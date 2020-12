Maduro dice que dejará la presidencia si la oposición gana las parlamentarias

“Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la presidencia. Si la oposición gana las elecciones (de la Asamblea Nacional), yo no me quedaré más aquí. Dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela“, aseguró este martes 1 de diciembre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En un acto de Gobierno transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, el mandatario pidió perdón a sus seguidores por la crudeza de su planteamiento.

Asimismo, afirmó que no desea cinco años más con la derecha dirigiendo la mayoría de Asamblea Nacional (AN). “Si la oposición saca más votos que nosotros y nos ganan las elecciones el domingo, ya, tomaremos otro camino, pero ya”, enfatizó.

La oposición dijo que las elecciones del #6Dic de 2020, son un plebiscito ¡Acepto el Reto! Vamos a ver quién gana, si ganamos; seguiremos hacia adelante, pero si perdemos la Asamblea Nacional, me voy de la Presidencia de la República. ¡Mi destino está en manos del Pueblo! pic.twitter.com/PnH6TTOWXq — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 2, 2020

El jefe de Estado dijo que asumía esa postura “con valentía”, pero mostró su confianza en que el chavismo obtendrá un victoria. “No le tengo miedo a este reto. Sé que el pueblo va a salir a votar y vamos a tener un gran triunfo de la Revolución Bolivariana, de la patria de Bolívar, de las fuerzas de Chávez, así lo digo, así lo creo y así será”, sostuvo.

De acuerdo con el reporte de la cadena RT, Maduro consideró que se trata de “unas elecciones históricas”, donde se elige “el futuro” del país.

“Vamos a elegir si queremos una Venezuela independiente, soberana, de pie, rebelde, orgullosa de su historia, o sencillamente le dejamos otra vez la AN a la derecha y la oposición”, agregó.

¿Plebiscito?

En las últimas semanas, los candidatos de oposición que decidieron participar en las elecciones parlamentarias han llamado a la población a votar, asegurando que estos comicios son una especie de plebiscito contra Maduro, reseñó la agencia Sputnik.

Maduro repudió que sus adversarios en la campaña electoral para estos comicios hayan construido un discurso en base a las consecuencias de las sanciones y afirmando que desde el parlamento lo sacarán del poder.

“El próximo domingo es un plebiscito para sacar a Maduro” [ha dicho la oposición], entonces yo he pensado muy bien, soy un guerrero, un combatiente, nunca me he rendido y nunca me rendiré y por eso les digo (…) a toda la oposición: acepto el reto”, añadió.

Foto: HispanTV/Referencial.

En los últimos comicios parlamentarios, realizados en el año 2015, la oposición venezolana conquistó 112 (65,27 %) de las 167 curules, obteniendo la primera victoria electoral de peso en 17 años.

En esta oportunidad, los venezolanos deben elegir a 277 diputados, un 66 % más de curules, entre 14.000 candidatos de 107 partidos políticos, quienes conformarán un nuevo parlamento que regirá hasta el año 2026.

Fuentes: RT, Agencia Sputnik.