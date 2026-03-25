Solidaridad rompe el cerco: el Convoy Nuestra América llega a Cuba con ayuda internacional

El barco “Granma 2.0” llegó a La Habana con 14 toneladas de alimentos no perecederos, medicamentos, 73 paneles solares, pañales, bicicletas y productos de higiene personal.

En un acto de solidaridad que rompió el cerco impuesto por Estados Unidos (EE.UU), el barco “Granma 2.0” llegó a Cuba a con ayuda humanitaria correspondiente al Convoy Nuestra América.

La embarcación insignia de esta iniciativa internacional integrada por personas y colectivos de todo el mundo llegó a territorio cubano con 14 toneladas de alimentos no perecederos, medicamentos, 73 paneles solares, pañales, bicicletas y productos de higiene personal recolectados mediante donaciones internacionales.

El barco bautizado como “Granma 2.0” en honor a la histórica expedición revolucionaria de 1956, había partido hace cuatro días desde el puerto mexicano de Progreso, ubicado en Mérida Yucatán, hasta La Habana.

Tras completar más de 85 horas de viaje el bote camaronero de 24 metros de popa a proa, que alguna vez respondió al nombre de Maguro, ancló cerca de las cuatro de la mañana, (hora local), frente a la antigua Villa de San Cristóbal en la capital cubana, consignó La Jornada.

Posteriormente, los 32 tripulantes entre los que se encuentran internacionalistas y periodistas de 11 se dirigieron hasta la terminal de cruceros de La Habana, en donde fueron recibidos por la alcaldesa de La Habana, Yanet Hernández, y otras autoridades, junto a una multitud de ciudadanos que pronunciaron vítores y consignas

Las toneladas de ayuda humanitaria fueron descargadas en una zona portuaria de Hai Phong, homónimo del puerto vietnamita famoso porque fue desminado por cubanos durante la guerra y acto seguido las medicinas y equipos sanitarios fueron llevados al Hospital Pediátrico Docente William Soler.

El capitán del Granma 2.0. Manuel Estrada se refirió a la misión que desarrolló la embarcación.

“Andamos en una travesía llevando ayuda humanitaria. Es el inicio de un camino que estamos tratando de abrir. Nos tocó a nosotros la suerte de emprenderlo, de ser los cabecillas. Y sí, primeramente Dios, y con la ayuda de todos, salió bien», declaró a La Jornada.

Recordó que el trayecto se extendió por más de cuatro días y cuatro noches en los que los tripulantes demostraron su compromiso para llevar la ayuda humanitaria a la isla, con la finalidad de contrarrestar el impacto del bloqueo estadounidense al combustible, decretado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump a través de una «orden ejecutiva» firmada el pasado 29 de enero.

«Sí que es una aventura, difícil, pero les ves la alegría de ver a Cuba. La satisfacción de llevar esta ayuda, tanto por parte de los periodistas como de los compañeros, como de todas las personas con las que encontramos en la embarcación», destacó.

El convoy humanitario «Nuestra América» es impulsado por la Internacional Progresista, con el apoyo de organizaciones sociales, sindicales y políticas de diversos países, y su objetivo es llegar con asistencia solidaria a Cuba a través de rutas aéreas, marítimas y terrestres.

La iniciativa cuenta también con el respaldo de la Flotilla Global Sumud, conocida por su reciente labor en la Franja de Gaza.

Desde la Internacional Progresista, informaron a Europa Press que se tiene prevista la llegada de otros barcos en los próximos días, con el objetivo de “aliviar las carencias más urgentes que enfrenta la población cubana, en especial los sectores más vulnerables como recién nacidos, personas mayores y enfermos”.