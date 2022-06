Lula promete detener la minería ilegal en áreas indígenas de Brasil

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito según las encuestas para las próximas elecciones en Brasil, criticó este sábado la política ambiental del gobierno de Jair Bolsonaro y dijo que en un eventual gobierno suyo prohibirá la minería en tierras indígenas.

«No hay término medio en este negocio. Tenemos que tener el valor de decir: no habrá minería en las tierras indígenas de este país. Si el minero dice ‘entonces no le votaré’, no hay problema. Habrá que respetar los terrenos delimitados como zonas de protección ambiental. No habrá concesiones», dijo Lula habló en un encuentro organizado por su equipo de pre-campaña para discutir temas ambientales de su programa de gobierno.

El líder izquierdista dijo que el Estado necesita retomar la responsabilidad en el área ambiental y que va a «deshacer» las políticas ambientales del actual gobierno. «Primero tenemos que recuperar el nivel que teníamos antes. Tendremos que revocar decretos, deshacer todo lo que hicieron y atender de manera efectiva y respetuosa a las naciones indígenas dispersas por el país. Somos nosotros los que les debemos, no ellos los que nos deben», afirmó.

Lula también citó a Bolsonaro, cuando este viernes habló de «ir a la guerra» contra los enemigos internos. «Estamos luchando contra una parte de la sociedad organizada de forma miliciana. Ayer mismo, en un acto en Paraná, Bolsonaro dijo: ‘Vamos a tener que ir a la guerra’. No quieren perder. Enfrentarse a los mineros es algo complicado, porque la fiebre del oro es algo que hace que los ciudadanos hagan cualquier cosa», dijo Lula.

Por último, aprovechó para elogiar a la exsenadora y exministra de Medio Ambiente de su gobierno Marina Silva, líder del Partido Socialista Brasileño y la Red de Sostenibilidad, en momentos en que busca su apoyo. «Creo que acertamos con los ministros. Marina [Silva] fue una ministra extraordinaria. [Carlos] Minc es un muy buen tipo. Y luego Izabella [Teixeira], que ganó mucha responsabilidad por la efectividad de su trabajo».

A cuatro meses de las elecciones presidenciales, Lula mantiene una ventaja clara en la intención de voto con respecto a Bolsonaro, de acuerdo a las últimas encuestas publicadas.

Fuente: Agencia Regional de Noticias