Presidente de México anuncia que se someterá a referendo de revocación de mandato en 2022

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que se someterá a un referendo sobre la revocación de su mandato en marzo del año 2022.

«En el primer trimestre del 2022 me voy a someter a la revocación del mandato, y se va a preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe o renuncie, es un método democrático, pueden esperar para entonces y convocar a quienes están en contra de nuestro Gobierno a que participen y voten», dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

López Obrador reafirmó además que garantiza el derecho a la manifestación de opositores en la capital, luego de que integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (Frenaa) marcharon el fin de semana para rechazar las políticas del presidente y exigir su renuncia.

Los manifestantes levantaron casas de campaña en la céntrica Avenida Juárez, luego de que la policía capitalina les bloqueó el paso hacia la plaza principal del Zócalo, frente al Palacio Nacional.

«Tienen garantizado su derecho de manifestación; están acampados, creo que pueden manifestarse donde están y van a ser respetados y cuidados para que ejerzan su derecho a la libre manifestación», dijo el gobernante.

El jefe del Ejecutivo afirmó que existe un calendario en los procedimientos establecidos por una reforma constitucional aprobada por el Congreso en diciembre de 2019.

«Si piensan quedarse hasta que yo me vaya, es cosa de informar sobre los tiempos, porque no creo que se trate de un movimiento violento que me quiera derrocar», prosiguió el gobernante.

López Obrador señaló que las protestas de la oposición son parte de «un movimiento pacífico civil, no va a ser un golpe de Estado, hay un procedimiento establecido que creamos, que no existía antes que es la revocación del mandato», subrayó.

REGLAS DEL REFERENDO

López Obrador recomendó a los manifestantes que convenzan a los legisladores de la oposición para que la consulta se lleve a cabo el mismo día de las elecciones legislativas y locales de medio mandato, en junio de 2021.

«Yo estaría de acuerdo que no esperemos a marzo de 2022, sino ya en junio del año próximo, si el pueblo dice que yo me vaya, entonces me voy a Palenque, Chiapas», donde tiene su casa de campo familiar, dijo el mandatario.

La otra opción es que el presidente termine su mandato en diciembre de 2024.

Acerca de los controles policiales que impidieron el acceso a los opositores a la plaza principal del Zócalo, López Obrador explicó que es responsabilidad del Gobierno de la capital.

«Ese tema lo maneja el Gobierno de la ciudad, la información que me dieron es que había riesgos de provocación de otras manifestaciones y queremos el cuidado de la Catedral, no queremos que haya un acto de provocación, cuidar que no haya enfrentamiento ni confrontación, que sea pacífico», puntualizó.

Los manifestantes afirman que planean quedarse por lo menos un mes en casas de campaña en la calles del Centro Histórico capitalino.

El presidente pidió además que se leyeran en la conferencia dos cartas a favor y en contra de su administración por supuestas restricciones a la libertad de expresión.

Los seguidores de López Obrador afirman que «en los más de 21 meses transcurridos desde el 1 de diciembre de 2018 nadie ha sido presionado al silencio por el Ejecutivo Federal».

«Ningún informador u opinador ha sido hostigado, despedido, detenido, procesado, torturado, desaparecido o asesinado por consigna de la Presidencia y el debate público está más vivo y vibrante que nunca en la historia moderna del país», prosigue la segunda misiva.

Más de 650 intelectuales y columnistas denunciaron la semana pasada que el jefe del Ejecutivo utiliza un lenguaje que «estigmatiza, difama (…), profiere juicios, propala falsedades y siembra odio y división».

Los seguidores de López Obrador responden que el objetivo de ese grupo de opositores es «suprimir el debate, amordazar al Presidente y reinstaurar el monólogo y la verdad única que imperó hasta hace dos años bajo el corrupto régimen neoliberal y el aparato mediático oligárquico».

El presidente exhortó a sus adversarios a participar además en las elecciones de junio de 2021 por los 500 asientos de la Cámara de Diputados, la mitad de gobernadores y congresos de del país y 80 por ciento de las alcaldías.

Fuente: Sputnik

