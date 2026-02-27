Porto Alegre levanta la bandera antifascista: conferencia internacional reunirá a fuerzas contra la extrema derecha y el imperialismo

En un contexto de creciente preocupación global por el avance de movimientos de extrema derecha e imperialistas, la ciudad brasileña de Porto Alegre se prepara para convertirse, entre el 26 y el 29 de marzo de 2026, en el epicentro de la resistencia global. La Conferencia Internacional Antifascista por la Soberanía de los Pueblos promete reunir a un arcoíris de fuerzas políticas y sociales de más de un centenar de países, retomando el espíritu de lucha y encuentro que hace 25 años caracterizó al Foro Social Mundial.

La capital del estado de Rio Grande do Sul será el escenario de un encuentro de magnitudes significativas que se desarrollará durante cuatro días de intensas actividades.

El núcleo de los debates se centrará en la lucha contra la extrema derecha y el imperialismo, con un enfoque transversal en la defensa de los derechos de las clases populares, la naturaleza, los derechos de las mujeres, de los LGBT+, de los migrantes y de los pueblos oprimidos.

Un manifiesto global alerta sobre el avance neofascista

El impulso para esta cumbre no surge de la nada. Detrás de la conferencia hay una articulación internacional materializada en un manifiesto. Según informó el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) , más de 500 políticos, teóricos y activistas de un centenar de países, junto con 900 ciudadanos, suscribieron un llamado “para reforzar la acción antifascista y antimperialista internacional”. La preocupación es compartida y el diagnóstico es alarmante: el avance de la extrema derecha a nivel global.

A través de este manifiesto que fue firmado por políticos, teóricos, activistas, universitarios, responsables sindicales, intelectuales, escritores, militantes feministas, ecologistas, antirracistas, anticapitalistas e internacionalistas, se lanzó una advertencia contundente sobre el momento político que atraviesa el mundo.

El texto alerta que “la extrema derecha y neofascista avanza en todos los continentes”.

No se trata de un fenómeno aislado de ciertas naciones, sino de una ofensiva coordinada y global. Los firmantes detallan que las políticas impulsadas los sectores de la extrema derecha y defensores del imperialismo buscan, en esencia, desmantelar el estado de bienestar y los derechos conquistados.

En concreto, señalan que sus objetivos son “aniquilar derechos y protecciones laborales”, impulsar “la privatización de servicios públicos” y endurecer políticas migratorias que califican de “inhumanas”, al mismo tiempo que promueven un aumento del gasto militar.

El manifiesto profundiza en las causas estructurales de este fenómeno, vinculándolo directamente con las dinámicas del capitalismo contemporáneo.

“El deseo de acumular riqueza en manos del capital, la búsqueda desenfrenada del máximo beneficio… se manifiesta también en la intensificación de las agresiones imperialistas para apoderarse de los recursos y explotar a las poblaciones”, indicaron en el texto.

Esta declaración establece un vínculo directo entre la agenda económica neoliberal y el auge de la extrema derecha y la intensificación de las agresiones imperialistas y coloniales, cuya motivación es lograr acaparar los recursos naturales y dominar a los pueblos.

Ante este escenario, se hace necesaria la construcción de una coordinación común para enfrentar unas amenazas que consideran cada vez más graves.

Según los firmantes, la pluralidad de las fuerzas comprometidas contra la extrema derecha, el fascismo y el imperialismo, lejos de ser un obstáculo, constituye un vehículo para construcción de una coordinación común a la altura de amenazas cada vez más graves, consignó Público.

Agenda de la Conferencia Internacional: intercambio de ideas y movilización popular

La conferencia en Porto Alegre ha sido diseñada como la concreción de ese llamado a la coordinación. El evento no se limitará a debates cerrados, sino que combinará la acción institucional, la movilización en las calles y el intercambio académico y militante.

Las actividades comenzarán el jueves 26 de marzo con un espacio dedicado a la política institucional: el Foro de las Autoridades Antifascistas, que tendrá lugar en el salón de la asamblea legislativa del Estado de Rio Grande do Sul, de 14:00 a 17:30.

En este foro participarán parlamentarios y otros representantes electos de diferentes países de Europa y las Américas. Esta actividad incluye una mesa redonda de parlamentarios titulada «Papel y límites de la acción institucional en la lucha democrática», seguida de una mesa redonda de gobiernos que abordará «La radicalización de la democracia en los gobiernos populares».

El carácter combativo y popular del encuentro se hará evidente con la Marcha de Apertura de la 1ª Conferencia Internacional Antifascista por la Soberanía de los Pueblos por las calles de Porto Alegre.

Este acto simbólico busca rescatar la memoria del primer Foro Social Mundial, celebrado en la misma ciudad hace un cuarto de siglo, y proyectar la lucha hacia el futuro.

Diez grandes conferencias para abordar las múltiples dimensiones de la lucha

A partir del viernes 27 y hasta el domingo 29 de marzo, el campus de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) será la sede principal de las actividades académicas y políticas, albergando sucesivamente 10 grandes conferencias y decenas de actividades autogestionadas.

El viernes 27 de marzo arrancará con la apertura oficial a cargo del comité organizador, al que le seguirá la primera gran conferencia titulada «La ofensiva de la extrema derecha en el mundo: causas, consecuencias y desafíos» .

Tras una pausa, la jornada continuará con la segunda conferencia: «La lucha de los trabajadores contra el neoliberalismo y el fascismo»,

Posteriormente, el foco se pondrá en el país anfitrión con «Brasil bajo la amenaza de la extrema derecha y del imperialismo» y el día concluirá con la cuarta gran conferencia, «La solidaridad entre los pueblos y la lucha antiimperialista».

El sábado 28 de marzo estará dedicado por la mañana a las actividades autogestionadas permitiendo el intercambio horizontal entre los participantes. P

En horas de la tarde se abordarán temas candentes de la geopolítica actual. La quinta gran conferencia se centrará en «La resistencia palestina al genocidio y a la opresión del Estado de Israel» y le seguirá la sexta conferencia: «La lucha contra el fascismo en las Américas» .

La jornada sabatina culminará con la séptima conferencia, que vinculará la crisis ecológica con las luchas sociales: «La lucha contra el negacionismo climático y por la reforma agraria en el contexto de la crisis ambiental».

El domingo 29 de marzo, la jornada final comenzará con la octava gran conferencia, que abordará las luchas identitarias y de derechos civiles como eje central de la resistencia: «Antirracismo, feminismo y derechos civiles en la lucha contra el fascismo».

Más tarde, los asistentes reflexionarán sobre el papel del conocimiento en la soberanía de los pueblos con la novena conferencia: «Educación, ciencia y tecnología para la soberanía de los pueblos».

Acto seguido,se celebrará la décima y última gran conferencia: «Resistencias, articulaciones y alternativas democráticas» .

El punto culminante del evento será la Asamblea general, donde se discutirá y, se espera, se apruebe la Carta de Porto Alegre, un documento que buscará sintetizar los debates y trazar una hoja de ruta común para las fuerzas antifascistas y antiimperialistas a nivel internacional.

A continuación, el programa de las grandes conferencias y el horario detallado por la CADTM.

-Jueves 26 de marzo

Foro de las autoridades antifascistas

• 14:00 – Apertura del Foro de las autoridades antifascistas

• 14:30 – Mesa redonda de parlamentarios: «Papel y límites de la acción institucional en la lucha democrática»

• 16:00 – Mesa redonda de gobiernos: «La radicalización de la democracia en los gobiernos populares»

• 17:30 – Cierre

• 18:00 – Marcha de apertura de la 1ª Conferencia Internacional Antifascista y Antiimperialista por la Soberanía de los pueblos

-Viernes 26 de marzo

• 09:00 – Apertura (Comité organizador)

• 09:30 – 1ª Gran conferencia: La ofensiva de la extrema derecha en el mundo: causas, consecuencias y desafíos

• 12:00 a 14:00 – Actividades autogestionadas

• 14:30 – 2ª Gran conferencia: La lucha de los trabajadores contra el neoliberalismo y el fascismo

• 17:00 – 3ª Gran conferencia: Brasil bajo la amenaza de la extrema derecha y del imperialismo

• 19:00 – 4ª Gran conferencia: La solidaridad entre los pueblos y la lucha antiimperialista

-Sabádo 28 de marzo

• 08:30 a 10:30 – Actividades autogestionadas

• 11:00 a 13:00 – Actividades autogestionadas

• 14:00 – Apertura de la jornada (Comité organizador)

• 14:30 – 5ª Gran conferencia: La resistencia palestina al genocidio y a la opresión del Estado de Israel

• 16:30 – 6ª Gran conferencia: La lucha contra el fascismo en las Américas

• 19:00 – 7ª Gran conferencia: La lucha contra el negacionismo climático y por la reforma agraria en el contexto de la crisis ambiental

-Domingo 29 de marzo

• 09:00 – Apertura de la jornada (Comité organizador)

• 09:30 – 8ª Gran conferencia: Antirracismo, feminismo y derechos civiles en la lucha contra el fascismo

• 11:30 – 9ª Gran conferencia: Educación, ciencia y tecnología para la soberanía de los pueblos

• 14:30 – 10ª Gran conferencia: Resistencias, articulaciones y alternativas democráticas

• 16:30 – Asamblea general y aprobación de la Carta de Porto Alegre

• 18:00 – Cierre