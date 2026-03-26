Silvio Rodríguez: «Ahora mismo el mundo está dirigido por un régimen autoritario, belicista, ladrón, asesino, que no es Cuba»

En los Estudios Ojalá en La Habana, el cantautor cubano Silvio Rodríguez concedió una entrevista al diario español El País, donde, entre otros temas, abordó la labor de la prensa corporativa respecto al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, y su decisión de tomar las armas en caso de una invasión a su país.

«Quienes quieren hundir a Cuba son parte de una forma propagandista de descrédito a la que estamos sometidos hace muchos años. Toda la prensa corporativa a lo que se dedica es a eso, publican una cosita, un día, positiva sobre Cuba, pero publican quince, veinte, treinta sobre el ‘régimen’ (…) ahora mismo el mundo está dirigido por un régimen autoritario, belicista, ladrón, asesino, que no es Cuba», planteó el artista.

En tanto, consultado por su decisión de tomar las armas para defender a Cuba ante una eventual invasión de EEUU, el autor de «Sueño con serpientes» dijo que en ese momento le pareció «que era algo inminente. Ya habían hecho lo de Venezuela, habían hecho lo de Irán (…) y bueno pues dije, vienen para acá».

En esa línea, dijo que no esperaba que su comentario tuviera la resonancia internacional que tuvo: «Escribí una notita en mi blog, pero no fue ni un post, sino sencillamente una notita, así como un comentario, pequeñito. No pensé que iba a tener esa trascendencia, la verdad. No me imaginé para nada que iba a tener esa trascendencia, pero la tuvo».

Profundizando en esta situación de amenaza, Silvio Rodríguez -que finalmente recibió el fusil que pidió- comentó que «después de estar conversando, ellos (EEUU) se ponen a decir que no es suficiente y que van a tomar el país. ¿Qué vamos a pensar nosotros?»

«Es muy larga la historia de intervenciones y deseos de apoderarse de Cuba, así que los cubanos que conocen esa historia, y si son cubanos que han vivido lo que yo he vivido o parte de lo que yo he vivido, estoy seguro de que esos, no todos pero esos, sí estarían dispuestos a defender nuestro país con las armas», añadió el músico.

Otro tema abordado por Silvio Rodríguez fue la situación económica del país, agravada en este último tiempo por el recrudecimiento del bloqueo de EEUU al combustible, lo cual ha llevado a que nuevamente muchos cuestionen el modelo socialista cubano.

Al respecto, el cantautor afirmó que «yo sí creo que hay asuntos económicos que desde hace unos 30 años aproximadamente debimos habernoslo planteado de otra forma. Yo creo que el modo económico que dictaba el socialismo de libreta, lo clásico, es muy idealista. La práctica ha demostrado que es muy idealista, y que la gente produce mejor y produce más cuando se puede beneficiar directamente de lo que hace».

«Y tantas trabas y tantas cosas burocráticas entre el resultado del trabajo y el que lo hace, no es conveniente», agregó, destacando en ese sentido que «hay economistas cubanos, algunos fueron ministros incluso, que desde hace muchos años tienen un contrapunto con el gobierno por esa razón, y han publicado innumerables artículos recomendando otro tipo de visión, otro tipo de apertura».

Mira un resumen en video de la entrevista (10 minutos) en la página web del diario El País (click aquí)

El Ciudadano