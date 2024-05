Argentina reporta una inflación interanual de 289.4%

Buenos Aires. Argentina registró una inflación de 289.4 por ciento interanual y de 8.8 por ciento en abril, el primer dato mensual de un dígito desde octubre pasado, informó este martes 14 de mayo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El país acumuló un alza de precios en el primer cuatrimestre de 65 por ciento, con fuertes incrementos en rubros como el de «vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles» y en «comunicación» que aumentaron más de 100 por ciento.

En la comparación interanual, los más fuertes incrementos se registraron en «comunicación» (369.1 por ciento), «bienes y servicios varios» (360.2 por ciento), «salud» (341.1 por ciento) y «transporte» (325.9 por ciento).

Respecto al dato intermensual, el más bajo de los últimos seis meses, el alza de precios se concentró principalmente en el rubro «vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles» con 35.6 por ciento, mientras que los alimentos y bebidas alcohólicas explicaron el descenso del indicador al reportar subidas de 6 y 5.5 por ciento, respectivamente.

Pese a la desaceleración inflacionaria, analistas locales consideraron que los precios de los bienes y servicios básicos aún se mantienen en niveles altos y los salarios todavía no compensan la pérdida del poder adquisitivo registrada a finales del año pasado, así como a principios del 2024, luego de que la inflación alcanzó un pico superior al 25 por ciento en diciembre.

En los establecimientos comerciales de la ciudad de Buenos Aires se ha evidenciado una desaceleración en la inflación durante los últimos dos meses. No obstante, según algunos empleados de estos locales, el consumo sigue mostrando una disminución.

«Por el momento los precios se están manteniendo por una cuestión de que estamos en temporada, pero hace unos meses, más que nada con el tema de las elecciones, sí se vio un aumento de los precios», dijo a Xinhua Ariadna Canessa, empleada de un local de indumentaria en el microcentro porteño.

Para Canessa, la baja de los valores podría indicar además una merma del consumo.

«El hecho de que bajen los precios no es necesariamente algo bueno, es porque no se está vendiendo. Yo siento que eso le está pasando más o menos a todos los comercios de la zona, que el hecho de que haya ofertas no es necesariamente algo bueno, sino que (aplican las ofertas porque), justamente se tiene que vender, sobre todo los que venden comida, porque si no venden se les vencen los alimentos»

Ariadna Canessa

Empleada de un local de indumentaria en el microcentro porteño