Lula celebra con champán el primer caza supersónico Gripen fabricado en Brasil

En un acto que marcó un hito un hito para la soberanía y la industria de defensa, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva bautizó, rociándolo con una botella de champán, el primer caza supersónico F-39E Gripen fabricado en la nación suramericana.

La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones de la empresa aeronáutica brasileño Embraer ubicada en la ciudad de São Paulo, y el propio mandatario utilizó sus redes sociales para calificar el instante como “muy simbólico”.

«Hoy, el cielo brasileño es el escenario de un momento histórico», publicó Lula en X.

«Volé escoltado por el primer Gripen fabricado en Brasil. Un momento muy simbólico, que demuestra que es un país que cree en sí mismo, invierte en tecnología y reafirma su soberanía», indicó en su mensaje que acompañó con un video.

Hoje o céu do Brasil é palco de um momento histórico. 🇧🇷✈️



Voei escoltado pelo primeiro Gripen produzido no Brasil. Um momento muito simbólico, que mostra um país que acredita em si mesmo, investe em tecnologia e reafirma sua soberania.



🎥 @ricardostuckert pic.twitter.com/nVlhRsVZYs — Lula (@LulaOficial) March 25, 2026

La aeronave fue presentada formalmente el pasado 25 de marzo y representa el primer avión de combate supersónico producido íntegramente en Brasil, un logro que la Presidencia no dudó en calificar como “inédito en América Latina”.

Según destacó la Fuerza Aérea Brasileña, la culminación de este proyecto no solo fortalece la soberanía nacional, sino que posiciona al país como un actor estratégico en el desarrollo aeronáutico militar a nivel global.

El ministro brasileño de Defensa, José Múcio, aprovechó la ocasión para resaltar las implicancias estratégicas del programa. En su discurso, enfatizó que el proyecto “permite consolidar nuestro poder de disuasión, incrementando nuestra capacidad para garantizar la soberanía nacional y la seguridad regional”.

Señaló que la producción del caza en suelo brasileño garantiza tener acceso a tecnología de punta, así como a una «mayor autonomía» en logística y mantenimiento.

Por su parte, el vicepresidente Geraldo Alckmin planteó que “la industria de defensa es un seguro para la soberanía nacional” y le permite al gigante suramericano “estar a la vanguardia del desarrollo industrial”, consignó DW.

Brasil prefirió aviones Saab en lugar de Rafale o Boeing

La elección del modelo sueco no fue un hecho menor. Brasil adjudicó en 2014 un contrato con la empresa Saab para la adquisición de 36 aviones de combate supersónicos, de los cuales 15 serán ensamblados en la unidad de Embraer ubicada en Gavião Peixoto, en el interior de São Paulo. El primer ejemplar de la flota había sido recibido por la nación latinoamericana en septiembre de 2020, pero la fabricación local del modelo ahora presentado constituye el paso definitivo hacia la autonomía tecnológica buscada por Brasilia.

La preferencia por el Gripen sueco por encima del Rafale, del fabricante francés Dassault Aviation, y del F/A-18 Super Hornet, de la estadounidense Boeing, fue el resultado de una negociación compleja que combinó criterios técnicos, financieros y geopolíticos.

Sin embargo, el proceso de selección estuvo en el centro de la polémica. Las condiciones de adjudicación del contrato fueron objeto de investigación en Brasil debido a sospechas de corrupción que perjudicaban particularmente la candidatura del Rafale francés. En el marco de ese caso, Lula fue procesado tras sus primeros mandatos, que abarcaron de 2003 a 2010. No obstante, en 2021, el presidente fue finalmente absuelto por falta de pruebas.

Defensa y desarrollo tecnológico como prioridad

La ceremonia de bautizo del Gripen se produce en un momento en que Brasil reivindica su tradición pacífica, pero también reconoce la necesidad de modernizar y equipar el sector de defensa nacional ante el convulso contexto geopolítico actual.

La presentación del caza ocurre en un momento de tensión en la región, provocado por la postura belicosa del presidente estadounidense, Donald Trump, contra gobiernos que no son afines ideológicamente a la derecha-

Con este hito, Brasil no solo se convierte en el primer país de América Latina en producir un caza supersónico en su propio territorio, sino que también consolida una alianza estratégica con la empresa sueca que abarca la transferencia de tecnología y el desarrollo conjunto de sistemas.

El proyecto fortalecerá la soberanía aérea, reduciendo la dependencia de proveedores extranjeros e impulsando la Base Industrial de Defensa (BID), ya que el contrato prevé la transferencia de tecnología y la capacitación de profesionales brasileños.

De acuerdo con la Fuerza Aérea Brasileña, se creará una gran cantidad de puestos de trabajo a partir de este proyecto, que integra la industria nacional a la cadena global del sector. El programa ya ha generado más de 2 mil empleos directos y cerca de 10 mil indirectos.

El Gripen puede participar en una variedad de misiones, desde operaciones de defensa a otras de reconocimiento y ataque, y dispone de sensores, armamento y sistemas para «maximizar el desempeño en ambientes complejos», según un comunicado de Saab.