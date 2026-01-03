Organizaciones sociales y políticas chilenas convocan a movilización fuera de la Embajada de EEUU por agresión a Venezuela

Mediante un comunicado público emitido por Alba Movimientos - Capítulo Chile, organizaciones sociales como MODATIMA y la Central Autónoma de Trabajadores, en conjunto a organizaciones políticas como PSOL Chile, Partido Popular e Izquierda Libertaria, entre otras, convocan a movilización fuera de la Embajada de Estados Unidos este sábado 3 de enero a las 18:00 horas bajo la consigna "El ataque a Venezuela es un ataque en contra de América Latina".

Autor: Javier Pineda
Ante los graves hechos denunciados durante la madrugada de hoy, que incluirían una acción militar estadounidense y el secuestro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, organizaciones sociales chilenas han emitido un llamado urgente a la movilización popular.

El comunicado, emitido por Alba Movimientos – Capítulo Chile, califica los eventos como una «agresión imperialista» y una «extrema amenaza neocolonizadora para toda América Latina», acusando a los Estados Unidos de violar gravemente el Derecho Internacional, la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

«Convocamos al pueblo chileno a movilizarnos para repudiar esta agresión en contra de América Latina», señala el texto, que hace un llamado explícito a concentrarse frente a la sede diplomática norteamericana.

Detalles de la Convocatoria:

  • Motivo: Repudio a la intervención denunciada en Venezuela y solidaridad con el pueblo venezolano.
  • Hora: 18:00 horas de hoy.
  • Lugar: Frente a la Embajada de Estados Unidos en Chile, ubicada en Avenida Andrés Bello 2800 (Metro Tobalaba), comuna de Providencia.
  • Convoca: Alba Movimientos – Capítulo Chile.
  • Adhieren: MODATIMA; Central Autonoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile – CAT, Partido Solidaridad para Chile, Izquierda Libertaria, Juventud Libertaria, Partido Popular, Colectiva Ecosocialistas.

La convocatoria se enmarca en un contexto de máxima tensión internacional y representa la respuesta inmediata de sectores del movimiento social y político chileno identificados con la integración latinoamericana y la oposición a las intervenciones extranjeras en la región.

