Policía hincha de Boca se quitó la vida tras derrota ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores: ¿Cuáles fueron sus últimas palabras?

"Boca es una basura porque a mi hijo me lo mataron. Por ellos se mató mi hijo. Por Boca. Yo ahora no lo tengo y no hay ningún jugador ni nadie que a mí me dé el pésame”, afirmó la madre del policía.