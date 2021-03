Seis estados de Brasil en situación crítica por falta de oxígeno en hospitales

El Ministerio de Salud de Brasil informó este martes 23 de marzo que seis estados del país se encuentran en una situación crítica por falta de oxígeno en los hospitales.

Según el comunicado de la cartera, recogido por G1, estos estados son Acre, Rondonia, Mato Grosso, Amapá, Ceará y Rio Grande do Norte. Mientras que Pará, Bahía, Minas Gerais, Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul están en un situación no tan grave, pero en observación.

El gigante latinoamericano vive un trágico momento con su sistema hospitalario prácticamente colapsado y con más de un 90 % de ocupación de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en casi todos los estados.

Foto: AFP/referencial.

El recuerdo de lo ocurrido en enero en Manaos, estado de Amazonas, donde decenas de personas murieron por falta de oxígeno, está muy presente. En un intento de evitar tragedias similares, el Gobierno federal brasileño se reunió el lunes con representantes de la industria farmacéutica para buscar soluciones.

En el encuentro, White Martins, uno de los principales proveedores de oxígeno hospitalario, comunicó a los representantes del Ministerio de Salud que en algunos estados la demanda aumentó un 300 % en los últimos días.

Por su parte, el Gobierno de Sao Paulo anunció que la multinacional brasileña Ambev convertirá una de sus plantas de producción de cerveza en una productora de oxígeno para abastecer al sistema hospitalario.

Según los últimos datos del Ministerio de Salud, el lunes se registraron 1.383 muertes en 24 horas. Desde que comenzó la pandemia, el país ya ha registrado casi 295.425 fallecidos y más de 12 millones de infectados.

La batalla entre los gobernadores y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a la hora de implementar medidas para frenar la pandemia, la nueva variante del coronavirus registrada en la Amazonía –conocida como P1 y mucho más contagiosa–, así como la lenta campaña de vacunación, son algunas de las razones que destacan los analistas para explicar el aumento de casos y fallecidos.

Este martes, el magistrado Marco Aurélio Mello, del Supremo Tribunal Federal (STF), denegó el pedido de Bolsonaro para derogar los decretos impuestos por los gobernadores del Distrito Federal, Bahía y Río de Janeiro para frenar el avance de la pandemia.

Fuente: RT.