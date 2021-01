Organización brasileña denuncia uso ilegal de agrotóxicos: Cayó en represa que abastece de agua a más de 10 millones de habitantes

#NotaPública 📄 "Não ao acordão do governo de Minas com a Vale S/A: Zema, o Rei da hipocrisia e da subserviência às mineradoras!"



Organizações se manifestam contra contradições do governador de Minas em ato de homenagem aos 272 mortos em Brumadinho. Leia: https://t.co/XQFimcLqyo pic.twitter.com/ReDJfWgfLH