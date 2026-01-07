Partidos comunistas y obreros de América Latina y El Caribe emiten declaración conjunta contra la agresión de EEUU a Venezuela

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LOS PARTIDOS COMUNISTAS Y OBREROS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR LA LIBERTAD DE NICOLÁS MADURO Y CONTRA LA AGRESIÓN IMPERIALISTA

​Los Partidos Comunistas y Obreros de América Latina y el Caribe, ante la gravedad de los hechos recientes, denunciamos la política colonialista descarada de la administración de Donald Trump que pone en peligro inminente a todos los pueblos de Nuestra América.

Sin ningún rastro de vergüenza, el gobierno estadounidense ha manifestado públicamente sus intenciones de apropiarse de los recursos estratégicos de Venezuela y de todo nuestro continente, reivindicando la nefasta Doctrina Monroe al señalar ante el mundo que nuestras naciones soberanas son el patio trasero del imperio.

​Ante esta situación grave y casi inédita en nuestra historia, manifestamos nuestro más enérgico repudio a los bombardeos realizados, los cuales representan una violación criminal a la soberanía de los pueblos.

Exigimos la libertad inmediata de Nicolás Maduro y de su esposa, la combatiente Cilia Flores, víctimas de la persecución y el asedio de la política exterior yanqui que busca desestabilizar la región por la vía de la fuerza.

Hacemos un llamado urgente a las clases trabajadoras de nuestros países y a todos los sectores progresistas a movilizarse en las calles para repudiar estas agresiones y defender la dignidad continental. No permitiremos que el saqueo y la prepotencia imperialista decidan el destino de nuestras patrias.

​Firman:

​Partido Comunista de Venezuela

Partido Comunista de Colombia

Partido Comunista do Brasil (PCdoB)

Partido Vanguardia Popular (Costa Rica)

Partido Comunista de Guatemala (PCG)

Partido Comunista Méxicano (PCM)

Partido del Pueblo de Panama. (Comunista)

Partido Comunista del Uruguay (PCU)

Partido Comunista del Estado Plurinacional de Bolivia

Partido Comunista de Ecuador

Partido Comunista de la Argentina

Partido Comunista Peruano

Partido Comunista de Honduras

Movimiento Morazanista de Honduras (comunista)

Movimiento Caamañista (República Dominicana)

RASIN KAN PÈP LA Haití.

Adhesiones particulares:

Daniel Jadue, ex alcalde de Recoleta, Partido Comunista de Chile.

Hugo Gutiérrez, ex diputado del PC Chile

Boris Barrera Moreno, diputado del PC Chile

Nathalie Castillo, diputada del PC Chile

Sigfrido Reyes, expresidente del Parlamento Salvadoreño, fundador del Frente Farabundo Marti por la Liberación Nacional

Nidia Díaz, Comandanta y exdiputada del Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional

Carlos Castaneda, excanciller de El Salvador, fundador del Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional

Cesar Montes, Comandante, Guatemala

Pablo Monsanto, Comandante, Guatemala

Lois Pérez Leira, Secretario Ejecutivo de la internacional Antiimperialista de los Pueblos

Stella Calloni, periodista y escritora de Argentina

Sergio Rivera, Coordinador General del Poder Popular de Honduras

Armando Orellana, candidato designado por Libre, Honduras

Norma Guevara, fundadora del FMLN, El Salvador

Patricio Brodsky, sociólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires

Lorena Lores, cantante y actriz, Argentina

Geraldina Colotti, periodista, escritora internacionalista, exguerrillera, Italia.