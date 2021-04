Perú: Castillo suspende actividades de campaña por descompensación respiratoria

El candidato a la presidencia de Perú, Pedro Castillo (Perú Libre, izquierda), suspendió sus actividades de campaña por una descompensación respiratoria.

«Nuestro candidato Pedro Castillo está siendo trasladado de urgencia a una clínica de Lima por una descompensación respiratoria. Las actividades programadas de hoy (jueves) quedan suspendidas», informó el partido político Perú Libre en su cuenta de la red social Twitter.

Por su parte, el propio Castillo se manifestó acerca de sus repentinos problemas de salud. «Estimados/as compatriotas: les agradezco por autoconvocarse el día de hoy (jueves) en diferentes lugares de Lima. Sin embargo, por temas de salud, les comunico, con pesar, que no podré asistir. Mi abrazo y disculpas para todos los que llegaron. Sabremos recompensar este momento», comunicó el político a través de Twitter.

El candidato de Perú Libre tenía planeado para este jueves tres encuentros en distritos de la periferia de la capital peruana, pero todos fueron cancelados.

Ningún vocero de la agrupación ha ofrecido mayores detalles de la salud de Castillo. El candidato tenía pactado un debate con su rival Keiko Fujimori ,del partido Fuerza Popular (derecha), en el departamento de Cajamarca (sur). Ambos se enfrentarán en segunda vuelta en comicios programados para el 6 de junio.

El cruce entre ambos aspirantes fue convocado originalmente para el domingo, pero Castillo se ofreció a darlo este sábado 1 de mayo en la Plaza de Armas de Chota, en la región de Cajamarca.

Fujimori aceptó: «El señor Pedro Castillo se sigue corriendo y rehuyendo al debate poniendo nuevas excusas y condiciones. Y ahora sale con que no puede el domingo en la noche para que nos vea todo el país en directo. Pero a diferencia de él, yo no me corro. No me asusta. Acepto su nueva condición de ir el sábado a Chota«, dijo la hija del expresidente Alberto Fujimori en sus redes sociales.

En las elecciones generales, el candidato de izquierda Pedro Castillo ha sido la gran sorpresa. Alcanzó el 19,099 % de los votos y le ha sacado seis puntos de ventaja a Keiko Fujimori, con13,368 %.

Fuente: Agencia Sputnik, RT.