizaciones, foros, brigadas y acciones sindicales, y a sostener una vigilancia activa ante cualquier escalada.

Proponemos:

• Establecer un Mecanismo de Cooperación Humanitaria Soberana entre estados y empresas públicas de la región para garantizar cadenas de suministro de alimentos, medicinas, insumos y repuestos hacia Venezuela, sin aceptar tutelajes ni condicionalidades.

• Promover convenios de cooperación energética y tecnológica (renovación de PETROCARIBE y acuerdos bilaterales) que apoyen la recuperación productiva venezolana y la integración regional.

• Impulsar en cada país observatorios jurídicos contra la extraterritorialidad y el lawfare, y respaldar a las acciones ante foros internacionales que Venezuela emprenda por daños y reparaciones.

Afirmamos:

La defensa de Venezuela no es asunto de una sola nación: es la defensa del derecho de todos nuestros pueblos a decidir su camino sin bloqueos ni saqueos. El bloqueo, las sanciones y la militarización matan; la soberanía, la cooperación entre iguales y la solidaridad salvan.

¡Alto al bloqueo! ¡Devuelvan lo robado! ¡Fuera manos de Venezuela!

Partido Comunista Colombiano.

Partido Comunista do Brasil.

Partido Comunista de Ecuador.

Partido Comunista del Estado Plurinacional de Bolivia.

Partido Comunista de Honduras.

Partido Comunista Mexicano.

Partido Comunista Peruano.

Partido Comunista de Uruguay.

Partido Comunista de Venezuela.

Partido de la Revolución Morazanista. (comunista).

Partido del Pueblo de Panamá.

Partido Guatemalteco del Trabajo.

Partido Vanguardia Popular. Costa Rica.

RASIN Kan Pèp La Haití.

CNCP Martinica.

Movimiento Caamañista República Dominicana.

Coordinación técnica:

Daniel Jadue

Lois Pérez Leira.-