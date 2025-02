Lula da Silva se opone a suministrar armas a Ucrania: «Brasil solo enviará misiones de paz»

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó la negativa de su gobierno a suministrar armas a Ucrania en medio del conflicto con Rusia. Durante una reunión con el primer ministro de Portugal, Lula recordó que en 2023 ya había rechazado una solicitud similar por parte del canciller alemán, Olaf Scholz, quien buscaba apoyo militar para Kiev.

«Le dije a mi amigo Olaf Scholz que no venderé un arma para matar a un ruso ni para matar a cualquier persona», expresó Lula, reafirmando su postura de no involucrar a Brasil en la guerra. Además, el mandatario brasileño enfatizó su compromiso con una solución pacífica al conflicto y subrayó que su país solo participará en misiones de paz, no en el envío de tropas o armamento.

Brasil ya había marcado su posición cuando se negó a vender municiones para tanques Leopard-1 a Alemania, luego de conocer que Berlín planeaba transferirlos a Ucrania. Asimismo, en 2023, Brasil junto a China propuso un plan de paz de seis puntos, destacando que las negociaciones diplomáticas son la única vía viable para resolver la crisis en Ucrania.

Esta postura pacifista se mantiene firme en la política exterior de Lula, quien aboga por el diálogo como la mejor herramienta para poner fin a los conflictos internacionales, alejando a Brasil de la confrontación bélica directa.

